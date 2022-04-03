Засекреченный подвиг милиционера Попрядухина

О том, как обыкновенный милиционер сумел предотвратить угон самолета и многочисленные жертвы, став Героем Советского Союза, молчали 30 лет. Эта блестяще проведенная операция вошла практически во все учебники мира по антитеррору, но после развала СССР, страна попросту забыла своего героя, уволив его со службы.

Самолет «Як-40»

Осенью 1973 года в Москве планировалось проведение Всемирного конгресса миролюбивых сил. Ожидалось, что на нем будет присутствовать делегация Болгарской коммунистической партии, возглавляемая секретарем Тодором Живковым. В связи с этим в МВД разработали план под названием «Гром», который регламентировал действия сотрудников милиции в случае захвата террористами правительственного здания, иностранного посольства или самолета. В состав сформированной опергруппы, помимо прочих сотрудников, был включен старший лейтенант Александр Иванович Попрядухин. На тот момент он был еще и мастером спорта СССР по самбо, 11-кратным чемпионом МВД.

Честно говоря, план «Гром» не был проработан до конца и не согласован с КГБ, который уже имел опыт борьбы с террористами в воздухе. 2 ноября 1973 года именно милицейская группа захвата, а не спецназ из КГБ, была вызвана по тревоге. По прибытию в аэропорт «Внуково» милиционерам сообщили, что пассажирский самолет «Як-40» захватили террористы.



Попрядухин Александр Иванович — милиционер, отличившийся в антитеррористической операции

Преступниками оказались четверо молодых людей: главарю едва исполнилось 20 лет, самому младшему – 16, а еще двоим – по 18 лет. Эта группа приобрела билеты на самолет, следовавший из московского аэропорта Быково в Брянск. Остается только догадываться, как молодые люди пронесли на борт обрез, два охотничьих ружья и ножи. Когда самолет поднялся в воздух, главарь выстрелил в закрытую дверь кабины пилота. Бортмеханик Анатолий Никитин попытался обезоружить террориста, но тот выстрелил ему в живот. Пострадал еще один пассажир, попытавшийся вмешаться. Он получил ножевое ранение.

Командир самолета передал требования террористов властям: дозаправка в Брянске, вылет в одну из скандинавских стран и два с половиной миллиона долларов США (потом они потребовали пять миллионов). В противном случае преступники угрожали расстрелом пассажиров.



Посетителям рассказывают об А. И. Попрядухине.

Самолет повернули обратно в Москву, объяснив бандитам, что в Брянске просто не будет требуемой суммы. В тот день в столице были ужасные погодные условия, стоял густой туман, аэропорты закрыли. Несмотря на это, пилоты сумели посадить самолет во Внуково.

Террористы отпустили раненых в обмен на дозаправку. Пока бензозаправщик перекрывал взлетную полосу, группа захвата сумела разместиться под крыльями и фюзеляжем самолета.

Когда встал вопрос, кто же будет исполнять роль курьера, передающего чемодан с якобы нужной суммой, выбор пал на Александра Попрядухина. Он прекрасно понимал, что эта операция для него может стать последней.



Памятная табличка, посвященная Попрядухину А. И.

Когда «курьер» направлялся к самолету, террористы что-то заподозрили. Все произошло молниеносно. Попрядухин вызвал огонь на себя. Несколько пуль попало ему в грудь, благо милиционер был в бронежилете. В эти мгновения, пока Попрядухин отвлекал террористов, группа захвата заблокировала люк и забросила пакет со слезоточивым газом. 20-летний главарь застрелился, а остальные сдались. Вся операция длилась 4 минуты 11 секунд. Описание этого штурма вошло во все учебники мира по антитеррору.

Террористов ожидала незавидная участь: один был задушен в психбольнице, второй «вдруг» умер в колонии, а третьего зарезали сокамерники еще до суда. У уголовников были свои понятия по отношению к изменникам родины.



Герой Советского Союза Попрядухин А. И.

Александру Попрядухину 19 декабря 1973 года присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В стране появился настоящий герой, получивший «Звезду» в мирное время. В прессе упомянули об этом событии, вот только о террористах — ни слова. Писали, что Попрядухину удалось задержать особого опасного преступника в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.

Реальная информация о тех событиях была рассекречена только в начале 2000-х. Один из телеканалов снял сюжет о герое. После развала Советского Союза судьба Попрядухина была незавидной. Он с неохотой вспоминал свою жизнь в «лихие» 90-е: «Когда меня уволили, я и забыл, что герой. Звезду спрятал в сейф. Пошёл в личную охрану к одному богатенькому мальчику двадцати шести лет. Кофе ему в постель приносил. С нуля пришлось всё начинать…» В 2013 году Герой Советского Союза ушел из жизни.

Источник : https://back-in-ussr.com/2019/10/zasekrechennyy-podvig-milic...

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Не добрые и не милые: зачем дельфины убивают и насилуют купающихся людей https://otari.mirtesen.ru/blog/43596481935/

Эти красивые картины Гитлера хранят в себе жуткую тайну https://otari.mirtesen.ru/blog/43883977692/

Поразительные вещи, совершенные во сне лунатиками https://otari.mirtesen.ru/blog/43056109204/