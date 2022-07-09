Создаём волну удачи в своей жизни

Мы сами себя программируем. Если говорим, что нам «не везет», то на невезение. Если говорим, что «удача» на нашей стороне, то на везение.

Но мы устроены таким образом, что совсем простые варианты, нам не кажутся ценными.

Нам нужен, некоторый объективный повод для везения.

Ведь, наверняка, у вас были периоды везения, когда одно классное событие шло за другим и вы называли этот период удачным.

Когда происходят 2-3 удачных события за короткое время, то для нас это повод «зацепиться» и сообщить себе о начале удачного периода.

Но эти события происходят случайно.

А нам нужны простые, доступные инструменты, события, которые будут давать аналогичные сигналы нам о наступлении волны удачи в нашей жизни.

Но, этот прием сработает, только если в него верить, играть вовлечено.

Так что скептикам не подходит.

Может быть, у вас уже есть «хорошие приметы», тогда их включаем в нашу игру.Наша задача создать как минимум 3 группы примет «на удачу».

Например, удачная комбинация цифр, любимая марка машины, любимые песни.

Для примет «на удачу», важно, чтобы вероятность их встретить была высока.

Так радуга, в нашем случае не является хорошей приметой, так как встречается только с поздней весны до ранней осени и то не часто.

Редкие приметы, можно назначить ответственными за Большую Удачу!А нам надо, чтобы наши приметы «на удачу» прямо лезли на глаза!Всякий раз, когда встречаетесь со своей удачной приметой, говорите себе – «это к удаче».

Увидели свой номер на машине или еще где-нибудь — «это к удаче».

Услышали любимую песню — «это к удаче».

Ну, вы поняли…

Минимум это игре надо посвятить неделю.

Хотя у многих сработает раньше.

Засекайте, на какой день вашей игры в удачу, в вашей жизни начнут происходить удачные события!!!

Играя в эту игру, вы точно ничем не рискуете, а вот вероятность создать внутри себя благоприятную атмосферу для волны удачи близка к 100 %!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2519243236527311471/

А вы знали об этом?

В "Сталинградском котле" оказалось больше 300 тысяч солдат и офицеров вермахта.Операция «Уран», началась 19 ноября 1942 в 7.30 утра. Во время сражения советская сторона применила революционные нововведения психологического давления на противника. Так, из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о победах Красной армии на участках Сталинградского фронта. Но самых эффективным средством стал монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат». По завершению же серии из 10-20 «отчетов таймера» из громкоговорителей неслось танго.

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