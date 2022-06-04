Ей не позволили стать женой Джона Кеннеди, а одно рукопожатие навсегда разрушило её жизнь

Стройную брюнетку с высокими скулами, голубыми глазами и привлекательными чертами лица называли самой красивой в мире девушкой по версии главы киностудии 20th Сentury Fox.

Джин Элайза Тирни родилась в обеспеченной семье 19 ноября 1920 года в Нью-Йорке. Любящие родители, лучшие колледжи Европы, исполнение любых желаний - таким было детство будущей звезды.

Она была настолько красива,что прохожие оборачивались ей вслед. Ее в самом деле все любили, и она росла счастливой, красивой, доброй и ласковой девочкой. Закончив престижный колледж в Коннектикуте, Джин два года провела в одном из лучших пансионов Швейцарии.

Джин Тирни

Несмотря на выдающиеся внешние данные, в детстве и юности у Джин даже мысли не было, чтобы стать актрисой. Она прекрасно училась, в свободное время писала стихи, рассказы и довольно неплохо рисовала. Поэтому в будущем видела себя известной писательницей или художницей.

Казалось, все в жизни красавицы должно сложиться удачно и счастливо, но в ее жизни будут трагедии, скандалы, измены, депрессии, несбывшиеся надежды.

Уже в семнадцать лет девушка заинтересовала режиссера киностудии "Уорнер Бразерс". Ее двоюродный брат работал на киностудии и она приехала навестить его. Режиссер Анатоль Литвак, восхищенный красотой Джин, уговаривал ее подписать контракт. Но девушка решила начать с серьезного образования и играть в драматическом театре. Критики писали: "Джин Тирни на сцене очень красива и освежающе скромна".

Она училась в актерской студии под руководством бродвейских звезд, и скоро уже выступала на Бродвее. Юная актриса все же согласилась подписать полугодовой контракт с "Коламбия Пикчерс".

Здесь ее заметил режиссер Говард Хьюз. Он попытался соблазнить красавицу, но ни его богатство, ни влиятельность в мире киноиндустрии не впечатлили Джин: она и сама была из состоятельной семьи, этим ее было не удивить. Тогда Хьюз изменил тактику и постарался стать для девушки другом на всю жизнь. И это у него получилось.

"Хотя Джин казалась красивой и в кино, и на фотографиях, камера не передавала и десятой доли очарования, присущего ей в жизни. Ее красота ослепляла. Мимолетная встреча с ней - одно из самых сильных впечатлений в моей жизни", - признавался Спенсер Трейси, даже не пытавшейся ухаживать за "голливудской принцессой".

Ее первой работой стала роль Элеоноры Стоун в вестерне Фрица Ланга "Возвращение Фрэнка Джеймса" где партнером Джин на съемочной площадке был Генри Фонда.

Дебют был удачным и уже через год на экраны вышло сразу несколько картин с участием Джин Тирни. Причем в двух из них - "Белль Стар" и "Жестокий Шанхай" она сыграла главные роли.

Джин Тирни

В 1941 году 21-летняя Джин впервые влюбилась. Художник по костюмам Олег Кассини, работающий на киностудии, сумел вскружить голову Джин. Олег был сыном русского дипломата Александра Лоевского и графини Маргариты Кассини.

Влюбленные решили пожениться, но семья Джин была категорически против этого брака. Тогда Джин и Олег сбежали в Лас-Вегас, где заключили брак.

Джин Тирни и Олег Кассини

Джин Тирни продолжала активно сниматься. Ей достались главные роли в фильмах "Лора", "Призрак и Миссис Мьюр", а за работу в картине "Бог ей судья", где Тирни сыграла маниакально одержимую Эллен, ее номинировали на "Оскар" за лучшую женскую роль.

Фильм принес киностудии 20th Сentury Fox доход в $5,000,000, став самой кассовой картиной компании в 1940-х годов. Олег Кассини создавал для Джин все ее наряды для съемок.

В картине "Бог ей судья"

С началом Второй мировой войны Олег ушел добровольцем на фронт. Джин Тирни ездила по госпиталям, участвовала в патриотических мероприятиях, встречалась с военными, чтобы поддержать их боевой дух, и раздавала автографы.

Несмотря на войну, Джин была счастлива: она ждала ребенка от любимого мужчины.

Во время беременности Джин заразилась краснухой от поклонницы, пришедшей за автографом и пожавшей ей руку. Эта детская болезнь, относительно безобидная, как оказалось, очень опасна для будущих мам и плода.

В октябре 1943 года у Джин начались преждевременные роды, и скоро на свет появилась ее девочка - незрячая и глухая. И вдобавок врачи объявили о ее умственной отсталости. Джин и Олег дали своей девочке красивое имя - Антуанетта-Дарья. Они вынуждены были оставить дочку в специальном учреждении. Там Антуанетта-Дарья провела всю свою жизнь, а прожила она 67 лет, скончавшись в 2010 году.

Узнав, что стало причиной искалеченной жизни ее дочери, Джин пришла в ужас. Говорят, что на одной из вечеринок к ней подошла женщина в форме морского офицера и призналась, что два года назад, будучи больной краснухой, она покинула карантин,чтобы встретиться со своим кумиром - Джин.

Эта история ляжет в основу романа Агаты Кристи "И, треснув, зеркало звенит...", опубликованного в 1962 году. В центре детективной истории известная актриса, заразившаяся от поклонницы краснухой во время беременности, которая узнает кто виновен в ее несчастьях и мстит. В 1980 году режиссер Гай Хэмилтон снял по роману фильм "Зеркало треснуло".

У Джин ухудшилось здоровье - появились панические атаки, потом развилась депрессия. Она никого не хотела видеть, отказывалась выходить из дома, не выполняла контракты со студиями...

Ее психологическое состояние все ухудшалось, и в конце концов ей пришлось лечь в психиатрическую клинику. На фоне всех переживаний разладились ее отношения с Олегом Кассини. Они расстались. Постепенно Джин смогла вернуться к обычной жизни. Она снималась в кино, знакомилась с мужчинами.

В 1946 году Джин познакомилась с Джоном Фицжеральдом Кеннеди, будущим президентом. Она чуть было не вышла за него замуж. Их роман длился год, но закончился ничем. В 1947 году он заявил Джин, что любит ее, но никогда не сможет на ней жениться.

Родители Джона не позволили своему сыну-католику взять в жены актрису, да еще разведенную. Тирни годами боролась с приступами маниакальной депрессии из-за неудач в личной жизни. Она не могла забыть свой роман с Кеннеди долгое время. В 1960 году Тирни прислала Кеннеди открытку, поздравив его с победой на президентских выборах.

Потерпевшую фиаско Джин утешил Олег Кассини: на некоторое время бывшие супруги воссоединились. Джин казалось, что теперь-то все должно быть хорошо, ведь они оба многое пережили и стали мудрее и терпимее.

К их счастью, в 1948 году у них родилась еще одна дочь- Кристина. Это ненадолго сблизило их, но вскоре разрыв стал окончательным, но им удалось сохранить дружеские отношения до конца жизни.

С дочерью Кристиной

В 1953 году у Джин возникли проблемы с концентрацией внимания, что повлияло на ее игру в кино. Она стала забывать текст, путала слова и фразы. Отчаявшись, она прервала начавшиеся съемки фильма "Могамбо"и ее заменили на Грейс Келли.

Во время съемок фильма "Левая рука Бога" c Хамфри Богартом, у Тирни случился нервный срыв. Богарт, сестра которого страдала психическим расстройством, всячески опекал Тирни на съемках. Джин неоднократно стационарно лечилась в психиатрических больницах. Болезнь, терзавшая ее душу пощадила ее прекрасное лицо и фигуру.

У нее были романы с Кирком Дугласом, принцем Али Ханом, за ней пытался ухаживать Кларк Гейбл.

Джин все реже снимали в кино, чаще она отказывалась сама. А вот в личной жизни актрисы случились перемены. Ее вернула к жизни новая любовь.

Она стала женой нефтяного магната Говарда Ли. Ей было уже почти 40 лет. Вскоре, она забеременела, но беременность закончилась выкидышем.

С Говардом Ли

Говард сумел подарить ей настоящее счастье: она была обожаемой женой, и единственное, что омрачало ее радость, были постоянные мысли о старшей дочке и ее судьбе.

"Говард очень любил маму, - вспоминала ее дочь Кристина. - Он буквально понимал слова из брачной клятвы "в богатстве и в бедности, в болезни и здравии, и пока смерть не разлучит нас..."

Через несколько лет после замужества Джин вернулась в кино. Однажды, после премьеры картины "Совет и согласие" всю съемочную группу пригласили в Белый дом на прием к президенту Джону Кеннеди.

Джон и Жаклин Кеннеди

Когда Кеннеди, подойдя к Джин с бокалом, тихо спросил: "Ну, как ты живешь?", актриса ответила: "Просто замечательно! Потому что у меня есть любящий муж, которому наплевать, актриса я или нет, сумасшедшая или нет".

Эскиз костюма для Жаклин Кеннеди с подписью Олега Кассини

Любопытен факт, что бывший муж Джин - Олег Кассини создавал наряды для Жаклин Кеннеди многие годы и приятельствовал с Джоном Кеннеди.

Со вторым мужем Джин прожила двадцать лет, а когда его не стало, токовала по нему всю оставшуюся жизнь. Она пережила Ховарда на десять лет.

Поклонники называли ее ослепительной, утонченной, нежной, хрупкой. Но мало кто знал какая трагичная судьба у этой неземной женщины и талантливой актрисы с печальными глазами. Мартин Скорсезе по этому поводу заметил "Джин Тирни - одна из самых недооцененных актрис Золотой Эры.

"Мне до сих пор странно, что в памяти людей мама осталась актрисой, - заметила как-то ее дочь. - Сама она мечтала не об этом. Она хотела только любви и семейного счастья".

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