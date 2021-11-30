Тест: насколько сильно ваше подсознание?

Этот простой экспресс-тест покажет силу вашего подсознания и поможет вам определить, в каком направлении уходит вся ваша энергия.

Что вам следует развивать, а что подкорректировать?

Посмотрите на изображение и ответьте, что вы увидели на нём первым.

Туннель

Для вас важно, чтобы любой результат ваших действий и усилий был обязательно успешным. Вы тратите массу сил, чтобы начать то, что запланировали, а потом довести это до победного конца. Препятствия никогда не сдерживают и не расстраивают вас, и вы не терпите поражений. Вы с уверенностью идёте к своей цели, и вас практически невозможно остановить.

Лицо девушки

Все ваши дела, отношения, ситуации и даже внесение изменений направлены на то, чтобы обрести душевный, физический и материальный комфорт с помощью самых разных источников. Вы целеустремленный и надёжный человек, у которого чрезмерно развито чувство ответственности как за себя, так и за своих близких.

Глаз

Вы решаете все свои задачи так, как удобно вам, и это касается абсолютно всех сфер вашей жизни. Вы хотите быть в курсе всего, а потому ведёте себя несколько напористо и навязчиво. Вы стремитесь контролировать любую ситуацию, даже если она не связана лично с вами. Вы по натуре лидер и стратег, но вам необходимо получше управлять собственным временем и время от времени пересматривать приоритеты.

Источник : https://test.temaretik.com/2356767273190951501/

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