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Признаки того, что в доме скопилось слишком много негативной энергии

Для того, чтобы определить скопилось ли чрезмерно много негативной энергии в доме не нужно особых навыков или умений. Даже экстрасенсом быть не обязательно. Важно лишь внимательно проследить за некоторыми нюансами.

Признаки того, что в доме скопилось слишком много негативной энергии

Признаки скопления негативной энергии в доме

1. Появление паразитов и насекомых в доме.
2. Постоянные поломки мебели и техники.
3. Проблемы с электроэнергией.
4. Болезни домочадцев.
5. Растения в доме гибнут без причины.
6. Появление неприятного запаха (часто без источника).
7. Проблемы связанные с водой и трубами.
8. Частые тревожные сны у домочадцев.

Если хотя бы в четырех пунктах вы узнали себя, то стоит всерьез задуматься об очищении пространства. Для этого не потребуется ничего сверхъестественного и сделать это сможет каждый.
Результаты вас приятно удивят.

Как очистить пространство от большого количества негативной энергии

1. Прежде всего — очищаем себя от негатива. С этим отлично справляются медитации, аффирмации. Таким образом Вы очистите свой разум. Желательно делать это ежедневно, тогда риск заполнения пространства вокруг Вас негативом сильно снижается.
Отличным помощником для очищения себя станет и вода. Примите душ, ополосните лицо и волосы. Представляйте как струи воды снимают с Вас слой негатива.


2. Теперь можно переходить и к очищению пространства. Лично я начинаю с расхламления. Эту практику я делаю регулярно и Вам рекомендую использовать ее хотя бы раз в месяц. Соберите весь хлам, все сломанные и ненужные вещи и выбросите. Именно выбросите. В тот же день.

Как разобрать хлам в квартире: подробная инструкция - The-Challenger.ru

Вымойте зеркала, протрите полы и мебель. Особое внимание уделите углам в доме. Именно там скапливается большое количество энергии.
3. Стоит также проветрить помещение и впустить в дом свежий воздух. Намеренно можете создать сквозняк, который поможет быстрее избавиться от негативной энергии и позволит новой положительной циркулировать.
4. Заключительный этап — наполнение дома привлекающими положительную энергию вещами. Самый простой и бюджетный способ — использование ароматических палочек.
Благовония позволяют активировать позитивную энергию в Вас, а также в помещении. Существует множество наборов, которые помогают привлечь в дом любовь, счастье, деньги, успех, радость и так далее.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2217347624159938615/

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