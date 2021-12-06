Почему снятся умершие родственники?

Наверняка к каждому из нас хоть раз в жизни приходили во сне умершие родственники. Одних людей это пугает, других – настораживает, третьи, наоборот, с радостью и нетерпением ждут, когда же наконец-то приснится родной и близкий человек.

Но мало кто пытается разобраться в истинной причине того, почему родственник снится на самом деле, чего Он хочет, к добру это или же нет.

Так как же реагировать на то, если снится родственник, ушедший в мир иной? Что нужно делать? Как себя вести и стоит ли бояться этого? Постараемся разобраться вместе.

Естественно, умершие родственники не снятся просто так. Это нужно запомнить, как твердое правило!

Сон – это некий портал, в котором вы имеете прекрасную возможность воссоединиться с вашими ушедшими родственниками, пусть даже на время. Да и где собственно нам видеться еще с упокоенными близкими, как не во снах?!



Возможно, вы даже не были знакомы с ними и не понимаете, что это Ваши родственники к вам приходят. Но чаще всего Ваше сознание дает те образы, которые вы знали: родителей, бабушек, дедушек, других близких родственников и так далее. И даже если вы забыли их на лицо, и фотографий не осталось совсем, мозг удивительным образом все воспроизводит.



Мне тут вспомнились слова М.

Как понять, для чего снится умерший родственник?

М. Пришвина. В юности у него была первая любовь, которую звали Варя Измалкова. Чувства писателя были безответными, и он долгое время страдал от несчастной любви. Так вот Пришвин по прошествии многих лет писал об этой девушке так: «Я забыл ее земной облик, а она до сих пор приходит ко мне во сне…»Это говорит о том, что наше подсознание выдает образ любимых людей. И не важно, живы они или нет, помним мы их черты лица или уже давно позабыли, у нас есть удивительный механизм – наш мозг, который распаковывает все позабытое.

1. Если вам приснились умершие родственники, постарайтесь во сне сосредоточиться и спросить, зачем они пришли и чего хотят. Да, это довольно непросто сделать. Но те, кто практикует осознанные сновидения, вполне с этим справятся. Как правило, усопшие хорошо идут на контакт, и вам не придется их по 10 раз спрашивать о цели их ночного визита.

2. Но если вдруг у вас не получился первый способ, если вам чужды осознанные сновидения и сны для вас – пугающая ирреальность, то тогда проведите небольшой обряд:



Возьмите белый хлеб, установите в него свечу, зажгите ее, поставьте рядом стакан с молоком (не водку и не черный хлеб только). И спросите родственника, которого вы видели во сне, своими словами, к примеру: «Бабушка, зачем ты мне явилась во сне? Ты хочешь меня предупредить о чем-то? Дай знать, пожалуйста, что ты хочешь мне сказать». Свеча должна догореть.





Хлебушек потом отдадите птицам. Когда будете кормить их, обязательно говорите, что кормите птиц во славу Рода. После этого в течение дня вам будут знаки. А в последующих снах вы получите уже определенный ответ.

Вслед за тем вы также можете поблагодарить того, кто вам приснился. Для этого нужно снова поставить свечу в хлеб, зажечь ее и сказать: «Благодарю тебя за то, что ты явилась».

К чему снятся умершие родственники?

Чаще всего усопшие родственники снятся, чтобы предупредить нас о чем-то, скажем, об опасности или о приближающемся негативном событии. Они всегда переживают за нас, желая только добра, и хотят отвести беду и предотвратить тяжелые последствия. Поэтому к таким снам стоит прислушиваться.

Если умерший во сне зовет вас с собой, то это не обязательно, что скоро за вами придет Смерть. Это, прежде всего, говорит о том, что Он скучает без вас.

Что может означать, если снится родственник, с которым вы были в ссоре или который вас недолюбливал или вы его?

Если вам снится тот родственник, с которым у вас были плохие взаимоотношения, и он злится при этом во сне, угрожает вам, кричит или куда-то тянет вас за собой, то это может означать опасность и реальную угрозу Вашей жизни. В данном случае требуется защита, потому что может быть уже некросвязь, то есть связь с миром мертвых, которая разрушает ваше здоровье. И здесь может потребоваться помощь специалиста.



Иногда таким образом умерший пытается осуществить месть с того света, желая и вас забрать к себе. Уж чем вы ему так насолили, вам виднее…

Бывает, что в сновидениях усопший выказывает свое недовольство вами или Вашим поведением, значит, следует обдумать свои поступки и постараться исправить их.

Всегда ли умершие снятся только для того чтобы предупредить о плохом?

Если вам приснился умерший родственник, не стоит сразу пугаться. Ведь умершие снятся, чтобы предупредить не только о плохих событиях, но и о хороших тоже. Например, о предстоящем переезде на новую квартиру, о грядущей свадьбе или долгожданном появлении малыша. И даже если во сне они не сообщают вам об этом открыто, то по определенным знакам или по выражению лица предков можно понять, к добру ли сие видение. Дело в том, что не всегда умершие родственники разговаривают с нами во снах. Иногда они просто молчат, пристально смотря на нас. Но их лицо, их мимика и жесты говорят за них. Поэтому не волнуйтесь зазря, а лучше проанализируйте свой сон.

Еще ушедшие в мир иной приходят к нам во снах с целью попросить о чем-то, допустим, закончить их начатые дела или позаботиться о каком-то человеке, который им при жизни был очень дорог.

Как лучше всего помянуть умершего предка?

Существует поверье, что если снится умерший, значит, его стоит помянуть. И это правда! Разумеется, что умершие нуждаются в духовной пище. И этой пищей служит молитва. Поэтому если усопший родственник часто снится вам, то это, прежде всего, говорит о том, что его необходимо помянуть молитвами. Сделать это можно в любом храме.

Что делать, если умерший родственник не принадлежал ни к одной из конфессий и был атеистом?

Не все усопшие находятся под религиозным эгрегором, и в таком случае их близких это вводит в ступор. Они теряются и не знают, как же помочь своим предкам.

Но независимо от того, находился ли умерший в определенной религии или нет, его душу стоит успокоить. Для этого существуют специальные ритуалы по работе с Родом и на помин души.

Один из них очень прост. По субботам нужно ставить дома свечу в память об умершем предке. Только не церковную! При этом никаких молитв читать ненужно, вы просто ставите свечу со словами или мыслями о том, что данная свеча зажигается в память о (имя предка)… Свеча обязательно должна догореть.

Огонь – это энергия, которая пойдет на помин души усопшего. И ставя каждый раз свечу родному человеку, вы тем самым накопите для него колоссальную энергию, и его душа успокоится.

Что делать и как поминать предка, если вы и Ваш родственник разных вероисповеданий?

И этот вопрос можно легко решить. Если, допустим, вы православный, а умерший родственник был мусульманином, то поминать его необходимо по мусульманским обычаям, то есть заказать молитвы не в церкви, а в мечете. Не страшно, если вы не разбираетесь в традициях ислама, служитель мечети поймет, что именно нужно, и все разъяснит. И соответственно, наоборот, если вы мусульманин, а Ваш предок был православным, то отдать дань ему следует по-христиански.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2363309402682034814/

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