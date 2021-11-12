5 признаков того, что женщина стала «тёткой»

Время летит, мы взрослеем и меняемся и не всегда в лучшую сторону… Интересно, когда вы смотрите в зеркало, замечаете ли вы эти перемены?
За свою жизнь женщина меняется постоянно: из девочки она превращается в девушку, из девушки в женщину, а из женщины… иногда из женщины она может превратиться в «тетку». Что же это за состояние такое?
Это то самое поведение женщины, когда она начинает раздражать всех окружающих, вроде бы пытаясь помочь. Впрочем, читайте пять признаков, которые характеризуют это состояние.
№1. Люди, влезающие в конфликт извне (особенно, если он их не касается) всегда вызывают чувство гнева и злости. «Тетка» в такие ссоры влезает постоянно.
№2. «Тетка» очень гордится своим мужем (иногда без причины). Она всегда говорит о нем, о его карьере, о его прошлом – словом, всеми силами старается показать, что она не одна.
№3. «Тетка» – жуткая сплетница. Ей всегда есть до всего дело, она постоянно жаждет знать о личной жизни каждого.
№4. Муж «тетки» очень терпелив, хотя и немного ворчит на ее выходки.
№5. Советчица-«тетка» всегда знает все лучше всех. Кому куда пойти учиться, где найти работу, как воспитывать детей. И она безумно хочет поделиться этим знанием с каждым.
Ну что, узнали себя?
Источник : https://test.temaretik.com/2342737770080635089/
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