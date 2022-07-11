Пять стран с удивительными и странными ритуалами

У каждой страны есть свои традиции, обычаи и ритуалы. Причем, некоторые из них вызывают настоящее удивление. О пяти самых странных и необычных ритуалах в разных странах сегодня и поговорим.

1.

Фестиваль La Tomatina, Испания



Это мероприятие проходит каждый год в испанском городе Буньоль. Тысячи туристов съезжаются сюда для того, чтобы поучаствовать в битве помидоров. Главное правил – кидаться только раздавленными томатами, чтобы не нанести травму другому.

Начало традиции было положено в 1945 году, когда на главной площади развернулась драка. Рядом стоял овощной ларек и людям ничего не оставалась, как бросать друг в друга, и в приехавшую полицию помидоры.

Подобный хаос продолжается в городе час, после чего звучит сигнал о завершении битвы. Всё вокруг: дома, магазины, дороги приобретают красный оттенок. После проведенного мероприятия остатки томатной жижи смываются водой, а люди моются в речке.

2.

Свадьба с деревом, Индия



Очень странный обычай есть в Индии. Считается, что, если девушка родилась в неудачный период с точки зрения астрологии, она может навлечь беды и смерть на своего будущего супруга.

Человека, который родился в плохой период, называют мангаликом. Но индейцы еще в древности придумали, как помочь таким людям.

Девушке просто нужно выйти замуж за дерево. В качестве «жениха» обычно выбирают банановое дерево.

После свадьбы дерево срубают, а «овдовевшая» девушка может спокойно может выходить замуж за человека. При этом обряд проводится не только в глубинках. Например, его исполнила одна из самых известных в Индии актрис Айшвария Рай.

3.

Посыпание корицей, Дания



Старинная датская традиция соблюдается по сей день. Если человеку стукнуло 25 лет, а он еще не заключил брак, то его нужно посыпать пряностями, в том числе и корицей.

Эта традиция началась давно, когда торговцы специями много путешествовали. Торговцы никогда долго не задерживались в одной местности, поэтому не могли создавать семьи и оставались холостяками.

Когда человеку исполняется 30 лет, вместо корицы начинают использовать перец. Но вопреки старой традиции, людей, поздно вступающих в брак, не осуждают.

Средний возраст людей, регистрирующих браки впервые, составляет в Дании 32-34 года. Скорее всего, обряд сохранился для того, чтобы повеселиться с друзьями и весело провести время.

4.

Постоянные опоздания, Венесуэла



Хотя эта традиция не безумна и вполне объяснима, многих из нас она может выбесить. От местных жителей вы постоянно будете слышать слово «маньяана», обозначающее завтра. Когда бы вы не собрались встретиться – у них на все будет один ответ.

К договоренностям венесуэльцы относятся очень легкомысленно. Здесь считается нормальным опаздывать на работу или на поезд. Автобусы в стране приходят позже графика, с задержкой открываются торговые центры и кафе. Даже учителя не спешат в классы со звонком.

Хотя опоздания могут показаться мелочью, вряд ли расслабленная работа таксиста, врача или работника завода станут для вас нормой. Тем не менее, венесуэльцы так живут, даже если их ждет какое-то дело.

5.

Сон на работе, Япония



Хоть и необычная, но отличная традиция, которую надо ввести во всём мире! Японцы – трудолюбивые и пунктуальные люди. Но тем не менее, 15-ти минутный сон на работе не запрещен, и даже поощряется. Спать можно не только на работе, но и в общественных местах.

Сон считается показателем плодотворной работы. А кто не спит – работал плохо. Появление такой традиции связано с экономическим бумом 1980-х годов. Многие японцы работали на износ, и времени на сон катастрофически не хватало.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2520499784090127124/

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