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Создаём волну удачи в своей жизни

Мы сами себя программируем. Если говорим, что нам «не везет», то на невезение. Если говорим, что «удача» на нашей стороне, то на везение.

Создаём волну удачи в своей жизни

Но мы устроены таким образом, что совсем простые варианты, нам не кажутся ценными.
Нам нужен, некоторый объективный повод для везения.
Ведь, наверняка, у вас были периоды везения, когда одно классное событие шло за другим и вы называли этот период удачным.
Когда происходят 2-3 удачных события за короткое время, то для нас это повод «зацепиться» и сообщить себе о начале удачного периода.
Но эти события происходят случайно.
А нам нужны простые, доступные инструменты, события, которые будут давать аналогичные сигналы нам о наступлении волны удачи в нашей жизни.
Но, этот прием сработает, только если в него верить, играть вовлечено.
Так что скептикам не подходит.
Может быть, у вас уже есть «хорошие приметы», тогда их включаем в нашу игру.Наша задача создать как минимум 3 группы примет «на удачу».
Например, удачная комбинация цифр, любимая марка машины, любимые песни.
Для примет «на удачу», важно, чтобы вероятность их встретить была высока.
Так радуга, в нашем случае не является хорошей приметой, так как встречается только с поздней весны до ранней осени и то не часто.

Редкие приметы, можно назначить ответственными за Большую Удачу!
А нам надо, чтобы наши приметы «на удачу» прямо лезли на глаза!
Всякий раз, когда встречаетесь со своей удачной приметой, говорите себе – «это к удаче».

Картинки по запросу удача

Увидели свой номер на машине или еще где-нибудь — «это к удаче».
Услышали любимую песню — «это к удаче».
Ну, вы поняли…
Минимум это игре надо посвятить неделю.
Хотя у многих сработает раньше.
Засекайте, на какой день вашей игры в удачу, в вашей жизни начнут происходить удачные события!!!
Играя в эту игру, вы точно ничем не рискуете, а вот вероятность создать внутри себя благоприятную атмосферу для волны удачи близка к 100 %!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2519243236527311471/

А вы знали об  этом?

В "Сталинградском котле" оказалось больше 300 тысяч солдат и офицеров вермахта.Операция  «Уран», началась 19 ноября 1942 в 7.30 утра. Во время сражения советская сторона применила революционные нововведения психологического давления на противника. Так, из  громкоговорителей, установленных у передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о победах Красной армии на участках Сталинградского фронта. Но самых эффективным средством стал монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат». По завершению же серии из 10-20 «отчетов таймера» из громкоговорителей неслось танго.

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