10 интересных фактов о политиках

Кто сломал трубку Сталина и публично накричал на него? Что особенного было во внешности Ленина? Что такое «ромб Меркель»? Предлагаем вашему вниманию свежий выпуск подборки интересных фактов о политике! А предыдущий выпуск читайте здесь.

Ленин был ярко-рыжим

По свидетельству Льва Термена, учёного-изобретателя, лично встречавшегося с Лениным, Владимир Ильич был ярко-рыжим. «Это меня поразило, так как до этого я видел Ленина только на чёрно-белых фотографиях, где цвет волос понять было невозможно».

Владимир Ленин

Первый президент Монголии Пелжидийн Генден в гневе сломал трубку Сталина

Первый президент Монголии Пелжидийн Генден был одним из немногих коммунистов, открыто противостоявших Сталину. В 1935 году на приёме в посольстве Монголии в Москве сильно пьяный Генден выкрикнул в беседе с генсеком: «Чёртов Сталин, да ты уже стал настоящим царём!», а затем отобрал и сломал его трубку. В 1937 году Генден был обвинён в шпионаже в пользу Японии и казнён.

Пелжидийн Генден

Некоторые ураганы в истории были названы в честь политиков

Метеоролог Клемент Линдли Врагге, придумавший давать имена ураганам, называл их в том числе и в честь политиков, которых презирал. По его словам, ураганы, как и чиновники, либо «причиняют большие страдания», либо «бесцельно бродят над океаном».

Клемент Линдли Врагге

Мужчина, бывший на одном балконе с Линкольном в тот момент, когда того убили, сошёл с ума от чувства вины

Мужчина, бывший на одном балконе с президентом США Авраамом Линкольном в тот момент, когда того убили, был настолько подавлен чувством вины за то, что не спас президента, что начал медленно сходить с ума. В конце концов он зарезал жену и попытался убить своих детей, за что его отправили в психиатрическую лечебницу на всю оставшуюся жизнь.

Франклин Д. Рузвельт был последним президентом США, свободно говорившим на двух языках

Франклин Д. Рузвельт

Что такое «ромб Меркель»

«Ромб Меркель» или «Треугольник власти» — так в англоязычных СМИ называют фирменный жест Ангелы Меркель, его характеризуют как «один из самых узнаваемых жестов в мире». Когда Меркель спросили откуда он взялся. Она ответила, что просто не знала, куда деть руки.

Ромб Меркель

Президент США Гровер Кливленд заботился о своей жене с её младенчества

22-й и 24-й президент США Гровер Кливленд с детства ухаживал за дочерью своего друга Оскара Фолсома Фрэнсис. Он купил ей коляску, когда она была младенцем, дарил игрушки. Когда её отец погиб, оказалось, что он не оставил завещания, и суд назначил Кливленда управляющим его имением. Весной 1885 года, когда Френсис исполнилось 21, а Кливленду — 47, он сделал Фрэнсис предложение и она сказала «да». Свадьбу сыграли в Белом доме.

Гровер Кливленд

Президент Мексики однажды прокатился на Крайслере, заправленном текилой

После того, как президент Мексики Адольфо Лопес Матеос узнал, что автомобили Chrysler Turbine могут ездить абсолютно на всём, что горит, он велел заправить его машину дешёвой текилой и пожелал прокатиться. Автомобиль работал отлично и — кто знает? — возможно текила могла бы в дальнейшем использоваться в качестве топлива, если бы Chrysler Turbine попал в серийное производство.

Адольфо Лопес Матеос Chrysler Turbine

Что сказал Рузвельт, узнав, что его жена в тюрьме

Когда президента США Франклина Д. Рузвельта парализовало ниже пояса после перенесённого полиомиелита, его жена Элеонора Рузвельт, стала, по её собственному выражению, «его руками и ногами». От имени президента она посещала больницы, гетто, тюрьмы и даже поля сражений. Как-то Рузвельт справился у своей секретарши: «Где Элеонора?». «В тюрьме» — ответила та. «Это меня ничуть не удивляет. А за что?» — усмехнувшись, спросил Рузвельт.

Элеонора Рузвельт

Мэттью Пэрри в школе избил будущего премьера-министра Канады

Когда Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, учился в пятом классе, Мэттью Перри, будущая звезда ситкома «Друзья», вместе со своим другом избил его. Перри рассказал об этом в интервью Джимми Киммелу: «Я не хвастаюсь этим, это ужасно. Я был глупым ребёнком…» В администрации Трюдо от комментариев отказались.

Когда Джастин Трюдо Мэттью Перри

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