Почему уже более 100 лет кладоискатели мечтают найти затонувшее судно капитана Гранта

Генерал (или капитан?) Грант, XIX век, Новая Зеландия и путешествие по морям, кораблекрушение, поиски затонувшего судна – это не только зарисовки к известному всем роману.

Можно было бы предположить, что Жюля Верна на написание книги подтолкнула история судна «Генерал Грант», приключившаяся неподалеку от Новой Зеландии, но нет – скорее само мироздание, вдохновившись сочинением француза, решилось на такой сюжет.

«Генерал Грант» из Бостона, Массачусетс

Роман «Дети капитана Гранта» был опубликован в виде книги в 1868 году, а частями – в журналах – печатался начиная с 1865 по 1867 год. Случай с пассажирами парусника никак не мог послужить источником вдохновения для писателя. А вот кто-то из пассажиров или членов экипажа корабля мог читать это произведение до того, как все случилось. Впрочем, нельзя сказать, чтобы реальная история повторяла сюжет романа.

Трехмачтовый парусник, названный в честь героя Гражданской войны в США и будущего американского президента Улисса Гранта, отправлялся 4 мая 1866 года из Мельбурна в Лондон. На судне водоизмещением больше тысячи тонн находилось 58 пассажиров и 25 членов команды. Везли много груза – шерсть, кожу, но главное – золото. Официально в трюмах «Генерала Гранта» содержалось 2576 унций драгоценного металла, сколько же было на самом деле – выяснить невозможно. Можно предполагать, что среди официально задекларированных ящиков были и контрабандные – практика для тех времен обычная.

Середина XIX века стала периодом золотой лихорадки в Австралии. Золото добывали в штате Виктория, а везли, разумеется, в Европу. Путь был опасен – в первую очередь из-за пиратов, во вторую – из-за капризов погоды, мореходам приходилось преодолевать тысячи морских миль и два океана, огибая мыс Горн, чтобы попасть в Старый Свет. Не кругосветное, конечно, путешествие – а все же сходство с маршрутом жюльверновских героев просматривалось. Правда, далеко от Новой Зеландии судну, о котором идет речь, так и не удалось отойти.

Остров Разочарования - один из группы Оклендских островов

13 мая, спустя девять дней после выхода из порта Мельбурна, «Генерал Грант» подходил к Оклендским островам, что к югу от Новой Зеландии. Этот архипелаг, необитаемый и в те годы, и сейчас, относится к группе субантарктических островов. Не так далеко от этих скалистых берегов расположены земли Антарктиды, а на самих островах обитают животные и птицы, которые ассоциируются с холодным климатом – среди них пингвины и тюлени. Отметим, что, поскольку речь идет о южном полушарии, для тех, кто находился на борту «Генерала Гранта», наступало холодное время года. Это окажется важным – не для всех путешественников, но для тех немногих, кому удастся выжить.

Кораблекрушение

По какой-то причине корабль шел прямо на скалы – то ли была допущена навигационная ошибка, то ли другие факторы сыграли свою роковую роль. Не штормило – напротив, ветер совершенно стих; парусник по инерции понесло на скалы одного из островов, судно ударилось о рифы. Руль был сломан, и «Генерал Грант» оказался в ловушке – в большом гроте; после нескольких ударов о стены и свод пещеры мачта корабля пробила корпус. К следующему утру парусник полностью погрузился в воду и опустился на глубину.

Удалось спустить на воду и сохранить лишь две шлюпки – уцелели девять членов экипажа и шесть пассажиров. Капитан, Уильям Х. Лофлин, корабль не покинул.

Получив серьезные повреждения, судно спустя несколько часов затонуло

Среди утонувших были семьи золотоискателей, возвращавшихся домой – в списках значились миссис Оутс с четырьмя детьми, миссис Аллен с тремя, семья Олдфилдов. Погибла жена первого офицера Бартоломью Брауна, сам он сумел спастись. Через некоторое время шлюпки приблизились к берегу острова Разочарования, а оттуда – к острову Окленд. Там был разбит временный лагерь. Потерпевшие кораблекрушение пассажиры «Генерала Гранта» оказались на необитаемом острове, окруженном другими необитаемыми и довольно негостеприимными островами, и единственной их надеждой стало прохождение неподалеку хоть какого-нибудь корабля – эти места порой посещали китобойные суда. Но время шло – помощи не было. Питались тем, что удавалось добыть охотой – главным образом на тюленей. Одежду шили сами – из шкур. Зажженный одной из последних остававшихся спичек костер поддерживали постоянно, не давая погаснуть долгие месяцы – иначе островитяне оказались бы лишены тепла и хоть сколько-нибудь подходящей еды.

Супруги Джуэлл, спасенные с острова - в костюмах, сшитых собственными руками за время, проведенное в ожидании помощи

После девяти месяцев, проведенных на берегу, «робинзоны» решили отправить на одной из шлюпок экспедицию к Новой Зеландии: затея была рискованной, но других возможностей действовать больше не оставалось. Отправились в путь четверо, среди них офицер Бартоломью Браун. Это было в январе 1867 года – в разгар лета в южном полушарии. О том, что стало с командированными на большую землю, больше ничего неизвестно, вероятнее всего, они погибли, так и не добравшись до цели.

Еще один из тех, кому удалось выбраться с корабля, 62-летний Дэвид МакЛелланд, умер на острове от болезни. Десять оставшихся пассажиров «Генерала Гранта» перебрались на другой остров, Эндерби, который лежал ближе к маршрутам судов. 19 ноября 1867 года, через 18 месяцев после кораблекрушения, с берега заметили проходившее мимо судно. Но увы – как ни старались островитяне обратить на себя внимание мореходов, на корабле их не заметили.

Зато спустя два дня удача наконец посетила потерпевших крушение: их увидели и спасли матросы брига «Амхерст», который и доставил измученных робинзонов к цивилизации.

В поисках затонувшего золота

Спасение потерпевших кораблекрушение стало сенсацией и надолго заняло газетные полосы. Колониальные власти приняли решение впредь регулярно патрулировать находившиеся вблизи от Новой Зеландии субантарктические острова, чтобы жертвы бедствий в море могли как можно быстрее получать помощь. К сожалению, случай с «Генералом Грантом» не стал ни первым, ни последним в череде кораблекрушений - для навигации район оставался неблагоприятным.

Отыскать место кораблекрушения пока не удалось

Золото, которое перевозил парусник, не давало покоя многим из тех, кто узнал о катастрофе. Даже самые скромные подсчеты позволяли предположить, что где-то на дне у скал острова Окленд покоится огромное состояние – и его, само собой, сразу же захотели отыскать. Первая экспедиция к месту кораблекрушения состоялась уже через пару лет после обнаружения тех, кто выжил в этой многомесячной борьбе. В плавание отправился и один из спасенных – чтобы с максимальной точностью указать место, где затонул «Генерал Грант». Тогда с погодой не повезло – поиски не увенчались успехом, и корабль вернулся ни с чем.

Куда более трагически завершилась другая экспедиция кладоискателей, когда в путь отправилась шхуна «Дафния». На ней тоже, кстати, присутствовал один из спасенных с необитаемого острова пассажиров «Генерала Гранта». Во время поисков на воду была спущена шлюпка, которая подошла максимально близко к острову – туда, где не мог безопасно маневрировать большой корабль. Но из-за внезапно начавшегося шторма шхуна спешно отошла от опасных скал в открытое море. Когда погода улучшилась, «Дафния» вернулась – но шлюпка с 6 членами экспедиции к тому времени бесследно исчезла.

Предполагается, что стоимость скрытого в глубинах моря золота «Генерала Гранта» составляет миллионы фунтов стерлингов

Точное место кораблекрушения остается неизвестным. Но планы обнаружить и поднять на поверхность драгоценный груз строятся снова и снова, и есть вероятность, что рано или поздно сокровища «Генерала Гранта» будут извлечены из морских глубин.

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