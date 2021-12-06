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Почему снятся умершие родственники?

Наверняка к каждому из нас хоть раз в жизни приходили во сне умершие родственники. Одних людей это пугает, других – настораживает, третьи, наоборот, с радостью и нетерпением ждут, когда же наконец-то приснится родной и близкий человек.

Почему снятся умершие родственники?

Но мало кто пытается разобраться в истинной причине того, почему родственник снится на самом деле, чего Он хочет, к добру это или же нет.
Так как же реагировать на то, если снится родственник, ушедший в мир иной? Что нужно делать? Как себя вести и стоит ли бояться этого? Постараемся разобраться вместе.
Естественно, умершие родственники не снятся просто так. Это нужно запомнить, как твердое правило!
Сон – это некий портал, в котором вы имеете прекрасную возможность воссоединиться с вашими ушедшими родственниками, пусть даже на время. Да и где собственно нам видеться еще с упокоенными близкими, как не во снах?!


Возможно, вы даже не были знакомы с ними и не понимаете, что это Ваши родственники к вам приходят. Но чаще всего Ваше сознание дает те образы, которые вы знали: родителей, бабушек, дедушек, других близких родственников и так далее. И даже если вы забыли их на лицо, и фотографий не осталось совсем, мозг удивительным образом все воспроизводит.

Почему снятся умершие родственники?


Мне тут вспомнились слова М.

М. Пришвина. В юности у него была первая любовь, которую звали Варя Измалкова. Чувства писателя были безответными, и он долгое время страдал от несчастной любви. Так вот Пришвин по прошествии многих лет писал об этой девушке так: «Я забыл ее земной облик, а она до сих пор приходит ко мне во сне…»
Это говорит о том, что наше подсознание выдает образ любимых людей. И не важно, живы они или нет, помним мы их черты лица или уже давно позабыли, у нас есть удивительный механизм – наш мозг, который распаковывает все позабытое.

Как понять, для чего снится умерший родственник?

1. Если вам приснились умершие родственники, постарайтесь во сне сосредоточиться и спросить, зачем они пришли и чего хотят. Да, это довольно непросто сделать. Но те, кто практикует осознанные сновидения, вполне с этим справятся. Как правило, усопшие хорошо идут на контакт, и вам не придется их по 10 раз спрашивать о цели их ночного визита.
2. Но если вдруг у вас не получился первый способ, если вам чужды осознанные сновидения и сны для вас – пугающая ирреальность, то тогда проведите небольшой обряд:


Возьмите белый хлеб, установите в него свечу, зажгите ее, поставьте рядом стакан с молоком (не водку и не черный хлеб только). И спросите родственника, которого вы видели во сне, своими словами, к примеру: «Бабушка, зачем ты мне явилась во сне? Ты хочешь меня предупредить о чем-то? Дай знать, пожалуйста, что ты хочешь мне сказать». Свеча должна догореть.

Почему снятся умершие родственники?


Хлебушек потом отдадите птицам. Когда будете кормить их, обязательно говорите, что кормите птиц во славу Рода. После этого в течение дня вам будут знаки. А в последующих снах вы получите уже определенный ответ.
Вслед за тем вы также можете поблагодарить того, кто вам приснился. Для этого нужно снова поставить свечу в хлеб, зажечь ее и сказать: «Благодарю тебя за то, что ты явилась».

К чему снятся умершие родственники?

Чаще всего усопшие родственники снятся, чтобы предупредить нас о чем-то, скажем, об опасности или о приближающемся негативном событии. Они всегда переживают за нас, желая только добра, и хотят отвести беду и предотвратить тяжелые последствия. Поэтому к таким снам стоит прислушиваться.
Если умерший во сне зовет вас с собой, то это не обязательно, что скоро за вами придет Смерть. Это, прежде всего, говорит о том, что Он скучает без вас.

Что может означать, если снится родственник, с которым вы были в ссоре или который вас недолюбливал или вы его?

Почему снятся умершие родственники?

Если вам снится тот родственник, с которым у вас были плохие взаимоотношения, и он злится при этом во сне, угрожает вам, кричит или куда-то тянет вас за собой, то это может означать опасность и реальную угрозу Вашей жизни. В данном случае требуется защита, потому что может быть уже некросвязь, то есть связь с миром мертвых, которая разрушает ваше здоровье. И здесь может потребоваться помощь специалиста.


Иногда таким образом умерший пытается осуществить месть с того света, желая и вас забрать к себе. Уж чем вы ему так насолили, вам виднее…
Бывает, что в сновидениях усопший выказывает свое недовольство вами или Вашим поведением, значит, следует обдумать свои поступки и постараться исправить их.

Всегда ли умершие снятся только для того чтобы предупредить о плохом?

Почему снятся умершие родственники?

Если вам приснился умерший родственник, не стоит сразу пугаться. Ведь умершие снятся, чтобы предупредить не только о плохих событиях, но и о хороших тоже. Например, о предстоящем переезде на новую квартиру, о грядущей свадьбе или долгожданном появлении малыша. И даже если во сне они не сообщают вам об этом открыто, то по определенным знакам или по выражению лица предков можно понять, к добру ли сие видение. Дело в том, что не всегда умершие родственники разговаривают с нами во снах. Иногда они просто молчат, пристально смотря на нас. Но их лицо, их мимика и жесты говорят за них. Поэтому не волнуйтесь зазря, а лучше проанализируйте свой сон.
Еще ушедшие в мир иной приходят к нам во снах с целью попросить о чем-то, допустим, закончить их начатые дела или позаботиться о каком-то человеке, который им при жизни был очень дорог.

Как лучше всего помянуть умершего предка?

Существует поверье, что если снится умерший, значит, его стоит помянуть. И это правда! Разумеется, что умершие нуждаются в духовной пище. И этой пищей служит молитва. Поэтому если усопший родственник часто снится вам, то это, прежде всего, говорит о том, что его необходимо помянуть молитвами. Сделать это можно в любом храме.

Что делать, если умерший родственник не принадлежал ни к одной из конфессий и был атеистом?

Почему снятся умершие родственники?

Не все усопшие находятся под религиозным эгрегором, и в таком случае их близких это вводит в ступор. Они теряются и не знают, как же помочь своим предкам.
Но независимо от того, находился ли умерший в определенной религии или нет, его душу стоит успокоить. Для этого существуют специальные ритуалы по работе с Родом и на помин души.
Один из них очень прост. По субботам нужно ставить дома свечу в память об умершем предке. Только не церковную! При этом никаких молитв читать ненужно, вы просто ставите свечу со словами или мыслями о том, что данная свеча зажигается в память о (имя предка)… Свеча обязательно должна догореть.
Огонь – это энергия, которая пойдет на помин души усопшего. И ставя каждый раз свечу родному человеку, вы тем самым накопите для него колоссальную энергию, и его душа успокоится.

Что делать и как поминать предка, если вы и Ваш родственник разных вероисповеданий?

Почему снятся умершие родственники?

И этот вопрос можно легко решить. Если, допустим, вы православный, а умерший родственник был мусульманином, то поминать его необходимо по мусульманским обычаям, то есть заказать молитвы не в церкви, а в мечете. Не страшно, если вы не разбираетесь в традициях ислама, служитель мечети поймет, что именно нужно, и все разъяснит. И соответственно, наоборот, если вы мусульманин, а Ваш предок был православным, то отдать дань ему следует по-христиански.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2363309402682034814/

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