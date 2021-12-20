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Попробуйте справиться с 6 задачами

Все мы с детства любим разгадывать различные загадки — от самых простых, о ножницах или лампочке, до сложных, над которыми приходится крепко задуматься. Кроме того, они отлично развивают мозг, помогая ему до старости оставаться «в форме».

1. Загадка о фальшивых монетах

Попробуйте справиться с 6 задачами

У вас есть 3 золотые монеты, 1 из которых фальшивая, и весы с 2 чашами. Как за одно взвешивание узнать, какая именно монета ненастоящая, если известно, что она весит меньше остальных?

2. Испытание для повара

Попробуйте справиться с 6 задачами

Чтобы победить на кулинарном конкурсе, повару нужно приготовить за 15 минут 6 стейков, используя только 1 сковородку. Однако одновременно на сковородку можно уложить только 4 стейка. Как повару справиться с заданием?

3. Плата работнику

Попробуйте справиться с 6 задачами

Фермер нанял работника, чтобы тот выкопал ему колодец, и пообещал, что будет каждый день платить золотом. Работник сказал, что на это у него уйдет ровно 7 дней и начнет он с понедельника.

Золото у фермера было в виде слитка, от которого он планировал каждый день отпиливать по 1/7. Однако, когда он посмотрел на инструмент, которым собирался распиливать золото, фермер понял, что сможет сделать только два разреза. Как ему выполнить условия договора?

4. Курицы и яйца

Попробуйте справиться с 6 задачами

У одной старушки было 3 курицы, которые несли 3 яйца за 3 дня.

Однажды она решила, что хочет получать больше яиц, и купила еще 12 таких же кур. Сколько яиц соберет старушка через 15 дней?

5. Рыцари и принцесса

Попробуйте справиться с 6 задачами

Решил как-то один король выдать замуж свою дочку и устроил рыцарский турнир. Претендентам на руку принцессы пришлось выдержать много испытаний, и в конце концов их осталось всего двое. Чтобы решить, кому достанется дочка, король велел рыцарям сесть на коней и проскакать до озера — тот, чья лошадь придет последней, и получит принцессу.

Рыцари сели на лошадей и медленно поехали к озеру. Ехали они целую неделю, так как никто не хотел быть первым. Наконец они спрыгнули с лошадей, пожали друг другу руки и решили разойтись по домам. Но тут к ним подбежала принцесса и что-то шепнула каждому на ухо. Рыцари вскочили на лошадей и помчались к озеру. Что сказала принцесса?

6. 3 двери

Попробуйте справиться с 6 задачами

Гуляя по лесу, мальчик наткнулся на заброшенную хижину и решил зайти в нее. Как только он переступил порог, дверь захлопнулась и в домике воцарилась кромешная тьма. Мальчик нащупал на стене выключатель, щелкнул им, но электричества не было. И тут раздался страшный голос, который сказал, что выйти из хижины можно только через одну из 3 дверей, за каждой из них таится нечто смертельно опасное.

За 1-й дверью — тысячи ядовитых змей, укус каждой из которых может убить человека. За 2-й дверью — электрический стул и палач, который тут же казнит мальчика. И за 3-й дверью — лев, который не ел уже много дней.

Как мальчику выбраться из дома?

Ответы

Попробуйте справиться с 6 задачами

1. Нужно положить на весы 2 любые монеты. Если обе они будут весить одинаково, то 3-я монета фальшивая.

2. Надо положить на сковородку 4 стейка и жарить их 5 минут. Затем 2 перевернуть, а 2 снять со сковороды и положить на их место 2 сырых и жарить еще 5 минут. Через 5 минут 2 стейка перевернуть, 2 готовых стейка снять, на их место положить те, что убрали со сковороды после обжарки с одной стороны, и жарить еще 5 минут.

3. Нужно распилить слиток на 3 части: 1/7, 2/7 и 4/7 — для этого как раз потребуется всего два распила и расплачиваться с работником по такой схеме:

Понедельник: отдать 1/7 слитка.
Вторник: отдать работнику 2/7 слитка и забрать у него 1/7 слитка.
Среда: снова отдать 1/7 слитка работнику.
Четверг: отдать 4/7 слитка и забрать на сдачу 1/7 и 2/7 слитка.
Пятница: опять отдать работнику 1/7 слитка.
Суббота: отдать работнику 2/7 слитка и забрать у него 1/7 слитка.
Воскресенье: отдать работнику оставшуюся 1/7 слитка.

4. Если вы ответили 15, то ошиблись. Так как за 3 дня 3 курицы снесли 3 яйца, то 1 курица несет 1 яйцо в три дня. Значит, за 15 дней она снесет 5 яиц, а 15 кур за 15 дней снесут 75 яиц.

5. Принцесса сказала рыцарям поменяться лошадьми.

6. Выходить нужно через дверь с электрическим стулом — так как в доме нет электроэнергии, палач не сможет казнить мальчика.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2372187733439809724/

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