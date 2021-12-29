5 соратников Сталина, которые остались ему верны до конца, даже во времена Хрущёва

Доклад Хрущёва «О культе личности и его последствиях» (1956) произвёл на ХХ съезде КПСС эффект разорвавшейся бомбы. По воспоминаниям очевидца А. Н. Яковлева, «в зале настала гробовая тишина: прекратились скрипа кресел, кашель, шёпот. Никто не смотрел друг на друга – все оцепенели в глубоком смятении и шоке. Сталина уже три года как не было в живых, но такая резкая критика в адрес вождя выбила из делегатов съезда холодный пот.

«Когда Хрущёв оторвался от текста и, в запале жестикулируя, произнёс: «Фронтами Сталин руководил по глобусу», все смолчали, даже военачальники. Хотя им было чем возразить. В другой бы партии, наверное, крикнули бы, не выдержали: «Неправда!», а тут – смолчали», – вспоминал другой очевидец, В.Я. Исаев.

Потом этот шок прошёл, и все советские государственные и военные деятели стали послушно гнуть новую линию партии: развенчивать культ личности Сталина. Особенно усердствовали те, кто сам был непосредственно причастен к созданию этого культа и к политическим репрессиям. Сваливая всё на Сталина, они обеляли себя. Многие считают, что так делали практически все члены партии, но это не так.

Потому что нашлись бывшие соратники вождя, которые категорически отказались участвовать в этой кампании. О них я и расскажу в этой статье.

ХХ съезд КПСС. Фото в свободном доступе.

№5 Вячеслав Молотов

Сталин был первым из лидеров большевиков, с кем познакомился Молотов. Напомню, что произошло это в 1912 или 1913 году. После смерти Ленина Молотов поддержал Сталина во внутрипартийной борьбе за власть. Ему вождь доверял самые важные стратегические вопросы: индустриализацию, экономический рост первых пятилеток, коллективизацию, чистки «врагов народа». Всему миру Молотов известен как человек, поставивший подпись под Пактом о ненападении с Германией («Пактом Молотова-Риббентропа»).

Молотов не просто отказался участвовать в пропагандистской кампании против Сталина. Он возглавил внутрипартийную борьбу против Хрущёва, поставив цель сместить с высшего государственного поста этого эксцентричного и опасного для страны человека. Но не получилось: эту борьбу Молотов проиграл, поэтому лишился всех постов и партбилета. Три города, названные в его честь, в 1957 году были переименованы.

Молотов прожил долгую жизнь, дотянув и до второй волны травли Сталина (в годы горбачёвской перестройки). Но ни разу не высказал в адрес вождя никакого негатива, продолжая быть уверенным в том, что для того времени (30-40е годы) жёсткость Сталина была абсолютно оправданной.

В 1984 году Молотова 94-летнего Молотова восстановили в КПСС. Партбилет ему вручал лично генсек – 72-летний, но из-за болезни очень старый и дряхлый Константин Черненко. Это вызвало в народе волну анекдотов на тему: «Черненко готовит себе молодого преемника».

Молотов и Сталин. Фото в свободном доступе.

№4 Лазарь Каганович

Этому исполнительному и жёсткому человеку доверял самые ответственные государственные задачи ещё Ленин. Именно Каганович поспособствовал партийной карьере Хрущёва. Однако после смерти Сталина, убедившись в том, что такое Хрущёв, Каганович стал непримиримым противником Никиты Сергеевича, и вместе с Молотовым пытался сбросить его с партийной вершины.

За это Хрущёв же объявил его соучастником репрессий (которым и сам был), отстранил от всех постов и лишил партийного билета. Последние тридцать лет жизни Каганович прожил как изгой. От некогда всесильного человека, ближайшего соратника вождя, отвернулись все без исключения. Однако он до конца остался верен своим убеждениям и лично Сталину.

Каганович и Сталин. Фото в свободном доступе.

№3 Георгий Маленков

Интересно, что развенчать культ личности Маленков предлагал ещё в 1953 году. Однако – совершенно «под другим соусом»: Георгий Максимилианович напомнил членам ЦК, что Сталин сам критиковал их за насаждаемый вокруг него культ. То, что запустил Хрущёв, Маленков не принял категорически.

В 1957 году, вместе с Молотовым и Кагановичем, Маленков предпринял попытку сместить Никиту Сергеевича с поста первого секретаря ЦК КПСС, потерпел поражение и отправился в ссылку – руководить электростанцией в Казахстане. А потом и вовсе лишился всех постов и членства в партии. Политику развенчания культа личности Маленков считал ошибочной до самого конца своей жизни.

Георгий Маленков. Фото в свободном доступе.

№2 Константин Рокоссовский

Маршал Рокоссовский, казалось бы, должен был оказаться в первых рядах разоблачителей вождя. Ведь он пострадал в годы репрессий: с августа 1937-го по конец марта 1940-го Константин Константинович сидел по тюрьмам и лагерям. И обращались с ним там не как с заслуженным генералом Красной Армии, а как с «врагом народа».

К удивлению Хрущёва, Рокоссовский категорически отказался лить грязь на Сталина. Психологическое давление, оказанное на него, не помогло: никаких разоблачительных выступлений и публикаций от Рокоссовского как «жертвы репрессий» не последовало. Он вообще ни одного худого слова про вождя не сказал до самой своей смерти (1968).

Константин Рокоссовский. Фото в свободном доступе.

№1 Александр Голованов

Маршал авиации Голованов в 1937 году отделался «лёгким испугом»: был «всего лишь» исключён из партии. С этим несправедливым наказанием Александр Евгеньевич не смирился, отправившись из Иркутска в Москву «добиваться правды». Добился: Центральная контрольная комиссия ВКП(б) признала решение местных органов необоснованным и восстановила настойчивого лётчика в партии.

Во время хрущёвского развенчания культа личности Сталина маршал Голованов не побоялся оказаться «белой вороной». В то время как все громили вождя по всем статьям, Александр Евгеньевич высказывался о нём как о величайшем военном деятеле своей эпохи, равного которому нет ни в одной стране мира. При этом Голованов вовсе не был поклонником Сталина. Сына вождя – Василия Сталина – он охарактеризовал так же прямо: как человека убогого, неприятного и недалёкого.

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Александр Голованов. Фото в свободном доступе.

В целом, хрущёвская политика развенчания культа личности Сталина была полуправдой, поскольку, рассказывая о преступлениях сталинского режима, Никита Сергеевич умалчивал о собственном участии в них.

Хоть я и сам являюсь противником большевизма, но всегда стараюсь давать объективную оценку. Даже логически можно определить, что репрессивная политика Сталина не могла осуществляться только им одним. Но как это обычно бывает, грехи многих свалили в кучу на одного человека.

А целью "хрущёвской повестки" было не столько освобождение соотечественников от предрассудков тоталитарного режима, сколько – консолидация личной власти и запугивание партийных оппонентов, которые тоже были замешаны в репрессиях.

Вопрос к читателям:

Кого ещё можно упомянуть в этом списке?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Эти кровожадные и подлые соратники палача народов Сталина остались ему верны до конца в первую очередь из-за того, что у них самих руки были по локоть в крови!Например,в декабре 1934 года, после начала массовых репрессий, в письме к Молотову великий русский физиолог академик Павлов открыто заявил: «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия».Вместе с тем он однозначно заявил:«Если то, что делают большевики с Россией, – эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы даже лягушку»!

Следует также отметить, что соратники палача народов Сталина были соучастниками не только репрессий, но и голодоморам, которые делались искусственно. Вы думаете, что люди голодали из-за неурожая? Да нет — у людей забирали все, даже не оставляя шансы на выживание, а все для того, чтобы подчинить голодного и страдающего человека под свои взгляды.

Подлый авантюрист Сталин стремился вовлечь в свои преступления своих соратников , чтобы они стали соучастниками этих кровавых преступлений! Кровожадный диктатор отлично понимал, что ничего так не связывает людей, как совместно совершенные преступления .Одновременно с этим сам Сталин часто срывал , совершенные своими соратниками преступления ! Например, он не наказал Михаила Калинина, которого называл "всесоюзным козлом" из-за его страсти к молоденьким балеринам, когда этот секуальный маньяк насильно изнасиловал шестнадцатилетнюю балерину Беллу Уварову , а после этого приказал убить и закопать бедную девушку!

Поиски балерины продолжались больше месяца. Затем в подмосковном лесу был найден ее труп.Началось следствие, которое установило, что в день ее исчезновения неизвестные насильно посадили Беллу в автомобиль и отвезли на дачу Калинину. После трагедии дирекция Большого театра обратилась за помощью напрямую к Сталину.По его распоряжению была создана комиссия в составе Маленкова, Кагановича и других соратников Сталина .

В ходе расследования Калинину изрядно потрепали нервы, но все же по распоряжению Сталина избавили от наказания. Чтобы замять дело, Михаила Калинина на две недели отправили в отпуск. Согласно официальным документам – «на лечение». А вот родители Беллы Уваровой куда сильнее пострадали за тщетные попытки добиться справедливости. Вскоре после гибели балерины они были осуждены как шпионы и репрессированы!

И вот после этого можно говорить о преданности и справедливости соратников Сталина ,которые якобы остались преданными вождю до конца? Сегодня только слабоумные люди могут поверить в это и не верить тому, что именно из-за совместных преступлений они вынуждены были не "топить" величайшего преступника современности Сталина!

Кроме того, разве можно многих из этих подонков и негодяев считать нормальными и честными людьми , когда они из-за своих амбиций готовы были на все !Только тиран Средневековья мог держать в лагерях в качестве заложниц жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы могли служить такому злодею!

Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину(кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом, был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену еврейку)!

Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической сталинской социалистической эпохи и вот какую "великую" страну построили большевистские нехристи и кровопийцы!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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