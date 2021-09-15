Какие факты о Красной армии скрывали в СССР

У любого государства есть мифы, относящиеся к основанию его самого и его главных институтов. Немало таких мифов, даже сегодня почитаемых некоторыми как «исторические факты», было и у Советского государства. И особенно много таких мифов относилось к созданию Красной Армии. Причём факты иного рода время от времени попадали и в советскую печать, но не могли конкурировать с мифами.



Дата образования Красной Армии – 28 января, а не 23 февраля



Декрет о создании новой, рабоче-крестьянской Красной Армии, был подписан Лениным и членами Совета Народных Комиссаров 15 января 1918 года по старому стилю (28 января по новому стилю). Эта армия мыслилась в качестве замены бывшей царской армии, разваленной пропагандой большевиков, и была призвана защищать революцию, в первую очередь, от внутреннего врага. Поэтому первоначально Красная Армия строилась на добровольной основе, а для записи в неё требовалась рекомендация как минимум от двух «членов революционно-демократических организаций».



Почему же празднование создания Красной Армии установили не 28 января, а 23 февраля? Чем был вызван такой перенос даты?



Возникновение праздника



В 1919 году Высшая военная инспекция РККА выступила с инициативой отпраздновать 28 января первую годовщину создания Красной Армии. Однако с организацией затянули, и только в Москве праздник отметили, и то с запозданием – 23 февраля, пришедшегося в том году на воскресенье. В то время никто не подводил под эту дату какое-то историческое обоснование, тем более никому не приходило в голову связывать её с событиями германского нашествия в начале 1918 года. И никто не предполагал, что этот праздник станет общегосударственным.



После окончания гражданской войны к идее праздника РККА снова вернулись. И в начале 1922 года было издано постановление Президиума ВЦИК, в котором говорилось о 4-й годовщине создания Красной Армии, каковую годовщину рекомендовалось отмечать 23 февраля. Никакого обоснования этой даты в постановлении не приводилось.



После этого ежегодные празднования по случаю мнимой годовщины основания РККА 23 февраля стали ежегодными и начали входить в традицию. К следующей, 5-й годовщине, отмечавшейся в 1923 году, появилась версия о создании РККА именно 23 февраля 1918 года, причём в печати появились поддельные копии декрета, на которых стояла соответствующая дата. Инициатором этих фальсификаций был тогдашний нарком обороны Троцкий. После его ухода с руководящих постов исчезло и данное обоснование.



Традиция праздновать создание Красной Армии 23 февраля вошла в силу, хотя ещё в 1933 году нарком обороны Ворошилов, выступая на торжественном собрании по случаю 15-й годовщины РККА, признал, что эта дата носит случайный характер. Но во второй половине 1930-х годов, в связи с идеологической подготовкой к предстоящей войне с Германией, появилась и версия, будто именно в этот день, 23 февраля 1918 года, части новоиспечённой РККА впервые вступили в бой с немцами под Нарвой и Псковом и одержали над ними победу.



23 февраля 1918 года Красной Армии по факту ещё не было



До создания этой новой исторической фальсификации никто не утверждал, что молодая РККА сумела остановить кайзеровскую армию под Нарвой и Псковом. Слишком многие факты этому противоречили. Во-первых, из работ Ленина в этот период явствовало, что никакой реальной Красной Армии в те дни ещё не было. Во-вторых, 23 февраля немцы были ещё далеко от Нарвы и Пскова, но к 1 марта заняли эти города без сопротивления.



Итак, совершенно прав был Ворошилов, говоря, что традиция праздновать день Красной Армии 23 февраля возникла совершенно случайно. Никакого исторического обоснования у этой даты нет.



Красная Армия была не одна у cоветского государства



Интересно, что в отдельные советские издания попала информация, что РККА была не единственной вооружённой силой Советского государства в 1918 году. Красная Армия создавалась, прежде всего, для гражданской войны. Но обстоятельства были таковы, что Советскому государству приходилось иметь дело и с внешним врагом, когда «классовые» принципы строительства армии могли оказаться вредны.



Генерал Бонч-Бруевич, брат управляющего делами Совнаркома, служивший советской власти, вспоминал, что с марта 1918 года на линии, отделявшей Советскую республику от германских интервенционистских войск, началось формирование так называемых «войск завесы». «Смысл “завесы”, — признавался генерал, — однако, заключался не только в том, что с её помощью прикрывались границы республики. Она являлась в то время едва ли не единственной организацией, приемлемой для многих генералов и офицеров царской армии, избегавших участия в гражданской войне». А один из первых советских главкомов Вацетис прямо указывал, что эта армия носила название Народной Армии и специально создавалась на случай возобновления войны с Германией. «Войска эти считались аполитичными, составленными на контрактовых началах». Только осенью 1918 года Народная Армия Советской республики была влита в Красную Армию.



Низкая дисциплина – главное свойство РККА в её начале



Советский историк гражданской войны комкор (бывший полковник) Николай Какурин отмечал, что в первые месяцы организация Красной Армии шла исключительно медленно, вяло и без всякого энтузиазма, даже в таких пролетарских центрах, как Нижний Новгород и Иваново-Вознесенск. Первые формирования отличались крайне низкой дисциплиной. «Главный их недостаток, — говорилось в одном из донесений той поры, — это полное отсутствие гражданского долга, сознания важной ответственности и взятого на себя обязательства. Люди совершенно не признают командный состав и приказаний не исполняют… Общий голос всех начальников фронта: лучше присылать формирования в 10 раз меньше, но качеством лучше».



Неудивительно, что одним из средств водворения дисциплины в Красной Армии на первых этапах гражданской войны стала децимация, то есть расстрел по жребию каждого десятого из бежавшей воинской части. Эта мера была предпринята по предложению Троцкого, в ту пору наркома по военным делам и в дальнейшем председателя Революционного Военного Совета Республики. Троцкий позаимствовал идею из истории древнеримских легионов. О том, что РККА в своём становлении прошла через драконовские меры утверждения дисциплины, советские историки старались не упоминать. А факт, что основным организатором и вождём Красной Армии являлся Троцкий, был под запретом в СССР с конца 1920-х по конец 1980-х годов.



Ярослав Бутаков



Источник: https://russian7.ru/post/kakie-fakty-o-krasnoy-armii-skryvali-v/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Великодержавная истерия России в отношении Казахстана (https://otari.mirtesen.ru/blog/43957241537)

Самое зловещее преступление палача народов Сталина! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43947289053/)

«Русские штыки»: сколько народов Россия спасла от исчезновения (https://otari.mirtesen.ru/blog/43728853006/)



