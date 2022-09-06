Сплошные иллюзии: 7 признаков, что вы любите не реального мужчину, а его «идеальный образ» в вашей голове

Даже если объект влюбленности находится далеко от нас физически, мы продолжаем думать о нем. И порой фантазии заводят нас так далеко, что «идеальный образ» партнера в нашей голове начинает сильно расходиться с реальностью. Как же понять, что вы попали в эту опасную ловушку?

Что такое любовь? Прекрасное чувство с бабочками в животе, когда вы думаете о человеке, и невольно улыбаетесь, краснеете, у вас потеют ладошки. Или наоборот — спокойное, но сильное и взрослое чувство, когда вы полностью уважаете партнера, даете ему свободу, и каждый день осознанно выбираете друг друга.

Наверняка каждая испытывала сильную влюбленность. Вы буквально только увидели человека — и все! Непонятно почему, но ваш мозг решил, что этот человек — ваша судьба. Вы робеете, только увидев этого мужчину, инициируете ваши встречи, мечтаете о свадьбе и придумываете имена общим детям, хотя еще даже не встречаетесь. Если такая влюбленность заканчивается отношениями, будьте осторожны. Вполне возможно, ваш мозг наделил этого человека качествами, которых у него нет, и любите вы не человека, а его образ. Это чревато разочарованием в партнере и отношениях, вопросом «что со мной не так?» и избеганием следующих романтических чувств.

Вы всегда находите оправдания плохим или недостойным поступкам мужчины

Не встретил с работы? Ну, устал, далеко ехать. Не помогает по дому? Ну он же мужчина, это не его обязанность. Мало зарабатывает или вообще лежит на диване целый день? Пока не может найти работу, зато скоро станет сразу директором! Некоторые женщины оправдывают даже измены. Мол, мужчины полигамны, и вообще, «сама виновата».

Вы буквально жить не можете без партнера

Разлука даже на рабочий день просто невыносима. Вы считаете часы и минуты до момента, когда увидитесь. Зато встретившись вечером, вместо разговоров о том, как прошел день, совместного просмотра фильма за ужином или других занятий, вы чувствуете дискомфорт. Можете даже ссориться по мелочам, ведь любить «идеал» на расстоянии проще.

Отношения не развиваются, и вас это устраивает

Мужчина не готов брать за вас ответственность, он либо не предлагает съезжаться, либо не зовет замуж. А вы это опять же оправдываете — еще не время, нет денег на свадьбу, штамп в паспорте ничего не меняет. Еще как меняет, просто вы боитесь разрушить идеальный образ мужчины рядом и ищете причины, по которым уже несколько лет ваши отношения застыли на одном этапе. Причина такого поведения мужчины одна — ему удобно с вами, но он понимает, что эти отношения не на всю жизнь.

У вас разные жизненные ценности и планы

Например, вы активно растете в работе, занимаетесь спортом, правильно питаетесь, любите активный отдых, через несколько лет хотите значительно увеличить доход. А ваш мужчина хочет плыть по течению, не напрягаться, всю жизнь работать за копейки и не развиваться. По вечерам он лежит на диване с бутылкой пива, а выходные проводит в кровати, не выходя даже на улицу. Вы гоните любые сомнения прочь. «Он изменится, я помогу ему, ради меня он поменяет свои планы и ценности» — думаете вы, но в глубине души понимаете, что это не ваш человек, вам не по пути.

Вы романтизируете любые странности или негативные проявления партнера

Мужчина постоянно все забывает, витает в облаках, рассеянный — вы считаете, что он думает о чем-то высоком, ему не до рутинных забот. Его уволили с работы — вы уверены, что он слишком хорош для этой компании, и вообще виноваты все, кроме него.

Вы делаете так, чтобы комфортно было только ему

Вы готовы делать все, что мужчина захочет, лишь бы он был доволен. При этом вам кажется, что это ваше истинное желание, а не попытка ему угодить.

Вы всегда защищаете партнера перед другими

Друзья, знакомые, родственники смотрят на него и ваши отношения без розовых очков и видят, что этот мужчина — совсем не такой, каким вы его представляете. Они указывают вам на его недостатки или отрицательные качества, но вы не хотите слушать и защищаете его. Может доходить даже до серьезных ссор с близкими.

У человека очень хорошо развита интуиция. Посмотрите внутрь себя, где-то в глубине души вы понимаете, что этот человек — не ваш, и полюбили вы созданный в голове образ, а не конкретного мужчину. Максимально объективно проанализируйте ваши отношения, проверьте по пунктам из этой статьи, и примите верное решение. Чаще всего — это расставание, потому что вряд ли человек изменится, чтобы подходить под ваши стандарты.

Если такие отношения продолжатся — будет плохо всем. Вероятность того, что вы и ваш партнер будете счастливы, стремится к нулю, чаще всего это в любом случае расставание. Только чем позже это случится, тем больнее будет всем. Мужчине — что он не соответствовал вашим ожиданиям, вам — что ваша иллюзия идеальных отношений разрушилась в один миг, как карточный домик, вашим близким — что вам так плохо.

В мире миллионы достойных мужчин, вы обязательно найдете своего человека, который будет вас по-настоящему любить, уважать, ценить. Не начинайте отношения с первым попавшимся, вы достойны только лучшего!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2560184590606535440

А вы знали об этом?

Позитивный вклад кардинала Ришелье в государственность Франции — трудно переоценить. Именно к его заслугам можно отнести объединение Франции, укрепление ее позиций в Европе, ослабление влияния Австрии и долгожданный мир с Испанией. При участии кардинала в Париже вышла в свет первая газета. С его подачи Франция получила колонии в Канаде, экваториальном Сенегале и на острове Мадагаскар. На время Ришелье приходится открытие Академий наук и писателей всех жанров.

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