7 заковыристых задачек на логику, которые могут оказаться вам не по зубам

Головоломки, загадки и задачи на логику заставляют работать оба полушария человеческого мозга. Как известно, левое полушарие отвечает за аналитическое мышление, а правое — за творчество. У современных людей левое полушарие включается не так часто, потому что ответ на любой вопрос можно найти в сети. Именно поэтому важно давать мозгу умственную нагрузку.

1.На столе в ряд стоят 6 стаканов. Первые 3 пустые, а последние 3 наполнены водой. Как сделать так, чтобы пустые стаканы и полные чередовались между собой, если касаться можно только одного стакана (толкать стакан стаканом нельзя)?

2.Что не вместится даже в самую большую кастрюлю?

3.В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по 3 кошки. На хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько же всего кошек в комнате?

4.Чтo нyжнo cлoмaть, чтoбы его иcпoльзoвaть?

5.У портного есть кусок сукна в 16 метров, от которого он отрезает ежедневно по 2 метра. По истечении скольких дней он отрежет последний кусок?

6.Что может заполнить всю комнату, не занимая места?

7.К реке подошли 2 человека. У берега стоит лодка, которая может выдержать только 1 человека. Оба человека переправились на противоположный берег реки. Как им это удалось?

Ответы:

1. Взять 5-й стакан, перелить его содержимое во 2-й и поставить стакан на место.

2. Даже в самую большую кастрюлю не вместится крышка от этой кастрюли.

3. В комнате 4 кошки.

4. Чтобы использовать яйцо, его нужно разбить.

5. Последний кусок ткани будет отрезан по истечении 7 дней.

6. Не занимая места, всю комнату может заполнить свет.

7. Эти 2 человека были на разных берегах.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2426557722804881580/

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