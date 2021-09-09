Как понять, что мужчина скоро вас бросит

Как понять, что мужчина хочет вас бросить? Если девушка решает расстаться с партнёром, то она обычно всё тщательно обдумывает, а если это хочет сделать молодой человек, то, как правило, всё происходит внезапно и очень быстро. Если вы не хотите, чтобы расставание с мужчиной стало для вас неожиданностью, то обратите внимание на пять признаков, которые указывают на то, что вас хотят бросить!

Как понять, что мужчина хочет вас бросить: 5 верных признаков

Посмотрите, не изменилось ли отношение партнёра к вам и обратите внимание на нижеперечисленные признаки грядущего разрыва.

1. У мужчины внезапно ухудшилась память

У сильного пола есть одна интересная особенность — как только чувства угасают, резко ухудшается память! Мужчина забывает о своих обещаниях, о памятных датах и почему-то начинает опаздывать к ужину. Складывается впечатление, что у него развивается амнезия. Но на самом деле человек просто не имеет желания сделать вам что-то приятное.