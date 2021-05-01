«Атака мертвецов»: почему в Германии ее считают выдумкой

Более века прошло после окончания Первой мировой войны. Но отдельные моменты этого кровопролитного противостояния до сих пор вызывают споры, поскольку не до конца изучены специалистами. В истории войны отмечены события и факты, достоверность которых оспаривается представителями разных государств. Например, легендарный подвиг русских солдат и офицеров при обороне крепости Осовец, получивший название «Атака мертвецов», до сих пор не признан германской стороной.

Стратегически важная крепость

Наиболее достоверным историческим источником, рассказывающим об этом подвиге, для многих исследователей является книга непосредственного участника тех событий, Сергея Александровича Хмелькова (1879-1945 гг.), которая называется «Борьба за Осовец». Известный военный инженер, дослужившийся в Красной армии до звания генерал-лейтенанта, сражался и на фронтах Первой мировой войны.

«Осовецкая крепость была два раза атакована германскими войсками. Первая атака в конце сентября 1914 года длилась всего пять-шесть дней, немцы обстреляли крепость пятнадцати – двадцатисантиметровой артиллерией и под давлением корпусов 10-й армии принуждены были снять осаду и отойти в пределы Восточной Пруссии. Вторая атака, начатая в январе 1915 года, продолжалась шесть с половиной месяцев и окончилась эвакуацией крепости», – написал С. А. Хмельков.

Небольшая польская крепость Осовец, расположенная в излучине реки Бобр, являлась важным стратегическим пунктом, поскольку перекрывала немцам доступ к железнодорожному сообщению по линии: «Лык – Граево – Белосток». Автомобильное шоссе на этом направлении тоже было недоступно противнику.

Осовец оказался крепким орешком, взять его немцы не смогли, несмотря на все попытки. Дело в том, что крепость представляла собой стройную оборонительную систему из четырех фортов, соединенных траншеями. Болотистая местность также сильно ограничивала возможности захватчиков.

Немцы раз за разом отступали, терпя поражения, пока не решились на крайние меры, нарушив законы воинской чести.

Химикаты против русских

Всем известно, что Первая мировая в корне отличалась от предыдущих войн: противники начали применять новые виды вооружений, различные научно-технические разработки, боевые отравляющие вещества. Вот и немецкое командование решило захватить никак не поддающуюся крепость Осовец с помощью газовой атаки, используя химические соединения хлора и брома.

Все началось ранним утром 24 июля (6 августа – по новому стилю) 1915 года. За несколько дней до этого противник доставил к подступам крепости батареи с газовыми баллонами. Дождавшись попутного ветра, немцы выпустили газ, который сразу же направился к позициям русских.

Комендант крепости Николай Александрович Бржозовский докладывал военному руководству, что «батареи с баллонами удушливых газов были расположены в 4 местах, в каждом по 5 батарей, а в каждой батарее по 20 баллонов». Хотя некоторые участники событий утверждали, что батарей было больше, по их личным оценкам.

Удушливое облако протянулось на расстояние в 12 верст, нанеся тяжелый урон солдатам и офицерам 226-го пехотного Землянского полка, защищавшим крепость. Практически полностью погибли все военнослужащие, составлявшие первую и вторую линии обороны. Более 1 тысячи 600 человек выбыли из строя, весь осовецкий гарнизон получил химические отравления различной степени тяжести.

Подвиг солдат и офицеров

Немцы расслабились: теперь победа им была обеспечена. Но враг просчитался. Остатки 8, 13 и 14 рот Землянского полка, несмотря на крайне тяжелое состояние, бросились в контратаку, обратив в бегство численно превосходящие силы противника.

Журналист Владимир Воронов в статье «Русские не сдаются» (журнал «Совершенно секретно», No 8 за 2009 год) так описал этот подвиг: «Но когда германские цепи приблизились к окопам, из густо-зеленого хлорного тумана на них обрушилась... контратакующая русская пехота. Зрелище было ужасающим: бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплёвывая куски лёгких на окровавленные гимнастёрки. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка, чуть больше 60 человек. Но они ввергли противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях».

Ужас немцев был понятен, ведь они считали, что отравленные русские воины уже мертвы или сильно деморализованы. Защитники крепости должны были погибнуть или впасть в уныние, тяжело страдая физически и надеясь на скорую смерть. Однако эти люди нашли в себе силы для борьбы.

Командовал вошедшей в историю 13-й ротой уроженец Псковской губернии – подпоручик Владимир Карпович Котлинский, который погиб в том же бою, получив посмертно орден святого Георгия IV степени. После его гибели русских солдат в атаку повел подпоручик Владислав Максимилианович Стржеминский, который был награжден именным памятным оружием. Впоследствии он стал известен как талантливый художник-авангардист.

Несмотря на применение боевых отравляющих веществ, захватить Осовец немцы так и не смогли. Но крепость им все-таки сдали. Это произошло 9 (22) августа 1915 года по решению русского командования из тактических соображений. Позиции были покинуты — так сложилась общая ситуация на Северо-Западном фронте.

Немцы не подтверждают

Ни для кого не секрет, что в ходе Первой мировой войны немецкие и французские войска пользовались химическим оружием, а в настоящее время мировое сообщество сурово порицает такие методы борьбы с противником. В январе 1915 года в боях под Варшавой позиции русских были обстреляны снарядами со слезоточивым газом ксилилбромидом. А первая атака с применением хлора состоялась 9 (22) апреля 1915 года у бельгийского города Ипр.

Однако, признавая использование химического оружия в годы Первой мировой, немецкие военные историки называют «Атаку мертвецов» не более чем вымыслом русских журналистов, охочих до сенсаций. Дело в том, что никаких официальных документов или исторических свидетельств, подтверждающих подвиг русских бойцов, в Германии просто не нашлось.

Как написал в своей книге С. А. Хмельков, с немецкой стороны захватить Осовец должен был 18-й полк 70-й бригады 11-й дивизии ландвера.

Кстати, ландвером в Германии, Пруссии и Австро-Венгрии назывались войсковые соединения, сформированные из резервистов в годы войны. Генерал Рудольф фон Фройденберг (Rudolf von Freudenberg), командовавший вышеназванной дивизией в 1915-1916 годах, не оставил после себя никаких мемуаров. Другие немецкие офицеры, служившие в Первую мировую, тоже ничего не написали о попытке захватить Осовец, предпринятой 24 июля 1915 года.

Единственное упоминание газовой атаки, использованной против русских, можно прочесть в мемуарах начальника штаба Восточного фронта Эриха Людендорфа (Erich Ludendorff). «Газовая атака 9-й армии, произведённая 2-го мая, не удалась. Ветер был благоприятный, но применение войск было неправильным. Газ подействовал, как надо, но войска предполагали, что у противника должна прекратиться всякая жизнь. Так как противник местами продолжал постреливать, а наша артиллерия как будто не открыла планомерного огня, то и пехота не перешла в атаку», – сообщил Э. Людендорф в своей книге «Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг.»

Понятно, что речь в мемуарах этого немецкого генерала идет совсем не об «Атаке мертвецов».

Вообще, какие-либо сведения о подвиге русских воинов должны были сохраниться в Федеральном архиве Германии, но в неразберихе и разрухе Второй мировой войны многие документы были безвозвратно утрачены. Хотя не исключено, что немецкая сторона просто не желает лишний раз афишировать столь неприятный эпизод собственной истории.

Факты и мифологизированный образ

Разумеется, нет и быть не может никаких оснований, чтобы подвергать сомнению реальность подвига 13 роты Землянского полка при обороне крепости Осовец. Разве что в официальных военных документах русского командования не содержится самого словосочетания «Атака мертвецов».

Первым автором, использовавшим такое впечатляющее название, был С. А. Хмельков. Правда, он взял в кавычки лишь второе слово, ведь русские бойцы, оказавшие ожесточенное сопротивление противнику еще не были мертвецами. Таковыми они лишь показались немецким солдатам. Впоследствии название «Атака мертвецов» утвердилась за этим подвигом в работах современных исследователей и журналистов.

Известный историк, Константин Александрович Пахалюк, написал статью «Оборона крепости Осовец: генеалогия героического нарратива», которая была опубликована в журнале «ГЕФТЕР» 27 апреля 2016 года. Автор объяснил всплеск интереса к сражениям Первой мировой войны, отмеченный в нашем обществе столетие спустя, ростом патриотических настроений в современной России, что привело к возрождению исторической памяти о почти забытых героях.

«Сообщения из Ставки задавали общую канву для интерпретации, которая затем обрастала сообщениями военных журналистов, а также частными рассказами (истории раненых, выдержки из писем, интервью с представителями общественных организаций, работающих на фронте). На этом уровне история боев в крепости Осовец наиболее полно и ярко наполнилась описанием героизма защитников», – считает К.А. Пахалюк.

Так и возник в медийном пространстве образ «Атаки мертвецов», сейчас уже во многом мифологизированный.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158110

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