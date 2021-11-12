5 признаков того, что женщина стала «тёткой»

За свою жизнь женщина меняется постоянно: из девочки она превращается в девушку, из девушки в женщину, а из женщины… иногда из женщины она может превратиться в «тетку». Что же это за состояние такое?

Это то самое поведение женщины, когда она начинает раздражать всех окружающих, вроде бы пытаясь помочь. Впрочем, читайте пять признаков, которые характеризуют это состояние.

№1. Люди, влезающие в конфликт извне (особенно, если он их не касается) всегда вызывают чувство гнева и злости. «Тетка» в такие ссоры влезает постоянно.