Откуда пошло выражение «Пиррова победа»?

Успех, доставшийся слишком высокой ценой – пиррова победа. Вот уже больше двух тысяч лет деяния греческого царя Пирра служат примером ситуации, когда череда достижений приводит к неожиданному фиаско. Но откуда взялось такое выражение? Чем прославился царь Пирр, и какие победы принесли ему многовековую славу?

1.

Третий после Александра Македонского

Пирр с 307 по 272 года до н. э. царствовал Македонией и Эпиром (нынешние Черногория, Албания, Хорватия, Босния и Герцеговина, а также западная часть Сербии).

Несмотря на относительно малоизвестное имя, монарх признавался одним из талантливейших полководцев своего времени. Пирра считали третьим величайшим военачальником Античности после Александра Македонского и Сципиона.

Столь лестное звание деятель получил благодаря многочисленным победам в сражениях над армиями Македонии, Спарты, Карфагена и Римской Республики – сильнейшими воинами древнего Средиземноморья.

2.



Царь Пирр

Вооруженный конфликт, разгоревшийся между Пирром и римским Сенатом, также стал первым в истории эпизодом столкновения прославленной македонской фаланги с непобедимым легионом. Война в Италии и легла в основу крылатого выражения.

Что сильнее: фаланга или легион?

К началу III века до н.

э. Эпир добился гегемонии над всем Балканским полуостровом, став своего рода защитником Греции и средиземноморских колоний.

В это же время на Апеннинском полуострове набирало силу новое мощное государство – Римская республика. В 280 году до н.э. между Римом и Тарентом (греческой колонией на юге Италии) разгорелся пограничный конфликт.

3.



Битва за Тарент (Южную Италию)

Тарентийцы обратились за помощью к Пирру. Собрав 25-тысячное войско, эпирский царь высадился в Италии, чтобы принудить Сенат к миру. За 5 лет между Римом и Эпиром развернулось три масштабных сражения, во всех столкновениях фаланги Пирра одержали победу над италийскими легионами.

Риму пришлось временно отказаться от попыток завоевания греческих колоний. Тарент был защищен. Однако стоило Пирру вернуться на Балканы, как римляне возобновили экспансию и за 3 года оккупировали всю Италию.

Как появилось крылатое выражение?

Согласно Плутарху, в сражении при Аускуле Пирр понёс столь значительные потери, что воскликнул: «Ещё одна такая победа, и я останусь без армии».

Греческое войско, состоявшее из балканских гоплитов и местного италийского ополчения, действительно, понесло потери. Столкновение унесло жизни 3,5 тысяч греков. Однако потери римлян составили более 6 тысяч человек. Римская армия была окружена и значительно поредела во время прорыва из котла.

4.



Почему же пиррову победу наградили столь уничижительной коннотацией? Дело в том, что историю Пирровой войны знают из трудов римских историков, живших в I-II веках н.э. Все 3 битвы Пирр выиграл полностью и безусловно. Однако войну он проиграл. Оценивая конечный результат, римляне и дали действиям грека негативную оценку.

Дело в том, что Пирр вёл войну на чужой территории и быстро восполнить понесенные потери не мог. Не хватало снабжения и ресурсов. В свою очередь, римляне обладали всеми возможностями, чтобы собрать легионы заново.

Понимая безрезультатность конфликта, эпирский царь Италию просто покинул, оставив эти земли на произвол судьбы. Так и сложилась поговорка «Пиррова победа».

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2526407521136282221/

А вы знали об этом?

Известно, что Рональд Рейган попал в президенты из актёров. Однако далеко не все знают, что он, к тому же, был опытным спасателем. На его счету 77 спасённых из воды жизней.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Самые оклеветанные русские цари. Николай I https://otari.mirtesen.ru/blog/43553084256/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!