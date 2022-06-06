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Любопытные факты о верблюдах

Верблюд — уникальное животное. Некоторое считают его красивым, в то время как другим он кажется совсем не привлекательным и даже пугающим.

Давайте проверим, насколько широки ваши познания о верблюдах!

1. Начнем с самого начала, с самого слова «верблюд » и его происхождения, а произошло оно от арабского слова «красота».

Любопытные факты о верблюдах

2. Вопреки бытующему заблуждению, горб верблюдов не хранит воду. В нем накапливается жир, помогающий понизить высокую температуру всей остальной части тела.

Любопытные факты о верблюдах

3. Главной причиной того, что верблюды могут длительные периоды обходиться без воды, является строение их эритроцитов. Они имеют овальную форму, и после обезвоживания сохраняют возможность течь, в то время как эритроциты человека сталкиваются друг с другом. Верблюд — единственное млекопитающее, имеющее овальные эритроциты.

Любопытные факты о верблюдах

4. Верблюды могут выпивать до 200 литров воды за раз.

Любопытные факты о верблюдах

5. Температура тела этих животных колеблется от 34 градусов Цельсия ночью до 41 градуса в течение дня. Они не начинают потеть, пока температура не превышает 41 градус.

Любопытные факты о верблюдах

6. Нижеследующая фотография демонстрирует выражение лица верблюда во период спаривания, или иногда, для усиления эффекта «плевания».

Любопытные факты о верблюдах

7. Если верблюд лег спать или просто отдохнуть, то заставить его встать практически нереально, пока он сам не захочет этого.

Любопытные факты о верблюдах

8. Губы верблюдов имеют особенную форму, что очень помогает им пастись.

Любопытные факты о верблюдах

9. Они могут съесть что угодно, включая тернистые колючки, не повреждая губы и ротовую полость.

Любопытные факты о верблюдах

10. Верблюды могут пинать во всех четырех направлениях каждой из своих ног.

Любопытные факты о верблюдах

11. Они могут полностью закрыть свои ноздри от ветра и песка когда необходимо.

Любопытные факты о верблюдах

12. Форма их ноздрей позволяет им сохранять водный пар и возвращать его к телу как жидкость.

Любопытные факты о верблюдах

13. Верблюды могут потерять 25 % жидкостей без обезвоживания. Большинство млекопитающих может потерять лишь 15 %.

Любопытные факты о верблюдах

14. Верблюды — жвачные животные, как коровы и козы.

Любопытные факты о верблюдах

15. Они также получают влагу из зеленых растений, что позволяет обходится без питья.

Любопытные факты о верблюдах

16. Их мех отражает солнечный свет и защищает тело от высокой температуры пустыни.

Любопытные факты о верблюдах

17. Одна из оборонительных способностей верблюда — плевание. По сути, они подтягивают из желудка и выплевывают грязную дурно пахнущую субстанцию, когда их провоцируют. Те, кто испытал это на себе, никогда уже такого не забудут :)

Любопытные факты о верблюдах

18. Экскременты верблюда настолько сухи, что используются в качестве топлива, а их моча густая как сироп.

Любопытные факты о верблюдах

19. В Северной Африке верблюд является священным животным.

Любопытные факты о верблюдах

20. Верблюды часто использовались в военных действиях, особенно в сильно засушливых регионах.

Любопытные факты о верблюдах

Верблюды великолепно приспособлены для жизни в пустыне и засушливых горячих землях. Они — источник пищи, одежды, и средство передвижения для большинства жителей пустынь. Они способны пересечь огромную пустыню, перенося на своих горбах тяжелый груз и пассажиров, принося гораздо больше пользы, чем грузовые машины. Эти животные удивительны тем, что изменили ход цивилизации, помогая людям выживать в крайне тяжелых условиях.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2492864452632775011/

А вы знали об  этом?

По примеру Ивана Грозного, покорителя Казанского и Астраханского ханств, цари из династии Романовых были настроены на решительное обращение поволжских мусульман в православие и были весьма настойчивы в этом намерении. На захваченных землях была устроена серия принудительных крещений, для перешедших в православие вводились льготы, а упорным мусульманам были назначены санкции.Это имело некоторый эффект, в настоящее время существует несколько десятков тысяч православных татар. Но в целом, люди либо бежали в соседние Башкирию и Сибирь, где царская власть была не так сильна, либо становились христианами для виду и возвращались в ислам при первой возможности.

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