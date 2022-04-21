Почему королевы Франции плакали и не хотели рожать

Роды - вот чего ждала и боялась каждая королева. Ждала - потому, что подарить государству наследника было ее долгом, который необходимо исполнить во что бы то ни стало. Боялась - потому, что этот процесс становился настоящим испытанием для женской стыдливости, не говоря уже о том, что расплачиваться за рождение ребенка королеве приходилось как и любой простой смертной - здоровьем, а часто и жизнью.

Как только у королевы начинались схватки, обозначающие скорое появление малыша, комната, отведенная для родов, наполнялась толпой придворных. Не только женщины, но и мужчины присутствовали при появлении ребенка на свет. И всё для того, чтобы засвидетельствовать: рожденное королевой дитя не подменили. Ведь о появлении крепкого и здорового мальчика - надежды трона, мечтали все короли. А бесплодность, рождение девочек или слабых болезненных малышей ставили под угрозу и престол, и будущность королевы.

Роды Марии Медичи, супруги французского короля Генриха IV, которая в 1601 году дала жизнь сыну и наследнику, будущему Людовику XIII. Всего она родила 6 детей.

На родах оставались и отцы, которые зачастую старались по мере сил и возможностей поддерживать будущих матерей. Так, Генрих IV был преисполнен сочувствия. "Я знаю вашу натуру, которая застенчива и стыдлива", - утешал он Марию Медичи, опасаясь, что взгляды публики будут смущать ее в процессе. Мешая врачам и акушеркам, он мерил шагами пространство у ложа, подбадривая королеву: "кричи, моя крошка, кричи, чтобы у тебя не распухло горло!", - убеждал он ее. Совет, пожалуй, был своевременным: женщины столь высокого положения, пытаясь сохранить остатки достоинства, старались сдерживать крики боли даже в такой ситуации.

Генриху IV повезло: в тот раз у него родился сын. Узнав об этом, "он поднял глаза к небу и возблагодарил Бога. Слезы текли у него по лицу, крупные как горошины". О том, что королева подарила миру мальчика, он сообщил ей сам: подойдя к ней, поцеловал и произнес: "моя крошка, тебе было очень больно, но Бог оказал нам большую милость, дав нам то, о чем мы Его просили: у нас прекрасный сын". На что Мария "пролила много слез" и упала в обморок. Тогда король открыл двери спальни, в которую, к большому неудовольствию акушерки, уже вторглись ожидающие за порогом: "Замолчи, - сказал король этой женщине, - не сердись; этот ребенок для всех: каждый должен радоваться".

За 9 лет, с 1601 по 1609 год, королева родила 6 детей: 3 мальчика и 3 девочки. Возможно, родила бы и еще, но в 1610 году ее супруга не стало. [Мария Медичи с сыном. худ. Шарль Мартен. 1603 год. Источник: WikiCommons]

А вот другой французский король, Людовик XIII, чей брак долгое время оставался бездетным, проявил себя весьма неприятным образом. Впрочем, вряд ли королева ожидала иного - ее замужество уже долгое время находилось на грани краха, и о любви речи не шло. Всё было готово к позднему и неожиданному материнству Анны Австрийской. Все церкви и монастыри Парижа служили мессы за скорое дарование наследника. Однако ожидание затягивалось, и король, оторванный от своих обычных дел, пришел в нетерпение: "Меня раздражает, что королева не рожает, я хотел бы вернуться в Пикардию", - писал он кардиналу Ришелье.

Роды были тяжелы для Анны Австрийской, и придворные боялись за ее жизнь. Заметив одну из дам плачущей, Людовик XIII рассердился: "Я буду достаточно доволен, - заметил он, - если смогут спасти ребенка". В те времена жизнь ребенка, тем более будущего наследника, ставилась выше жизни матери.

В тот день повезло обоим: выжили и мать, и дитя. Париж ликовал!

В 36 лет, после долгих лет замужества, королева Анна Австрийская родила своего первого ребенка - сына и наследника, будущего короля Людовика XIV. Всего же она дала жизнь 2 детям. [Анна Австрийская. худ. Питер Пауль Рубенс. ок. 1622-1625 гг. Источник: WikiCommons]

Первые роды следующей французской королевы, Марии-Терезии, супруги Людовика XIV, начались вечером. В пять часов утра король встал, исповедался и причастился, а затем направился в комнату роженицы, уже заполненную теми, кто по статусу имел право присутствовать при знаменательном событии. Молодая королева, тихая и робкая испанка, была очень напугана, на родном языке она всхлипывала: "я не хочу рожать, я хочу умереть!".

Когда около полудня появился желанный сын, король открыл окно и сам крикнул собравшейся толпе: "королева родила мальчика!".

За 11 лет Мария-Терезия родила 6 детей: 3 сына и 3 дочери. Первый ребенок родился в 1661 году, последний - в 1672. [Мария-Терезия и ее сын, наследник французского престола. худ. Шарль Бобран. ок. 1663-1666 гг. Источник: WikiCommons]

Однако не все высокопоставленные матери готовы были покорно следовать традиции. Недюжинную силу духа (или же редкую глупость?) проявила Мария-Жозефа, супруга наследника престола и невестка правящего короля Людовика XV. После первых публичных родов она поклялась, что более подобного не допустит. Вечером, когда дофина ощутила схватки, она сумела сохранить это в тайне. А ночью терпела до последнего, и лишь когда начался сам процесс появления дитя на свет, приказала камеристке позвать врача. Тот прибыл в халате и тапочках как раз вовремя, чтобы принять малыша. Других свидетелей не было! Настоящая катастрофа! Ведь родился мальчик, возможный наследник трона...

Тогда акушер нашел выход: он оставил новорожденного, не перерезав пуповину, чтобы было видно, что ребенок все еще связан с матерью. Следующим в комнате появился спешно разбуженный счастливый отец, который собрал всех, попавшихся ему по пути: охрану, слуг...Они и засвидетельствовали рождение внука короля.

Что ж, Марии-Жозефе удалось устроить настоящий переполох!