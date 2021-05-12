Кто убил Иисуса Христа: история, тайны Библии, теории и предположения

В вопросе, кто убил Иисуса Христа, важно разобраться всем, кто хочет посвятить себя христианству или интересуется историей религий. Иисус - ключевая фигура в христианстве. Это Мессия, появление которого было предсказано еще в Ветхом Завете. Считается, что он стал искупительной жертвой за все грехи людей. Основными источниками информации о жизни и смерти Христа служат Евангелия и другие книги Нового Завета.

Страсти Христовы

Ответ на вопрос, кто убил Иисуса Христа, можно найти на страницах Библии. Согласно Евангелие, последние дни и часы его жизни принесли ему много страданий. В христианстве это принято называть Страстной неделей. Это последние дни перед Пасхой, на протяжении которых верующие готовятся к празднику.

К списку Страстей Христовых богословы относят:

Вход Господень в Иерусалим.

Вечерю в Вифании.

Омовение ног ученикам.

Тайную Вечерю.

Путь в Гефсиманский сад.

Моление о чаше.

Поцелуй Иуды и последовавший за ним арест Иисуса.

Появление в Синедрионе.

Отречение апостола Петра.

Появление Иисуса перед Понтием Пилатом.

Бичевание Христа.

Поругание и увенчание терновым венцом.

Крестный путь.

Срывание солдатами одежд и разыгрывание их в кости.

Распятие.

Смерть Христа.

Положение во гроб.

Сошествие в ад.

Воскресение Иисуса Христа.

Верхом на осле

Свой отсчет Страсти Христовы начинают с Входа Господа в Иерусалим. В наши дни верующие отмечают в воскресенье ровно за неделю до Пасхи праздник, который в России больше известен как Вербное воскресенье.

В Евангелие описывается, как Иисус въехал в Иерусалим верхом на ослице, а народ встречал его, устилая дорогу одеждами и пальмовыми ветвями (именно поэтому этот день еще называют Пальмовым воскресеньем).

Придя в Иерусалимский храм, Христос начал опрокидывать столы менял и продавцов скота, вызвав недовольство служителей, но те не посмели ему перечить, боясь народного гнева. После этого Христос совершил несколько знаменитых чудес, исцелив хромых и слепых, а затем уехал из Иерусалима, проведя следующую ночь в Вифании.

В христианской идеологии этот праздник символизирует сразу два важных момента: служит прообразом входа Сына Человеческого в Рай и считается признанием Иисуса Мессией. Ожидали Мессию и иудеи, которые в то время находились под оккупацией римлян. Они ждали национального освободителя от иноземных захватчиков.

Так торжественно Иисуса встретили, потому что уже знали о его многочисленных чудесах. Самым впечатляющим было воскрешение Лазаря. Въезжая в город, Иисус умышленно выбирает для себя осла, а не коня, потому что на Востоке осел считается символом мира, а конь - символом войны.

Тайная Вечеря

Один из самых знаменитых эпизодов Нового завета - Тайная Вечеря, которую на своих картинах запечатлели многие художники. Самая известная работа Леонардо да Винчи находится в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.

Это последняя трапеза Иисуса Христа со своими учениками, во время которой впервые было установлено таинство Причастия, сам Спаситель прочитал проповеди о христианской любви и смирении, предсказав предательство одного из своих учеников, а также будущее христианской церкви и всего мира.

Готовили праздничную пасхальную трапезу ученики Христа Иоанн и Петр, которым учитель это поручил. Вечером Иисус возлег, и двенадцать апостолов с Ним.

Омовение ног

Это знаменитый и очень значимый эпизод Тайной Вечери. Согласно восточным традициям, такой обряд существовал с древних времен, символизируя гостеприимство.

В Евангелие описывается, что Иисус снял с себя верхнюю одежду, перепоясался и начал омывать ноги своим ученикам, вытирая их полотенцем. Когда Петр спросил, ему ли умывать его ноги, Иисус ответил, что смысл его действий будет понятен ученикам только позднее.

Считается, что в ту минуту он уже знал своего предателя, поэтому и сказал ученикам, что не все они чисты. Только окончив процедуру, он объяснил, что подал пример смирения, и что теперь следует им поступать так же.

Символическое значение этого действа заключается в ритуальном омовении перед участием в обряде. В данном случае - перед трапезой, посвященной Пасхе. Когда участники пришли на место священной трапезы, ноги их были осквернены, поэтому их и следовало омыть. Умышленно заняв позицию слуги, а не господина, Иисус изменил отношения, устоявшиеся между сословиями. Основополагающая идея этого эпизода Нового Завета заключается в мысли быть слугой своим ближним, невзирая на собственное положение в обществе.

Поцелуй Иуды

Отвечая на вопрос, кто убил Иисуса Христа, многие сходятся во мнении, что одним из ключевых виновников стал его ученик Иуда Искариот. Это был единственный иудей из всех апостолов, остальные происходили из Галилеи. Согласно преданиям, в их общине он был казначеем, отвечал за ящик для пожертвований. Многие исследователи склонны считать, что он подворовывал.

Иуда согласился предать Иисуса Христа за 30 сребреников. Когда стража пришла в Гефсиманский сад, Иуда, чтобы указать на Спасителя, подошел и поцеловал его на глазах у стражников. С тех пор известно крылатое выражение "поцелуй Иуды", которое обозначает предательство самым близким человеком.

Когда Иисуса приговорили к распятию, Иуда раскаялся в своем поступке. Он вернул первосвященникам 30 сребреников, заявив, что согрешил, предав невинного человека. Он бросил деньги на пол храма, а затем покончил собой.

Причины притеснений Христа

После воскрешения Лазаря многие иудеи поверили в силу Иисуса. Тогда фарисеи и первосвященники решили от него избавиться. Отвечая на вопрос, почему убили Иисуса Христа, нужно отметить, что священники опасались, что весь народ поверит в него, а пришедшие римляне окончательно овладеют землями Иудеи.

Тогда первосвященник Каиафа предложил убить Христа. Иисуса судили по двум правовым системам: иудейской, которая считалась самой справедливой (она была построена на принципе равнозначного наказания), а также по римской, которая основывалась на самых совершенных правовых законах того времени.

В отношении Христа были нарушены нормы еврейского права, потому что арест (согласно им) допускали только после проведения следствия. Исключением был только ночной арест, когда следствие проводить было некогда, а существовала опасность, что преступник может скрыться. Но в этом случае судебный процесс должен был начаться уже на следующее утро.

Сразу после ареста Христа привели в дом первосвященника Анны. Первоначальный допрос ни к чему не привел. Иисус не стал признаваться в преступлениях, поэтому материалы были переданы в Синедрион для судебного следствия.

Суд над Христом

Непосредственно суд над Иисусом начался в доме Каиафы, где собрались все члены иудейского суда, имевшие право выносить смертный приговор. Для этого собрался Синедрион. В него входил 71 человек. Именно к этому органу перешло управление Иудеи после уничтожения царской власти. Например, только с согласия Синедриона могла начаться война.

Иисусу предъявили несколько обвинений: в нарушении слова Господня, святотатстве, богохульстве. Для Синедриона Христос стал слишком сильным и опасным соперником. Этим и объясняется, почему иудеи убили Иисуса Христа. На суде было много лжесвидетельств, на которые Спаситель никак не отвечал. Решающим стал вопрос Каиафы, признает ли Иисус себя Сыном Божьим. Тот заявил, что они сейчас видят Сына Человеческого.

В ответ на это первосвященник разорвал на себе одежды, заявив, что это и есть главное доказательство богохульства. Синедрион приговорил его к смерти, исключительно основываясь на его словах, нарушив этим еще одну норму еврейского судопроизводства, согласно которой никто не может быть осужден на основании собственного признания.

Также по иудейскому закону требовалось после вынесения смертного приговора отправить обвиняемого в темницу, а членам суда предстояло заседать еще день, обсуждая решение, приговор и весомость доказательств. Но члены Синедриона торопились исполнить приговор, поэтому нарушили и это правило. Теперь должно стать очевидным, кто убил Иисуса Христа. Первосвященники боялись утратить влияние на народ, поэтому им важно было остановить популярного и любимого пророка. Вот и ответ на вопрос, зачем убили Иисуса Христа.

При этом члены Синедриона, вынеся приговор, не могли сами привести его в исполнении, не утвердив у римского наместника. Поэтому и отправились с Иисусом к Понтию Пилату.

Понтий Пилат

Разбираясь в вопросе, кто убил Иисуса Христа, нужно остановиться на эпизоде встречи с Понтием Пилатом. Это был римский префект, который представлял интересы Рима в Иудее с 26 по 36 годы нашей эры. В отличие от Иисуса Христа, о личности которого ходит много легенд (до сих пор ведутся споры, существовал ли он), Пилат - это исторический персонаж. Фактически он был наместником Рима в Иудее.

Историки, исследовавшие тот период, отмечают, что Пилат был жестоким правителем. В те годы нередко устраивались казни и массовые насилия. Массовые народные выступления вызывали усиливающийся политический гнет, повышающиеся налоги, провокации со стороны Пилата, который оскорблял обычаи и религиозные верования иудеев. Все попытки противостоять этому римляне беспощадно подавляли.

Современники часто характеризуют Пилата как продажного и жестокого самодура, который виноват в многочисленных казнях, совершаемых без следствия и суда. Обращаясь к императору Калигуле, царь Иудеи Агриппа I утверждает, что Пилат занимался насилием, подкупом, выносил бесчисленные смертные приговоры, был невыносимо жестоким.

На тот момент в Иудее правителем был Ирод Филипп II. Однако нельзя утверждать, что существовал иудейский царь, убивший Иисуса Христа. Реальная власть принадлежала римским наместникам, которые опирались на местных первосвященников.

Встреча с прокуратором

На суде прокуратор стал выяснять у Христа, признает ли он себя иудейским царем. Вопрос был важен, потому что притязание на власть в качестве иудейского правителя по римским законам квалифицировалось как опасное преступление против империи. В ответе Иисуса Пилат не усмотрел вины: "Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине".

Пилат стремился не допустить беспорядков, поэтому обратился к собравшейся возле его дома толпе с предложением отпустить Иисуса. Существовал обычай, согласно которому на Пасху разрешалось отпустить одного из преступников, который должен был быть осужден. Но толпа в ответ потребовала казни Христа.

Пилат предпринял еще одну попытку, приказав начать избивать его на глазах у толпы. Он предположил, что народ удовлетворится видом окровавленного Иисуса. Но иудеи заявили, что он непременно должен умереть. Поэтому и считается, что евреи убили Иисуса Христа.

Пилат, опасаясь народных волнений, вынес решение о смертном приговоре, подтвердив приговор Синедриона. Иисуса обязательно должны были распять. После этого Пилат заявил, что умывает руки перед народом, снимая с себя ответственность за кровь этого Праведника. В ответ на это народ, собравшийся перед его домом, воскликнул, что берет на себя и детей своих кровь Иисуса. Это еще один ответ на вопрос, кто убил Иисуса Христа. Тайны Библии по этой проблеме кажутся окончательно решенными. Но кем же был вынесен окончательный приговор? Кто приказал убить Иисуса Христа? Если верить историческим свидетельствам, последнее слово осталось за Понтием Пилатом. Это наиболее точный ответ на вопрос, кто убил Иисуса Христа на самом деле, правда, не фактически, каким-либо видом оружия, а отдав приказ.

Согласно приговору, Иисуса должны были распять. Если верить евангелистам, при казни присутствовали его мать Мария, Иоанн, который составил Евангелие, Мария Магдалина, Мария Клеопова, два разбойника, которых распяли вместе со Спасителем, римские воины, которыми руководил сотник, первосвященники, народ и книжники, насмехавшиеся над Иисусом.

Казнь Христа

Когда убили Иисуса Христа? Это произошло в пятницу, 3 апреля 33 года нашей эры. К этому выводу пришли американские и немецкие геологи на основании анализа сейсмической активности в районе Мертвого моря. Этот вывод основан на тексте в Евангелии от Матфея, в котором утверждается, что в день казни случилось землетрясение. Согласно геологическим исследованиям, небывалое землетрясение в районе Иерусалима в десятилетие между 26 и 36 годами нашей эры произошло именно в этот день.

Следующий вопрос, на который предстоит дать ответ, - где убили Иисуса Христа. Это произошло на горе Голгофе возле Иерусалима. Она находилась к северо-западу от города. Считается, что свое название она получила из-за черепов, которые складывали на месте казни преступников в древнем Иерусалиме. По преданию, на этой же горе был похоронен Адам.

До Голгофы Иисус сам нес крест, на котором его позже распяли. Когда Христа подняли на кресте, то оставили умирать под палящим иудейским солнцем. Сохранилось предание, согласно которому один из римских воинов решил облегчить его страдания. Известно даже, кто убил Иисуса Христа копьем. Это был римский сотник по имени Лонгин. Именно он вонзил копье под ребра Спасителю, прекратив его мучения на кресте. Теперь вы знаете, кто убил Иисуса Христа копьем. С тех пор православная и католические церкви почитают Лонгина как мученика.

По преданию, он стоял в страже возле креста, охранял его гроб и был свидетелем Воскресения. После этого Лонгин уверовал в Иисуса и отказался лжесвидетельствовать о том, что его тело выкрали ученики.

Рассказывают, что Лонгин страдал катарактой. Во время казни ему на глаза брызнула кровь Спасителя, благодаря которой он исцелился. В христианстве он считается мучеником, который покровительствует всем людям, страдающим от глазных болезней.

Уверовав в Христа, он отправился проповедовать на свою родину, в Каппадокию. С ним пошли и два других воина, ставших свидетелями Воскресения. Пилат послал солдат с приказом убить Лонгина вместе с соратниками. Когда отряд прибыл в его село, Лонгин сам вышел к воинам, пригласив их в дом. Во время трапезы те ему рассказали о цели своего путешествия, не зная, кто перед ними находится. Тогда Лонгин назвал себя и попросил воинов, которые были, безусловно, изумлены, исполнить свой долг. Те хотели даже отпустить святых, советовали им сбежать, но сподвижники проявили волю и характер. Они твердо решили принять страдания за Спасителя.

Тела их обезглавили и похоронили в родном селении Лонгина. Головы отправили Пилату в качестве подтверждения исполнения миссии. Римский прокуратор приказал выбросить головы на мусорную свалку. Их нашла бедная слепая женщина, которая исцелилась, прикоснувшись к головам. Она и вывезла их останки в Каппадокию, где и похоронила.

Известно, где находится копье, которым убили Иисуса Христа. Оно считается одним из Орудий Страстей и называется Копьем Лонгина, Копьем Христа или Копьем Судьбы. Это одна из величайших реликвий в христианстве.

Существует множество легенд, в которых рассказывается, кто владел им после Распятия Христа. В их числе называют Константина Великого, короля готов Теодориха I, Алариха, императора Юстиниана, Карла Мартелла и даже Карла Великого. Последний так верил в него, что постоянно держал при себе.

Встречаются упоминания о том, что им владели императоры Священной Римской империи. Отсюда можно сделать вывод, что речь идет о реальном орудии убийства.

Сейчас в мире хранится несколько реликвий, которые считаются Копьем Лонгина или его фрагментом. С XIII века в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря в Армении находится копье, которое (по преданию) принес апостол Фаддей.

В базилике святого Петра в Риме есть так называемое ватиканское Копье Судьбы. Его отождествляют с копьем из Константинополя, которое до этого хранилось в Иерусалиме. Первое упоминание о нем можно встретить у Антония из Пьяченцы, совершавшего паломничество в Иерусалим. Когда в 614 году город захватили персы, они завладели всеми Страстными реликвиями. Если верить Пасхальной хронике, его наконечник был отломан, а само копье перевезли в храм Святой Софии, а позже - в церковь Фаросской Богоматери.

Исследователи, пытаясь ответить на вопрос, где находится копье, которым убили Иисуса Христа, пришли к выводу, что реликвия хранится в Вене. Венское Копье отличается вкраплениями металла, которые считаются гвоздями с распятия. Сегодня оно находится в Палате сокровищ Венского дворца. После аннексии Австрии в 1938 году обербургомистр Нюрнберга перенес его в церковь Святой Катарины. Обратно в Австрию его вернул американский генерал Джордж Паттон. Эти события обросли многочисленными легендами. В наши дни копье считается важной частью современной христианской мифологии.

Такова вкратце история смерти Спасителя. Из этой статьи должно быть ясно, когда, кто и почему убил Иисуса Христа.

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