Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

Звонит одна пиявка другой: - Извини, я тебя не отрываю?





Орнитологи сообщают, что даже неперелётные птицы, глядя на ситуацию в стране, тоже рванули!





Одесса. Пляж. — Моня, ты таки куда пошел? Утонешь, у тебя же камни в почках!





- Да, но скажите... - И вам делал обрезание ребе Коган с Молдаванки? - Таки да! Но откуда вы знаете? - Так у ребе Когана было косоглазие, он и резал наискось. А вы писаете на мои ботинки!





С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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