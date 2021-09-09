Как понять, что мужчина скоро вас бросит

Как понять, что мужчина хочет вас бросить? Если девушка решает расстаться с партнёром, то она обычно всё тщательно обдумывает, а если это хочет сделать молодой человек, то, как правило, всё происходит внезапно и очень быстро. Если вы не хотите, чтобы расставание с мужчиной стало для вас неожиданностью, то обратите внимание на пять признаков, которые указывают на то, что вас хотят бросить!
Как понять, что мужчина хочет вас бросить: 5 верных признаков
Посмотрите, не изменилось ли отношение партнёра к вам и обратите внимание на нижеперечисленные признаки грядущего разрыва.
1. У мужчины внезапно ухудшилась память
У сильного пола есть одна интересная особенность — как только чувства угасают, резко ухудшается память! Мужчина забывает о своих обещаниях, о памятных датах и почему-то начинает опаздывать к ужину. Складывается впечатление, что у него развивается амнезия. Но на самом деле человек просто не имеет желания сделать вам что-то приятное.
2. Партнёр позволяет вам делать всё, что хочется
Если мужчине безразлично, почему вы пришли домой поздно ночью, где вы были целый день и что делали, то это первый признак того, что он к вам охладел. Вы смело можете находиться на улице в мороз без шапки, гулять с друзьями-мужчинами и ходить с подругами на дискотеку.Возможно, что и партнёр пропадает где-то сутками напролёт, а ваши отношения всё больше и больше напоминают соседские. Если всё именно так, то не удивляйтесь, если вскоре услышите от мужчины о том, что он хочет с вами расстаться.
3. Он перестал вас хвалить, но критику в свой адрес вы слышите постоянно
Если раньше избранник говорил вам о том, какая вы красивая и как стильно одеваетесь, хвалил вас за успехи на работе и от души благодарил за вкусный ужин, то теперь он то и дело критикует каждый ваш шаг. Мужчине больше не нравится, как вы ходите, готовите, работаете и убираете. Он найдёт тысячу причин для недовольства и, возможно, начнёт сравнивать вас с какой-то знакомой барышней, которая и умница, и красавица, и готовит отменно.
Дело тут совсем не в том, что вы стали хуже выглядеть, поглупели и подурнели — вовсе нет. Просто партнёр ищет повод, чтобы от вас избавиться и разорвать отношения.
4. Он больше не зовёт вас с собой, когда идёт на встречу с друзьями
Кроме того, вы могли заметить, что товарищи вашего мужчины изменили своё к вам отношения и даже не спрашивают, как у вас дела. Скорее всего, партнёр уже сообщил им о том, что хочет с вами расстаться.
Не забывайте, что иногда молодому человеку действительно хочется побыть с друзьями (посмотреть футбол и выпить пива, например). Но если такие встречи становятся регулярными, то это тревожный знак.
5. Партнёра больше не интересует ваше мнение
Он считает, что всё делает правильно и его собственное мнение для него авторитетное. А что думаете вы, мужчину совершенно не волнует и он даже может высказать недовольство, если вы вдруг захотите его высказать.
Если мужчина сам решает, какого цвета диван купить в вашу гостиную, какие продукты покупать на неделю и куда ехать в отпуск, а вас просит помолчать, то, кажется, пора бежать от него, куда глаза глядят!
Все эти признаки говорят о том, что мужчина подумывает с вами расстаться. Если вы заметили перемены в поведении партнёра, то попробуйте поговорить с ним откровенно, чтобы это не стало для вас неприятным сюрпризом!
Источник : https://test.temaretik.com/2295753290827696551/
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