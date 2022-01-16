К каким заболеваниям у русских людей нет иммунитета

Россиянам еще в детстве делают прививки от многих заболеваний – например, от кори, оспы, скарлатины. Другими болезнями, например, свинкой или ветрянкой, большинство из нас успевает переболеть еще до достижения зрелости. Но существуют инфекции, иммунитет к которым у русского человека отсутствует. В основном это так называемые тропические болезни.

Малярия

Встречается в тропических странах. Заражение происходит в результате укуса комара, в слюне которого содержатся малярийные плазмодии. Коварство недуга в том, что инкубационный период может длиться от недели до месяца, а в некоторых случаях болезнь вообще проявляется лишь через несколько лет. Симптомы – повышенная температура, озноб, слабость, головная боль. Особенно опасна тропическая разновидность малярии – без необходимого лечения она может привести к летальному исходу. Чтобы обезопасить себя от малярии, прежде всего, оказавшись в тропиках, избегайте комариных укусов. Закрывайте окна и дверные проемы специальными противомоскитными сетками, пользуйтесь в помещениях фумигаторами, выходя на улицу, применяйте репелленты. За неделю до выезда в тропическую местность не помешает начать прием специальных антималярийных препаратов. Пить их нужно в течение всего пребывания там и еще в течение месяца после возвращения.

Желтая лихорадка

Встречается в Африке и джунглях Южной Америки. Возбудителем является вирус Flavivirus, который переносят особые тропические комары. После укуса вирус проникает в лимфатические узлы, а через 3-6 дней выбрасывается в кровь. Начало болезни характеризуется повышением температуры, головной болью, а также появлением на теле красноватой сыпи. В 50% случаев лихорадка приводит к смерти. Чтобы обезопасить себя от желтой лихорадки, желательно за 10 дней до выезда в район тропиков сделать специальную прививку. После этого вы на 10 лет приобретете иммунитет от болезни.

Африканский трипаносомоз (сонная болезнь)

Этот недуг встречается в африканских странах. Возбудитель его – трипаносома – попадает в организм человека с укусом мухи цеце. Он проникает в кровеносную систему, вызывая симптомы, похожие на гриппозные, а далее — в мозг, что приводит к серьезным психическим нарушениям. В итоге больной впадает в коматозное состояние и умирает. Болезнь может развиваться достаточно долго — от полугода до нескольких лет. Чтобы не стать жертвой «сонной болезни», прежде всего избегайте укусов мухи цеце. Находясь на территории Африки, используйте стандартные средства защиты от насекомых. Если вас укусила муха цеце, немедленно обратитесь к врачу.

Шистосомоз

Болезнь разносят тропические черви-паразиты, поражающие мочеполовую систему и органы пищеварения. Они водятся в пресной воде. В организм человека личинки червей проникают через кожу или слизистые оболочки. Инкубационный период длится полтора месяца. Симптомами заболевания являются мокрый кашель, боли в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов. Чтобы не стать жертвой шистосомоза, не ходите босиком вблизи рек и водоемов, не купайтесь и не стирайте там белье, пейте только кипяченую воду.

Холера

В наше время холера встречается в основном в странах третьего мира. Холерный вибрион вызывает сильнейшую рвоту и понос, что ведет к быстрому обезвоживанию организма. Возникают судороги, падают температура и давление, пациент может впасть в кому. Если не начать вовремя лечить его антибиотиками, через несколько дней наступает смерть. Чтобы избежать холеры, обязательно мойте руки после посещения уборной, перед едой или готовкой, пейте только кипяченую воду. Овощи и фрукты желательно после мытья еще и обдавать кипятком. Покупайте только проверенные продукты, купайтесь только в разрешенных местах.

Чума

Случаи чумы встречаются крайне редко, однако все же имеют место. Переносчиками чумной палочки являются блохи, которых, в свою очередь, переносят различные животные, например, верблюды, зайцы и грызуны. Если такая блоха кусает человека, возбудитель болезни проникает в организм. Ее признаками являются резкое повышение температуры тела, а также увеличение лимфатических узлов. Можно заразиться и от другого больного, при этом чума поражает легкие. Вылечить пациента удается, если начать процедуры в первые же часы после начала заболевания. Если вы планируете отправиться в регион, где бывают случаи заражения чумой, лучше заранее сделать прививку. Старайтесь селиться в приличных гостиницах и не контактировать с животными, которые могут оказаться разносчиками чумы.

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