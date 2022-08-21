Кинжалы из гробницы Тутанхамона

В 1922 г. британским египтологом Говардом Картером была вскрыта гробница фараона Тутанхамона. Поначалу, содержимое гробницы воспринималось исследователями как бессвязная груда дорогих и достаточно занимательных артефактов. Со временем, они стали рассматриваться как предметы, имеющие важное ритуальное значение в представлениях древних египтян о загробной жизни. Магические артефакты должны были помогать фараону в преодолении трудностей во время путешествия по потустороннему миру. Только на мумии было обнаружено 143 различных предмета, относившихся к амулетам и украшениям различного характера. Но, особое внимание исследователей привлекли два кинжала, находившихся при Тутанхамоне…

Кинжал с золотым клинком

Видно что на фото выше реплика, но позволяет разглядеть отдельные элементы.

Для древних египтян золото было не только драгоценным металлом, но и символом вечной жизни, сияющей частицей самого почитаемого бога Солнца – РА. Исходя из этого, львиная доля ритуальных предметов, культовых изображений и жреческих окладов изготавливалась из металла божественной и нетленной природы.

Кинжал с золотым клинком был обнаружен уложенным за пояс Тутанхамона, прямо под пеленами, которыми была обмотана мумия.

Оружие обладает тонко украшенной рукоятью из полос золотой зерни, создающих эффектную фактуру и цветного узора из смальты. На навершии, украшенном орнаментом, закреплена пластина-накладка из золота с картушем фараона. В верхней части рукояти нанесено изображение птицы с распростертыми крыльями, у гарды, орнамент из золотой нити в виде спирали и витого шнура. На клинке присутствуют продольные углубления, заканчивающиеся веерообразным изображением растительного орнамента, с гравированным пояском над ним.

Золотой кинжал вложен в изящные ножны. На внутренней стороне (с петлями для крепления к поясу), размещено изображение псовой охоты на нетипичных для египетского искусства животных – диких быков и оленей. Над пояском со спиральным орнаментом выбита иероглифическая надпись: «Благой бог, владыка силы, Небхепрура, которому дана жизнь». Внешняя сторона ножен покрыта орнаментом в технике перегородчатой эмали, имитирующей птичьи перья. Верхняя часть украшена растительными мотивами, внизу помещена стилизованная голова шакала.

Кинжал с железным клинком

Ещё более примечательным артефактом оказался кинжал с железным клинком. В отдельные моменты египетской истории, серебро ценилось гораздо выше золота, за отсутствием своих рудников. Но, по ведомству Великого господина дома серебра проходил ещё один редкий и безумно ценный ресурс – небесный металл, метеоритное железо, используемое для производства магических ритуальных предметов.

В гробнице Тутанхамона оказалось 16 артефактов, изготовленных из метеоритного железа. У правого бедра фараона под бинтами был найден кинжал с железным клинком, длиной около 35 см. Искусно выкованный клинок находился в превосходной сохранности и не был тронут следами коррозии. Оружие украшено рукоятью, напоминающей по форме вязанку тростника, из золота и цветного узора из смальты, с навершием, из горного хрусталя. К кинжалу прилагаются золотые ножны, с цветочным орнаментом в виде лилий, с одной стороны, и узором стилизованных перьев, с головой шакала с другой.

Проведённые исследования показали высокое содержание в клинке никеля (около 11 %) – маркера, по которому чётко определяется метеоритное железо. Именно никель не даёт клинку ржаветь. Клинок блестит даже через тысячи лет, после того как был выкован. Тот же никель делает оружие сравнительно твердым, несмотря на низкое содержание углерода, которое, в свою очередь, обеспечивает оружию отсутствие хрупкости.

Ещё одним подтверждением внеземного происхождения металла является значительное содержание в нём кобальта (около 0,6 %). Кроме того, была проведена выборка, по всем метеоритам найденным в радиусе 2 тыс. км от Красного моря. Удалось выяснить, что один из железных метеоритов, найденный в оазисе Харга (Египет), имеет тот же самый процентный состав никеля и кобальта, что и железо клинка Тутанхамона.

Гробница фараона Тутанхамона

Большинство исследователей сходится во мнении, что кинжалы были сделаны не в Египте, а стиль их исполнения имеет сильное влияние искусства стран восточного Средиземноморья (скорее всего, территория современной Сирии и Турции). Кроме того, во времена Тутанхамона египтяне ещё не владели технологией плавки или горячей ковки метеоритного железа. Значительное количество найденных в гробницах мелких предметов из небесного металла изготовлено методом холодной ковки. В дошедшей до нас дипломатической переписке XIV в. до н.э. встречаются упоминания о драгоценных дарах фараону Аменхотепу III (деду Тутанхамона) от царя Митанни (Северная Месопотамия), в том числе кинжалов с железными клинками. Возможно, это один из тех самых...

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А вы знали об этом?

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