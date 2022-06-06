Любопытные факты о верблюдах

Верблюд — уникальное животное. Некоторое считают его красивым, в то время как другим он кажется совсем не привлекательным и даже пугающим.

Давайте проверим, насколько широки ваши познания о верблюдах!

1. Начнем с самого начала, с самого слова «верблюд » и его происхождения, а произошло оно от арабского слова «красота».

2. Вопреки бытующему заблуждению, горб верблюдов не хранит воду. В нем накапливается жир, помогающий понизить высокую температуру всей остальной части тела.

3. Главной причиной того, что верблюды могут длительные периоды обходиться без воды, является строение их эритроцитов. Они имеют овальную форму, и после обезвоживания сохраняют возможность течь, в то время как эритроциты человека сталкиваются друг с другом. Верблюд — единственное млекопитающее, имеющее овальные эритроциты.

4. Верблюды могут выпивать до 200 литров воды за раз.

5. Температура тела этих животных колеблется от 34 градусов Цельсия ночью до 41 градуса в течение дня. Они не начинают потеть, пока температура не превышает 41 градус.

6. Нижеследующая фотография демонстрирует выражение лица верблюда во период спаривания, или иногда, для усиления эффекта «плевания».

7. Если верблюд лег спать или просто отдохнуть, то заставить его встать практически нереально, пока он сам не захочет этого.

8. Губы верблюдов имеют особенную форму, что очень помогает им пастись.

9. Они могут съесть что угодно, включая тернистые колючки, не повреждая губы и ротовую полость.

10. Верблюды могут пинать во всех четырех направлениях каждой из своих ног.

11. Они могут полностью закрыть свои ноздри от ветра и песка когда необходимо.

12. Форма их ноздрей позволяет им сохранять водный пар и возвращать его к телу как жидкость.

13. Верблюды могут потерять 25 % жидкостей без обезвоживания. Большинство млекопитающих может потерять лишь 15 %.

14. Верблюды — жвачные животные, как коровы и козы.

15. Они также получают влагу из зеленых растений, что позволяет обходится без питья.

16. Их мех отражает солнечный свет и защищает тело от высокой температуры пустыни.

17. Одна из оборонительных способностей верблюда — плевание. По сути, они подтягивают из желудка и выплевывают грязную дурно пахнущую субстанцию, когда их провоцируют. Те, кто испытал это на себе, никогда уже такого не забудут :)

18. Экскременты верблюда настолько сухи, что используются в качестве топлива, а их моча густая как сироп.

19. В Северной Африке верблюд является священным животным.

20. Верблюды часто использовались в военных действиях, особенно в сильно засушливых регионах.

Верблюды великолепно приспособлены для жизни в пустыне и засушливых горячих землях. Они — источник пищи, одежды, и средство передвижения для большинства жителей пустынь. Они способны пересечь огромную пустыню, перенося на своих горбах тяжелый груз и пассажиров, принося гораздо больше пользы, чем грузовые машины. Эти животные удивительны тем, что изменили ход цивилизации, помогая людям выживать в крайне тяжелых условиях.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2492864452632775011/

А вы знали об этом?

По примеру Ивана Грозного, покорителя Казанского и Астраханского ханств, цари из династии Романовых были настроены на решительное обращение поволжских мусульман в православие и были весьма настойчивы в этом намерении. На захваченных землях была устроена серия принудительных крещений, для перешедших в православие вводились льготы, а упорным мусульманам были назначены санкции.Это имело некоторый эффект, в настоящее время существует несколько десятков тысяч православных татар. Но в целом, люди либо бежали в соседние Башкирию и Сибирь, где царская власть была не так сильна, либо становились христианами для виду и возвращались в ислам при первой возможности.

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