Идеальных людей не бывает, да и нужно ли соответствовать какому-то призрачному идеалу, если кто-то может полюбить вас такой, какая вы есть? И даже если вам кажется, что от некоторых недостатков нужно срочно избавляться, то знайте, что некоторые мужчины считают их достоинствами!

6 женских недостатков, которые нравятся сильному полу

Так что не спешите избавляться от лени или чрезмерной эмоциональности. 🙂

Источник фото: pexels.com

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1. Легкомысленность

Вы наверняка замечали, что рядом с легкомысленной девушкой всегда много мужчин. Не всем парням нравятся серьёзные девушки, напоминающие строгих учительниц и живущие по каким-то чётким правилам. Кто-то жаждет лёгкости в общении, веселья, задушевных разговоров и звонкого смеха. Мужчины, которые хотят именно этого, даже ценят некоторую легкомысленность в дамах (не путать с вульгарностью и фривольностью).

2. Лень

Если вы привыкли себя корить за малейшее проявление лени, то можете, наконец, успокоиться. Да, наши бабушки и мамы часто нас за это ругали и заставляли убирать дома вместо того, чтобы, к примеру, гулять с подругами или читать интересный роман. Вот только сейчас многие женщины совершенно себя не жалеют и доводят буквально до истощения, стараясь всё успеть и не давая себе возможности отдохнуть.

Они не обращают внимания на усталость или недомогание, что в конечном счёте превращает барышню в загнанную лошадь и может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Иногда просто необходимо дать себе полениться. И мужчины прекрасно относятся к девушкам, которые позволяют себе это.

3. Влюбчивость

Главная › Психология и отношения 6 женских недостатков, которые нравятся сильному полу 02.01.2022 - anuta-ivanova

Идеальных людей не бывает, да и нужно ли соответствовать какому-то призрачному идеалу, если кто-то может полюбить вас такой, какая вы есть? И даже если вам кажется, что от некоторых недостатков нужно срочно избавляться, то знайте, что некоторые мужчины считают их достоинствами!

6 женских недостатков, которые нравятся сильному полу

Так что не спешите избавляться от лени или чрезмерной эмоциональности. 🙂

Источник фото: pexels.com

Репост: Копировать

1. Легкомысленность

Вы наверняка замечали, что рядом с легкомысленной девушкой всегда много мужчин. Не всем парням нравятся серьёзные девушки, напоминающие строгих учительниц и живущие по каким-то чётким правилам. Кто-то жаждет лёгкости в общении, веселья, задушевных разговоров и звонкого смеха. Мужчины, которые хотят именно этого, даже ценят некоторую легкомысленность в дамах (не путать с вульгарностью и фривольностью).

2. Лень

Если вы привыкли себя корить за малейшее проявление лени, то можете, наконец, успокоиться. Да, наши бабушки и мамы часто нас за это ругали и заставляли убирать дома вместо того, чтобы, к примеру, гулять с подругами или читать интересный роман. Вот только сейчас многие женщины совершенно себя не жалеют и доводят буквально до истощения, стараясь всё успеть и не давая себе возможности отдохнуть. Они не обращают внимания на усталость или недомогание, что в конечном счёте превращает барышню в загнанную лошадь и может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Иногда просто необходимо дать себе полениться. И мужчины прекрасно относятся к девушкам, которые позволяют себе это.

3. Влюбчивость

Принято считать, что мужчине нельзя рассказывать о романах и увлечениях, которые были до встречи с ним. Да и вообще на эту тему лучше не разговаривать. Почему-то в голове у многих девушек живёт установка, которая заставляет их изображать чуть ли не невинных барышень. Оказывается, такая тактика подходит только мужчинам, которые боятся сравнения с другими не в свою пользу. Это говорит о комплексах и тревогах партнёра. Но если молодой человек уверен в себе, то он не против отношений с опытной девушкой, и уж тем более не станет как-то укорять её количеством мужчин, с которыми она встречалась.

4. Чрезмерная эмоциональность

Мужчинам невероятно сложно понять женщину. Сильный пол с трудом понимает причины изменений в нашем настроении. И почему-то считается, что им очень тяжело наблюдать за эмоциональностью и сменой настроения своей избранницы. Многие думают, что женские капризы раздражают парней. Но это неправда! Да, представителям сильного пола действительно сложно понять женщину. Но это не значит, что им не нравится, когда вы выражаете свои эмоции. Напротив, если дама эмоциональна, не прячет свои чувства и говорит, что думает, то мужчине намного проще её понять.

Источник фото: pexels.com

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5. Неаккуратность

Многие мужчины вообще не замечают того, что девушки называют бардаком. Изредка встречаются очень щепетильные парни, которые придираются к каждой пылинке и требуют стерильной чистоты. Но большинство мужчин сконцентрированы только на том, что им интересно, а такие мелочи вроде пыли на шкафах или давненько нестиранных штор их мало волнуют. Ровно и как тот факт, что у вас облез крошечный кусочек лака на мизинце. Вряд ли мужчина будет вас ругать за то, что вы едите печеньки, а крошки падают прямо на диван. А вот что он точно заметит, так это что вы не переживаете на счёт неаккуратности и лёгкой неряшливости, а, значит, и характер у вас лёгкий и простой. 🙂

6. Сильный характер

Думаете, иметь “мужской” характер плохо? Оказывается, нет. Многим парням очень нравится, что хрупкие барышни вдруг принимают серьёзное, волевое решение или идут напролом ради осуществления своей мечты. Ими восхищаются и их уважают! Так что не стесняйтесь различных проявлений своего характера: все они абсолютно нормальны.

Источник : https://e-w-e.ru/6-zhenskih-nedostatkov-kotorye-nravyatsya-s...

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