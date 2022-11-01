Почему армяне считают, что именно они – основатели грузинской царской династии Багратиони?

Дом Багратиони – одна из самых древних и известных грузинских династий. Правление представителей этого царского дома длилось с 11 по 18 века, а их потомки и сегодня являются наследниками грузинского престола в изгнании и сохраняют за собой свои титулы. Они считают, что произошли от еврейского царя Соломона, но историки настаивают – династия является младшей ветвью древнего армянского рода Багратидов.

История Армении и Грузии тесно переплелась еще задолго до наступления нашей эры. По легенде, Картлос, прародитель грузинского народа, основатель Картли, был младшим братом прародителя армянского народа Хайоса. Их отцом был Фогарма, сын Гомера, внук Иафета, и происходили эти события за 2110 до Рождества Христова.

Наиболее вероятной версией о происхождении грузинского царского дома Багратиони по мнению современных исследователей является версия об их связи с древней армянской династией Багратидов. Багратиды известны по меньшей мере с 1 века до нашей эры, Багратиони считаются младшей ветвью этого рода. В 8 веке, после неудачного восстания против арабов, они перебрались из Армении в Грузию, где вскоре обрели власть.

Князь Багратиони-Мухранский на собственной свадьбе

Но есть и другие версии о происхождении грузинской царской династии.

Так, согласно древнегрузинской исторической традиции, Багратиони произошли от Фарнавазидов – династии древнегрузинских царей, правивших еще в 3 веке до нашей эры. Существует и библейская версия, согласно которой династия происходит еще от царя Давида. Об этом писал армянский историк и католикос Ованес Драсханакертци (850—929) и византийский император Константин Багрянородный (10 век).

Герб династии Багратионов

Грузинский историк и летописец 11 века Сумбат Давитисдзе писал о том, что род Багратиони относится к Соломону, потомку святого Клеопы, брата Иосифа Обручника (обрученного мужа Пресвятой Богородицы). У Соломона было семеро детей, трое из них отправились в Армению, четверо – в Картли. Одного из братьев звали Багратом, и он стал родоначальником армянского рода Багратидов. Грузинская ветвь получила название Багратиони Картли.

Существуют и другие версии, согласно которым грузинская династия не имеет связи с армянской династией Багратидов. Так или иначе, но спор о том, произошла ли грузинская царская династия от армянской или нет, на сегодняшний день остается открытым.

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А вы знали об этом?

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