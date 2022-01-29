Роберт Оппенгеймер: почему «отца» американской атомной бомбы считали советским шпионом

«Сам я, не догадываясь об этом, прикоснулся к тайне будущего оружия в конце 1939 года. В это время у нас в доме появился молодой человек. Так как он говорил по-английски, я считал, что он англичанин. Жил он у нас недели две. Отец его не представлял, просто сказал, что это молодой ученый, Роберт, который приехал для ознакомления с рядом вопросов», – так в своих воспоминаниях сын Лаврентия Берия описал загадочный визит, который, по его утверждению, совершил на их дачу будущий «отец атомной бомбы» Джулиус Роберт Оппенгеймер. Всего три года спустя после своего нелегального посещения СССР 38-летний физик возглавил так называемый «Манхэттенский проект», открывший в истории человечества новую ядерную эпоху.



Американский вудеркинд

В своих мемуарах под названием «Мой отец – Лаврентий Берия» Серго Берия утверждает, что загадочный гость, которого отец представил ему как молодого ученого, провел на их даче около двух недель. Хотя Роберт не называл 15-летнему мальчику своей фамилии, Серго впоследствии легко распознал его в ученом, который несколько лет спустя стал известен своими ядерными разработками.

Джулиус Роберт Оппенгеймер был евреем немецкого происхождения, но родился и вырос в США. Он появился на свет 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке в семье зажиточного торговца тканями, эмигрировавшего из Германии в Новый Свет еще 14-летним мальчишкой. Мать будущего физика-ядерщика была уроженкой Балтиморы и преподавала живопись, так что их богатый дом был украшен подлинными произведениями искусства, включая даже несколько оригиналов Винсента ван Гога.

С детства проявляя способности вундеркинда, Джулиус Роберт Оппенгеймер всего за три года окончил Гарвард, после чего отправился в Кембриджский университет под руководство знаменитого физика Эрнеста Резерфорда, а в 1927 году в возрасте 23 лет получил степень доктора философии в Гёттингенском университете. Вернувшись год спустя в США, Оппенгеймер стал профессором Калифорнийского университета в Беркли и был чрезвычайно востребован как преподаватель и как ученый. Он опубликовал более десятка научных статей, внеся немалый вклад не только в атомную физику, но и в астрофизику, предсказал некоторые более поздние открытия, такие как нейтрон, мезо, нейтронные звезды и черные дыры.



Сложности характера

Несмотря на свою небывалую востребованность в науке, Джулиус Роберт Оппенгеймер имел славу человека странного и психически неуравновешенного. Так, еще будучи студентом Кембриджа, он чуть не отравил руководителя своей группы Патрика Блэкетта, с которым у него сложились неприязненные отношения. В отместку за обиды молодой физик оставил на столе своего недруга смоченное в ядовитой жидкости яблоко, которое тот, по счастью, не съел, но инцидент получил огласку, после чего Оппенгеймеру пришло проходить курс лечения у психиатра.

Друг Оппенгеймера Фрэнсис Фергюсон также рассказывал, будто однажды ученый-физик в пылу спора кинулся на него и начал душить. На протяжении всей жизни у Оппенгеймера случались длительные периоды депрессии и меланхолии. Вызывали подозрения у окружающих и его политические взгляды. Долгое время оставаясь совершенно индифферентным к политике, с приходом к власти Гитлера молодой ученый стал убежденным антифашистом и, получив хорошее наследство, начал поддерживать талантливых немецких физиков, покидавших нацистскую Германию. При этом Оппенгеймером овладели прокоммунистические настроения, навеянные его родным братом и сразу двумя любимыми женщинами, принадлежавшими к Коммунистической партии.



Обвинения в шпионаже

Имел ли место описанный Серго Берия нелегальный визит американского ученого в Советский Союз, до конца неясно. Являясь единственным свидетелем этого тайного приезда, Серго утверждает, что Оппенгеймер предлагал Лаврентию Павловичу реализовать атомный проект на территории СССР. Но кроме воспоминаний 15-летнего подростка, других документальных подтверждений подлинности этого исторического эпизода не обнаружено, да и непонятно, почему в таком случае Сталин отказался от столь амбициозного предложения прямо накануне войны с нацистской Германией. Так или иначе, программа по разработке ядерного оружия, получившая название «Манхэттенский проект», была начата ученым в августе 1942 года в США.

«Уж не помню точно, то ли в конце сорок второго или в самом начале сорок третьего как-то за столом, помню, были Ванников, нарком боеприпасов, Устинов, нарком вооружения, зашел разговор о новом оружии. Речь шла о том, что американцы форсируют какие-то разработки, связанные с бомбой колоссальной разрушительной силы. Говорили о ядерной реакции и прочих вещах. Тогда и услышал я, что работы эти возглавляет в Америке Роберт Оппенгеймер», – пишет в своих мемуарах Серго Берия.

Всего три года спустя жертвами атомной бомбы станут Хиросима и Нагасаки. Оппенгеймер вспоминал, что после первых испытаний ядерного оружия в июле 1945-го в районе Аламогордо ему вспомнились слова из Бхагавадгиты: «Я – смерть, разрушитель миров». После войны американский ученый ушел с поста директора Лос-Аламосской лаборатории, где реализовывался атомный проект, и перешел в Принстонский институт перспективных исследований, позднее став председателем Консультативного комитета Комиссии по атомной энергии. При этом он активно выступал против ядерной гонки и создания водородной бомбы, чем навлек на себя гнев ряда влиятельных американских политиков, фанатично охваченных идеей борьбы с «красной угрозой» в лице Советского Союза.

После того как в 1949 году американцам стало известно о ядерных испытаниях СССР, подозрения в отношении Оппенгеймера, циркулировавшие еще в период его руководства «Манхэттенским проектом», возобновились с новой силой. Ему припомнили его прошлые связи с левыми политическими организациями и обвинили в шпионаже в пользу русских. «В конце 1953 года президент Эйзенхауэр отдал распоряжение «возвести глухую стену между Оппенгеймером и секретными сведениями».

Ученому выдвинули тогда целый ряд обвинений. Его подозревали в том, что он материально помогал коммунистам, поддерживал с ними связь, был любовником коммунистки и женился на бывшей коммунистке, принимал коммунистов на работу в Лос-Аламосскую лабораторию. Словом, все крутилось вокруг этого. Через несколько месяцев началось официальное разбирательство. Процесс продолжался три недели. Оппенгеймеру исполнилось в те дни 50 лет», – вспоминает Серго Берия в своей книге.



Опала и реабилитация

Ссылаясь на свидетельства обвиненного в госизмене и сбежавшего на Запад майора КГБ Станислава Левченко, Серго Берия пишет, что если от немецкой и японской разведок «Манхэттенский проект» удалось полностью утаить, то в Советский Союз информация «поступала бесперебойно». Среди осведомителей он называет фамилию Клауса Фукса и утверждает, что, помимо него, были «десятки других». При этом он отрицает работу на советскую разведку самого Оппенгеймера.

Тем не менее Комитет безопасности США заключил, что «Оппенгеймер не всегда поступал согласно принципам безопасности Соединенных Штатов и мог в будущем угрожать этой безопасности, он не был искренним до конца, поступки Оппенгеймера в деле создания водородной бомбы заставляют сомневаться в том, что в будущем он будет действовать так, как этого требуют интересы безопасности страны». Несмотря на то, что доказать обоснованность предъявленных ученому обвинений контрразведке США так и не удалось, он был лишен допуска к военной тайне и отстранен от секретных разработок в области атомной энергии.

Лишь десятилетие спустя, в 1963 году, президент Линдон Джонсон вручил выдающемуся ученому премию имени Энрико Ферми, что стало знаком его полной политической реабилитации. К тому моменту знаменитому физику оставалось жить всего четыре года. До конца дней Джулиус Роберт Оппенгеймер продолжал читать лекции и работать в области физики, но от политики старался держаться подальше. Будучи заядлым курильщиком, «отец атомной бомбы» скончался от рака гортани 18 февраля 1967 года в возрасте 62 лет.



Марианна Марговская

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