Глизе 710: звезда, которая по словам предсказателей может уничтожить Землю

Каждые несколько лет у человечества появляются новые причины для беспокойства. Предсказания Нострадамуса, проклятия Распутина, предсмертный бред Ванги и даже забытые всеми богами календари Майя: мы просто любим саму идею апокалипсиса. Тем не менее, в этот раз все звучит несколько более серьезно. Астрономы обнаружили в небе огромную звезду, которая вполне может уничтожить всю нашу планету. Более того, предполагается, что появление аналогичной звезды уже привело к исчезновению динозавров.

Что это такое

Глизе 710 представляет собой оранжевый карлик спектрального класса K7. Масса у звезды очень велика и составляет больше половины массы Солнца, диаметр тоже переваливает за половину диаметра нашей родной звезды. А теперь представьте себе мерцающего адским огнем гиганта, несущегося сквозь космическое пространство прямо на Землю. Именно это и происходит прямо сейчас.

Где она сейчас

Определением точного местанохождения звезды-убийцы занимались астрономы польского университета имени Адама Мицкевича, Познань. Glize 710 пролетает в 64 световых годах от Солнечной системы. При том, что один световой год равен 9 461 000 000 000 км, лететь к нам звезде придется еще долго.

На волосок от смерти

Немногим ранее существование Глизе 710 не очень беспокоило ученых: звезда должна была пройти на безопасном расстоянии в один световой год. Однако, на сегодняшний день астрономы получили гораздо более мрачные прогнозы — Glize 710 пролетит всего в 77 световых днях от Земли.

Источник : https://vseonauke.com/2260868506714114557/

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