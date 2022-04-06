Как и почему на самом деле погиб Грибоедов

Портрет Грибоедова из свободных источников.

Крепись, дорогой читатель, потому что то, что я сейчас расскажу - сильно отличается от официально принятой версии.

Портрет Грибоедова из свободных источников.

Крепись, дорогой читатель, потому что то, что я сейчас расскажу - сильно отличается от официально принятой версии.

Копаясь в архивах, в русском историческом журнале за 1901 год, я нашла армянские источники, посвященные этим событиям. В основе лежат записки, который со слов свидетелей сделал Галуст Шермазанян, армянский историк, археолог и общественный деятель 1 половины 19 века.

Я коротко расскажу вам основные моменты пространного сочинения.

Причиной ситуации, в ходе которой погиб русский посол был человек по имени Якуб Маркарян, а вовсе не сбежавшие из гарема пленные армянские женщины, как принято считать. (Хотя в одной из версий фигурирует красавица - грузинка, которая приходила к Грибоедову под покровом ночи, просить организовать ее возвращение на родину - это простимулировало ужасные слухи об их связи, об оскорблении местных обычаев, к которым сам Грибоедов отнесся крайне легкомысленно. )

Но вернемся к нашему герою, ибо эта версия изложена как основная.

Якуб был человеком весьма примечательной биографии. Он был во - первых, армянином, во - вторых - убежденным христианином.

С юности он отличался хорошими мозгами и склонностью к учебе. Происхождение и детство его не известны, он появляется на горизонте в возрасте примерно 18 лет, когда, в 1804 году, он присоединился к грузинско - армянскому каравану, который следовал в Тбилиси. Юноша пошел с караваном буквально в чем его увидел - без денег, провизии, запасной одежды - взяв с собой только книги. В Тбилиси его потянуло, поскольку он слышал, что в это время туда из Константинополя прибыл известный армянский ученый - и юноша просто хотел у него набраться уму - разуму.

Его подкармливали по дороге местные жители или другие участники каравана, и все было хорошо, пока на них не напал отряд персов. Они перебили и разогнали караван, ограбили его, а некоторых его участников взяли в плен. Юноша оказался среди последних.

Его оскопили, и продали в шахский гарем в качестве евнуха. И там он попал в руки главного евнуха, тоже армянина, который, оценив светлую голову молодого человека продолжил его обучение.

Он нанял ему учителей, и вскоре Якуб выучил персидский и арабский языки, но главное - вы удивитесь - он освоил хитрое персидское бухгалтерское искусство. Дополнительно, что дало ему еще большее преимущество, он нашел некоего бухгалтера Степана, который владел какой - то двойной бухгалтерией по английскому образцу - и тоже все это прекрасно освоил.

И вот именно как толковый бухгалтер он начал свою поразительную карьеру.

Поскольку он был евнухом, и был приписан к гарему - именно запутанные финансовые дела гарема он первым делом и привел в порядок. Потом он представил свою работу шаху, причем коротко, на одном листе, и шах был поражен, как, оказывается, в бухгалтерии все может быть четко, просто и логично.

Вдохновленный появлением при дворе бухгалтерского гения шах поручил ему составить годовой бухгалтерский отчет уже по всему государству. Якуб справился. Если бы он при этом еще принял ислам - карьера его взлетела бы до небес, но он предпочел придерживаться родной веры.

Был еще такой момент. Обитательницы шахского гарема получали деньги, а на них уже сами покупали себе наряды и украшения. Ими их обеспечивали по спекулятивным ценам, поскольку гулять по магазинам женщины возможности не имели. Так вот, главный евнух все это дело взял в свои руки, а руководить им, то есть снабжением гарема предметами роскоши, поставил тоже, естественно, Якуба, правда, у него был помощник. Предприятие разрослось, как по поставщикам, так и по клиентам - теперь и сам шах стал у них закупаться - например, чтобы обеспечить приданым своих дочерей, и разные богачи и чиновники для своих жен тоже покупали подарки у нашего товарищества.

Стоило ли говорить, что на всех этих занятиях Якуб сколотил неплохой капитал. Но имея светлую голову он мечтал жить все - таки не в шахском дворце, а поближе к цивилизации и к христианам - в частности, он выучил французский, на перспективу, и учил русский, насколько это было возможно, ибо учителем у него был пленный русский солдат.

Здесь прибывает русское посольство с Грибоедовым, которое властями Персии было принято очень хорошо. Грибоедов в том числе, решал вопрос о пленниках, которые находились у персов, в частности - о пленниках христианах, и конкретно - об армянах и грузинах. Встал вопрос о двух армянских пленницах, которые находились в гареме одного персидского важного чина. И на переговоры об их судьбе был послан Якуб, который искал повода встретиться с Грибоедовым.

Он во время этой встречи заявил о своем желании принять русское подданство. С ним пришли несколько пленников, и еще должны были доставить на 7 мулах его имущество. Но, когда стало известно, что Мирза Якуб, как называли его персы, принял российское подданство и находится под охраной посла, отправку ему вещей заморозили под тем предлогом, что он должен казне и гарему. А потом часть его имущества вообще украли.

Русское посольство стало выяснять, куда ведут корни и ветви этой кражи, и многие высокопоставленные чиновники оказались замешанными. После этого, чтобы, так сказать, перенести акцент с воровства на другие обстоятельства, а так же отодвинуть решение вопроса о выдачи русским пленников, с их подачи в городе стали распространяться слухи, будоражившие народ, что казначей Якуб бежал, и из - за стен посольства глумится над исламом.

Народ завелся, в нем поработали подстрекатели, и в итоге разъяренная толпа двинула на посольство. Мысль была посольство только припугнуть, но в итоге события вышли из - под контроля.

Толпа ломанулась к посольству. Окружила его. А тут еще масла в огонь подлили русские солдаты, которые нет бы промолчать - начали эту толпу приглашать войти, если смогут.

В итоге толпа окончательно разъярилась, здесь откуда ни возьмись еще прозвучали выстрелы, был ранен подросток, и тут же разнесся слух, что его убили (со стороны посольства), и в общем, сметая все на своем пути мусульмане с криками "джихад", кинулись на посольство.

Казаки, грузины, сам Грибоедов, отстреливались до последнего.

Якуба, который был внутри, разодрали на молекулы. Грибоедов надел парадное платье и все ордена, с расчетом, что его как посла не тронут, но там уже никто не смотрел - посол он или не посол.

Когда толпа ворвалась в дом и перебила кучу народа, Грибоедову один из приближенных предложил через печную трубу залезть на крышу. В итоге на крыше нападавшие увидели двух человек, забрались и туда и забили их камнями, а потом, заглянув в дымоход, увидели Грибоедова, и вытащив его оттуда буквально разорвали.

Несколько дней разгромленное посольство стояло, а останки его защитников, в том числе посла, волочили по улицам. Через несколько дней их все собрали по приказу расстроенного шаха и свалив в общую яму захоронили.

Потом встал вопрос - что надо найти посла. Короче - его не нашли. Решили, что здесь главное не в теле, а в имени, в символе, поэтому под видом Грибоедова отправили более - менее целые останки.

Вот такая версия, со слов выживших очевидцев.

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