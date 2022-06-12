Кардинал Ришелье — главный французский интриган

Определенно, у большинства из тех, кто знаком с романом Александра Дюма «Три мушкетера» и его экранизациями, мнение о кардинале сложилось не позитивное. Этот молчаливый, хмурый и таинственный вельможа всегда был рядом с королем, всегда имел на него влияние и при этом был против мушкетеров.

Поговорим не о романе, а о человеке, персонаж которого многим не импонирует. Быть может, это лишь мнение великого мастера французского романа, которое он мастерски передал свои читателям?

Кардинал Ришелье

Становление выдающейся личности

Шел сентябрь 1585 года, когда в семье герцога де Ришелье родился мальчик. Назвали его Арман. Уже с детства обозначилось его завидное везение на знакомство с богатыми, а заодно и нужными людьми. Так его крестными стали сразу два маршала, а после смерти главы семейства — семье взялся помогать сам король — Генрих IV. Доверие и расположение людей такой величины — нужно было оправдывать.

Как и большинство богатых детей Франции, Арман поступает в Наваррский колледж. Кстати, в свое время среди его выпускников встречались и будущие короли. По традиции следующим учебным заведением должна была стать военная академия, но вдруг дальнейшая жизнь Армана круто изменилась. Видимо здесь без путеводной звезды здесь не обошлось.

А может судьбе так было угодно, чтобы юноша сменил военную форму на мантию священнослужителя.

В 17 лет еще совсем юный священник посещает Ватикан, где из рук самого Папы получает сан епископа. Ходили слухи, что этому способствовала и протекция опять же короля Франции. Так или иначе, Арман начинает новую жизнь в провинциальном Люсоне. Будучи человеком очень образованным и честолюбивым, он всего за несколько лет в корне преобразил жизнь вверенной ему епархии. Реформы позволили ей быстро избавиться от долгов, а сама католическая ячейка стала предметом подражания. И все же молодой епископ чувствовал, что его призвание — это не только духовенство, но еще и политика.

Кардинал Ришелье

Чтобы быть вторым — нужно быть лучше первого!

Умело подбирая себе осведомителей, он быстро оказался в курсе всего, что происходит при дворе. Смерть Генриха IV оказалась удачным предлогом начать свой путь наверх. Провинциальный епископ зачастил в столицу, где со своими проповедями выступает в церквях. На одной из них случайно (или совсем не случайно для Ришелье) присутствовали королева-мать со своим сыном Людовиком.

Молодость и энергия подкупили Марию Медичи, которая в те времена по сути сама управляла страной. Ценой мелких и не очень интриг люсонский епископ получает сначала пост штатного министра, а затем становится духовным наставником принцессы.

Дальше — больше. В 37 лет — титул кардинала. В 39 — он уже первый министр Франции. Правда для этого поста ему пришлось с одной стороны предупредить короля Людовика о готовившемся его свержении, а затем стать миротворцем, убедив королеву-мать отказаться от своих планов насильственной смены власти. Таким образом, он стал другом его Величеству и мудрым советником его матери. Это лишь один продуманный ход Ришелье. Потом их будет – масса. Такая «игра» станет нормой его поведения.

Кардинал Ришелье

Не будем представлять нашего епископа альтруистом, однако лозунг «Не корысти ради, а пользы государству — для» — ему был совсем не чужд. Первый министр Франции открыто радел за укрепление власти монарха и за исключение любых угроз этому. Более того, именно Ришелье приписывают титул родоначальника первой тайной полиции в Европе. Поговаривали, что сам король побаивался своего первого министра, который знал все и обо всех. Неограниченная власть кардинала пугала монарха и в то же время, имея рядом такого человека, Людовик был спокоен за себя и свое будущее.

Активность кардинала многим (особенно в высшем свете) не нравилась. Против него было не меньше полутора десятков заговоров и несколько реальных покушений. Именно это и заставило второго человека Франции создать для себя полк личной охраны — гвардейцев кардинала. Инстинкт самосохранения порой был главным катализатором интриг Ришелье. Искусным мастер именно через них устранял опасности, упреждал их возникновение и стоял в авангарде спокойствия двора Его Величества.

Кардинал Ришелье

Во имя Франции

Справедливости ради отметим, что не только интриганом был кардинал Ришелье. Компенсируя пассивность короля, именно к его заслугам можно отнести объединение Франции, укрепление ее позиций в Европе, ослабление влияния Австрии и долгожданный мир с Испанией. При участии кардинала в Париже вышла в свет первая газета. С его подачи Франция получила колонии в Канаде, экваториальном Сенегале и на острове Мадагаскар. На время Ришелье приходится открытие Академий наук и писателей всех жанров.

Тот, кто присвоил Ришелье статус интригана — видимо не берет во внимание тот факт, что дворцовые заговоры и их разоблачение, слежка и шпионство, жестокое подавление бунтов и исключение инакомыслия были тем оружием, благодаря которому, французская монархия и существовала. Панический страх перед ответственностью короля и его откровенная ограниченность стали отличным трамплином для карьеры Ришелье.

Даже для Средневековья кардинал Ришелье прожил не долго — 57 лет. Умер от болезни. Гробница его находится в часовне университета в Сорбонне. Даже если «интриган» - это характеристика отнюдь не положительного героя, то позитивный вклад его в государственность Франции — трудно переоценить.

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А вы знали об этом?

К половой жизни и всему, что с ним тесно связано, в Древней Руси относились с большой долей фантазии. При этом никакой табуированности этой темы не было. До конца X века славяне были язычниками со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Интимная жизнь ассоциировалась у них с праздником, радостью жизни и весельем. Половых запретов практически не существовало. Один мужчина мог иметь несколько жен (до четырех). Если женщине доставалось в супружестве мало ласки, она тут же находила себе утешение на стороне. Никто никакую девственность до свадьбы не хранил. Девушка совершенно спокойно могла искать подходящего полового партнера для будущего замужества, не ограничиваясь во время поисков одними только поцелуями.Девушку, находящуюся в таких поисках, называли блудницей от слова «блудить», что означало «искать», «находится в поисках».

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