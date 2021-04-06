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Почему уже более 100 лет кладоискатели мечтают найти затонувшее судно капитана Гранта

Генерал (или капитан?) Грант, XIX век, Новая Зеландия и путешествие по морям, кораблекрушение, поиски затонувшего судна – это не только зарисовки к известному всем роману.

Можно было бы предположить, что Жюля Верна на написание книги подтолкнула история судна «Генерал Грант», приключившаяся неподалеку от Новой Зеландии, но нет – скорее само мироздание, вдохновившись сочинением француза, решилось на такой сюжет.

Почему уже более 100 лет кладоискатели мечтают найти затонувшее судно капитана Гранта

«Генерал Грант» из Бостона, Массачусетс

Роман «Дети капитана Гранта» был опубликован в виде книги в 1868 году, а частями – в журналах – печатался начиная с 1865 по 1867 год. Случай с пассажирами парусника никак не мог послужить источником вдохновения для писателя. А вот кто-то из пассажиров или членов экипажа корабля мог читать это произведение до того, как все случилось. Впрочем, нельзя сказать, чтобы реальная история повторяла сюжет романа.

Почему уже более 100 лет кладоискатели мечтают найти затонувшее судно капитана Гранта

Трехмачтовый парусник, названный в честь героя Гражданской войны в США и будущего американского президента Улисса Гранта, отправлялся 4 мая 1866 года из Мельбурна в Лондон. На судне водоизмещением больше тысячи тонн находилось 58 пассажиров и 25 членов команды. Везли много груза – шерсть, кожу, но главное – золото. Официально в трюмах «Генерала Гранта» содержалось 2576 унций драгоценного металла, сколько же было на самом деле – выяснить невозможно.

Можно предполагать, что среди официально задекларированных ящиков были и контрабандные – практика для тех времен обычная.
Середина XIX века стала периодом золотой лихорадки в Австралии. Золото добывали в штате Виктория, а везли, разумеется, в Европу. Путь был опасен – в первую очередь из-за пиратов, во вторую – из-за капризов погоды, мореходам приходилось преодолевать тысячи морских миль и два океана, огибая мыс Горн, чтобы попасть в Старый Свет. Не кругосветное, конечно, путешествие – а все же сходство с маршрутом жюльверновских героев просматривалось. Правда, далеко от Новой Зеландии судну, о котором идет речь, так и не удалось отойти.

Почему уже более 100 лет кладоискатели мечтают найти затонувшее судно капитана Гранта

 

Остров Разочарования - один из группы Оклендских островов

13 мая, спустя девять дней после выхода из порта Мельбурна, «Генерал Грант» подходил к Оклендским островам, что к югу от Новой Зеландии. Этот архипелаг, необитаемый и в те годы, и сейчас, относится к группе субантарктических островов. Не так далеко от этих скалистых берегов расположены земли Антарктиды, а на самих островах обитают животные и птицы, которые ассоциируются с холодным климатом – среди них пингвины и тюлени. Отметим, что, поскольку речь идет о южном полушарии, для тех, кто находился на борту «Генерала Гранта», наступало холодное время года. Это окажется важным – не для всех путешественников, но для тех немногих, кому удастся выжить.

Кораблекрушение

По какой-то причине корабль шел прямо на скалы – то ли была допущена навигационная ошибка, то ли другие факторы сыграли свою роковую роль. Не штормило – напротив, ветер совершенно стих; парусник по инерции понесло на скалы одного из островов, судно ударилось о рифы. Руль был сломан, и «Генерал Грант» оказался в ловушке – в большом гроте; после нескольких ударов о стены и свод пещеры мачта корабля пробила корпус. К следующему утру парусник полностью погрузился в воду и опустился на глубину.

Удалось спустить на воду и сохранить лишь две шлюпки – уцелели девять членов экипажа и шесть пассажиров. Капитан, Уильям Х. Лофлин, корабль не покинул.

Почему уже более 100 лет кладоискатели мечтают найти затонувшее судно капитана Гранта

Получив серьезные повреждения, судно спустя несколько часов затонуло

Среди утонувших были семьи золотоискателей, возвращавшихся домой – в списках значились миссис Оутс с четырьмя детьми, миссис Аллен с тремя, семья Олдфилдов. Погибла жена первого офицера Бартоломью Брауна, сам он сумел спастись. Через некоторое время шлюпки приблизились к берегу острова Разочарования, а оттуда – к острову Окленд. Там был разбит временный лагерь. Потерпевшие кораблекрушение пассажиры «Генерала Гранта» оказались на необитаемом острове, окруженном другими необитаемыми и довольно негостеприимными островами, и единственной их надеждой стало прохождение неподалеку хоть какого-нибудь корабля – эти места порой посещали китобойные суда. Но время шло – помощи не было. Питались тем, что удавалось добыть охотой – главным образом на тюленей. Одежду шили сами – из шкур. Зажженный одной из последних остававшихся спичек костер поддерживали постоянно, не давая погаснуть долгие месяцы – иначе островитяне оказались бы лишены тепла и хоть сколько-нибудь подходящей еды.

Почему уже более 100 лет кладоискатели мечтают найти затонувшее судно капитана Гранта

 

Супруги Джуэлл, спасенные с острова - в костюмах, сшитых собственными руками за время, проведенное в ожидании помощи

После девяти месяцев, проведенных на берегу, «робинзоны» решили отправить на одной из шлюпок экспедицию к Новой Зеландии: затея была рискованной, но других возможностей действовать больше не оставалось. Отправились в путь четверо, среди них офицер Бартоломью Браун. Это было в январе 1867 года – в разгар лета в южном полушарии. О том, что стало с командированными на большую землю, больше ничего неизвестно, вероятнее всего, они погибли, так и не добравшись до цели.

Еще один из тех, кому удалось выбраться с корабля, 62-летний Дэвид МакЛелланд, умер на острове от болезни. Десять оставшихся пассажиров «Генерала Гранта» перебрались на другой остров, Эндерби, который лежал ближе к маршрутам судов. 19 ноября 1867 года, через 18 месяцев после кораблекрушения, с берега заметили проходившее мимо судно. Но увы – как ни старались островитяне обратить на себя внимание мореходов, на корабле их не заметили.

Зато спустя два дня удача наконец посетила потерпевших крушение: их увидели и спасли матросы брига «Амхерст», который и доставил измученных робинзонов к цивилизации.

В поисках затонувшего золота

Спасение потерпевших кораблекрушение стало сенсацией и надолго заняло газетные полосы. Колониальные власти приняли решение впредь регулярно патрулировать находившиеся вблизи от Новой Зеландии субантарктические острова, чтобы жертвы бедствий в море могли как можно быстрее получать помощь. К сожалению, случай с «Генералом Грантом» не стал ни первым, ни последним в череде кораблекрушений - для навигации район оставался неблагоприятным.

Почему уже более 100 лет кладоискатели мечтают найти затонувшее судно капитана Гранта

 

Отыскать место кораблекрушения пока не удалось

Золото, которое перевозил парусник, не давало покоя многим из тех, кто узнал о катастрофе. Даже самые скромные подсчеты позволяли предположить, что где-то на дне у скал острова Окленд покоится огромное состояние – и его, само собой, сразу же захотели отыскать. Первая экспедиция к месту кораблекрушения состоялась уже через пару лет после обнаружения тех, кто выжил в этой многомесячной борьбе. В плавание отправился и один из спасенных – чтобы с максимальной точностью указать место, где затонул «Генерал Грант». Тогда с погодой не повезло – поиски не увенчались успехом, и корабль вернулся ни с чем.

Куда более трагически завершилась другая экспедиция кладоискателей, когда в путь отправилась шхуна «Дафния». На ней тоже, кстати, присутствовал один из спасенных с необитаемого острова пассажиров «Генерала Гранта». Во время поисков на воду была спущена шлюпка, которая подошла максимально близко к острову – туда, где не мог безопасно маневрировать большой корабль. Но из-за внезапно начавшегося шторма шхуна спешно отошла от опасных скал в открытое море. Когда погода улучшилась, «Дафния» вернулась – но шлюпка с 6 членами экспедиции к тому времени бесследно исчезла.

Почему уже более 100 лет кладоискатели мечтают найти затонувшее судно капитана Гранта

Предполагается, что стоимость скрытого в глубинах моря золота «Генерала Гранта» составляет миллионы фунтов стерлингов

Точное место кораблекрушения остается неизвестным. Но планы обнаружить и поднять на поверхность драгоценный груз строятся снова и снова, и есть вероятность, что рано или поздно сокровища «Генерала Гранта» будут извлечены из морских глубин.

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