ТОП-10 реальных идей по колонизации Солнечной Системы

Каждый человек, смотря в ночное небо, думал, что когда-нибудь люди смогут свободно путешествовать на другие планеты, которые будут обитаемыми. Но пока нога человек не ступала на другую планету, кроме Земли.

Интересно, изменится ли что-нибудь в ближайшие 30-50 лет? Время покажет. А пока мы приготовили для Вас несколько возможных вариантов развития колонизации планет Солнечной системы людьми в ближайшем будущем.

10. Города на облаках Венеры

Сестра-соседка нашей планеты Венера является одной из самых таинственных и интересных для колонизации планет. Температура её поверхности очень высокая — 460 градусов по Цельсию. А атмосфера на поверхности планеты в 92 раза больше, чем на поверхности Земли. И плюс ко всему, планета имеет очень густую облачность, которая содержит огромные объёмы серной кислоты.

Казалось бы — это сущий Ад для людей, но некоторые учёные думают иначе. По словам инженеров NASA Криса Джонса и Дейла Арни, Венера вполне может претендовать на роль первой планеты, которые колонизируют люди. Они предлагают развернуть группу дирижаблей на высоте 50 км. над поверхностью планеты. Так же, как и на Земле, атмосфера Венеры становится реже с увеличением высоты. На высоте 50 км. над поверхностью Венеры, по подсчётам учёных условия для колонизации вполне допустимые.

Но большой проблемой для поселенцев будет высокая солнечная радиация, атакующая планету. Всё дело в том, что Венера не имеет собственного магнитного поля, как на Земле, которое защищает планеты от губительной радиации. Именно солнечная радиация виновна в том, что Венера лишилась воды, которой когда-то было на планете предостаточно.

9. Колонизация Цереры

Церера — карликовая планета, диаметром около 950 километров, которая находится в поясе астероидов — между орбитами Марса и Юпитера. Площадь её поверхности чуть больше площади Казахстана, а сила тяжести равна чуть менее 3% от земной.

— Почему именно Цереру люди могут выбрать в качестве объекта для колонизации?

Всё дело в том, что этот регион Солнечной Системы отличается обилием полезных ископаемых. Поэтому в будущем Церера может быть использована в качестве плацдарма для сбора таких металлов, как платины и палладия. К тому же, эта планета содержит огромные запасы чистой пресной воды. Эта вода может быть собрана колонистами и использоваться в качестве водородного топлива для ракет или для получения из неё кислорода.

Претерраформирование — построение искусственной биосферы на естественном космическом объекте.

Именно претерраформирование идеально подойдёт для колонизации таких небольших планет, как Церера. Полностью изменить климат планеты невозможно из-за того, что слабое тяготение не сможет удержать кислород в атмосфере. А вот небольшие купольные прозрачные конструкции на поверхности планеты способны поддерживать комфортные условия для обитания людей. При увеличении колонии, к основным куполам нужно всего лишь пристроить новые дополнительные.

8. Дома на Луне

С момента высадки последнего экипажа Apollo в 1972 году на поверхность Луны не ступала нога человека. Но холодный, пыльный и совершенно негостеприимный лунный пейзаж может в скором времени стать местом для первой космической колонии человека.

По данным недавнего исследования по заказу NASA, стоимость создания постоянной обитаемой станции на Луне будет удивительно недорогой — лишь $10 млрд вместо $100 млрд., о которых говорилось первоначально. С точки зрения бюджета NASA это вполне «подъёмная» сумма. Также идею создания собственной лунной станции давно вынашивает Россия, которая планирует к 2050 году организовать обитаемую станцию на Луне, которая будет способна добывать полезные ископаемые.

Причины для создания такой станции на Луне кажутся вполне убедительными. База на Луне будут иметь как экономическую, так и материально-техническую пользу. К тому же, база на Луне — это хорошая подготовка к колонизации других планет. Во-первых, при строительстве базы на Луне люди приобретут колоссальный опыт, который поможет им в более дальних миссиях. Во-вторых, лунная станция может быть основным плацдармом для отправки людей на дальние расстояния. Гораздо дешевле получать водород и кислород, используемые в ракетном топливе, синтезируя их из лунной воды, которая присутствует на полюсах спутника, чем доставлять ракетное топливо с Земли.

Проектов лунных станций за всю историю было предложено сотни. Ещё Циолковский на заре становления космонавтики размышлял над конструкциями будущих лунных станций.

В 1992 году ученый по имени Дун Дю Лин начал изучать состав лунных пород и пришёл к выводу, что поверхность Луны содержит всё необходимое для создания такого материала, как бетон. В частности, Луна содержит много минерала под названием ильменит, который насыщен железом и титаном. Когда Лин перемолол один из лунных камней в порошок, через пару часов из неё он создал бетонную плитку, которая, как он утверждал, была гораздо прочнее своего земного аналога. Вывод ученого даёт шанс в будущем возводить бетонные конструкции на нашем естественном спутнике.

7. Города в поясе Койпера



Многим людям идеи физика и математика Фримена Дайсона кажутся сумасшедшими, но именно он является обладателем престижной премии Энрико Ферми и получателем медали Лоренца. Некоторые его работы кажутся совершенно ненаучными, но они там и хороши — как глоток свежего воздуха, размышления Дайсона наталкивают многих ученых отойти от привычных научных подходов.

Одна из самых популярных идей физика — сфера Дайсона, но к ней мы перейдем позже. А пока рассмотрим его взгляд на освоение пояса Койпера.

Пояс Койпера — это большая область Солнечной Системы, которая расположена за орбитой Нептуна. Его толщина равна 25 расстояниям от Земли до Солнца. Пояс Койпера содержит множество объектов, образовавшихся ещё во времена формирования Солнечной Системы. Он содержит множество астероидов, состоящих, в основном изо льда. Также пояс содержит как минимум 4 карликовые планеты: Плутон, Эрида, Макемаке и Хаумеа. В отличие от пояса астероидов, пояс Койпера гораздо плотнее и массивнее.

Именно здесь, по мнению Дайсона, человечество не только сможет возводить города, но и может найти живущие живые организмы. Дайсон предлагает находить в поясе Койпера скопления комет, связывать кометы тросами между собой и раскручивать получившиеся конструкции вокруг общего центра масс, поддерживая тросы в натянутом состоянии. Именно на таких плоских дискообразных «конструкциях» можно организовывать обитаемые станции.

Нехватку солнечного света в этой области Дайсон предлагает решить с помощью огромных зеркал, которые будут фокусировать на станцию дополнительный солнечный свет, заряжая солнечные батареи.

6. Жилища Боло

Жилища Боло — один из проектов по колонизации космоса, который не предполагает привязку к какому-либо космическому объекту. Жилища Боло — дрейфующая станция, состоящая из двух больших обитаемых шаров (примерно по 22 метра в диаметре), связанных между собой длинным тросом в 2 км. Шары вращаются вокруг общего центра, создавая внутри имитацию земной гравитации для комфортного обитания в шарах людей.

Воду внутри таких жилищ можно постоянно фильтровать, а еду выращивать внутри шаров или предусмотреть создание теплиц на тросе (при условии хорошей освещенности Солнцем). По расчётам, в таком жилище может поселяться группа из 10 человек.

5. Подводные жилища на Европе

Европа — спутник Юпитера, который притягивает внимания многих учёных, потому как именно здесь есть все условия для существования и зарождения жизни. По размерам Европа лишь немного уступает нашей Луне, но эти спутники очень сильно отличаются друг от друга.

Европа имеет крайне слабую кислородную атмосферу. Её поверхность полностью покрыта ледяной коркой, под которой, скорее всего находится очень глубокий океан. Ученые надеются изучить океан спутника, и сделать в будущем обитаемую подводную станцию на Европе. В глубине океана возле геотермальных отверстий ученые хотят найти крошечных микроорганизмов неземного происхождения.

Но для того, чтобы подобная миссия увенчалась успехом, нужно предусмотреть многие моменты, с которыми могут столкнуться колонизаторы.

Во-первых, чтобы добраться до океана, нужно пробурить очень глубокое отверстие в толще льда. А для этого потребуется сначала организовать станцию на поверхности Европы. Но обитаемая станция на поверхности не защитит людей, которые будут заниматься бурением, от смертельных доз радиации, которые спутник облучает Юпитер — от радиации можно спастись только под толщей льда.

Во вторых, температура на поверхности спутника достигает -170 градусов по Цельсию, что также осложняет развертывание миссии на Европе. Лишь на глубине температура будет повышаться.

4. Вращающиеся цилиндры О’Нила



Это ещё один проект, который не связан с колонизацией какого-либо космического объекта.

Физик Джерард О’Нилл в своей книге «Высокий Рубеж» описывает проект космической станции, способной стать домом для 10 млн. человек. Станция состоит из двух вращающихся цилиндров по 8 км. в диаметре и 32 км. в длину каждый. Вращение создаёт имитацию гравитации на внутренней поверхности.

Кроме того, вокруг станции сделаны сельскохозяйственные кольца, которые обеспечат жителей станции свежими продуктами. Во внутренних частях циллиндров, где гравитация нулевая предполагается сделать промышленные блоки.

О’Нилл знал, что создание такого рода объекта требует колоссальных затрат, поэтому для их минимизации он предложил собирать станцию на орбите Луны из материалов, добытых на спутнике.

По плану станция должна иметь атмосферу с давлением, которое в 2 раза ниже земного. Земное давление значительно увеличило бы нагрузку на стены цилиндров.

Ученый, казалось бы, предусмотрел всё для нормальной жизни и функционирования станции: это и система зеркал, обеспечивающая имитацию земных суток на станции, и защита от случайных попаданий метеоритов и много другое. Единственная загвоздка в реализации этого проекта — небывалая стоимость строительства. Даже, если материалы будут добываться на Луне, то для начала нужно хорошо освоить Луну, а потом задумываться о других более серьёзных проектах.

3. Космическая станция Bigelow Aerospace

Глава компании Bigelow Aerospace — Роберт Бигелоу работает над многими проектами, связанными с космическим туризмом. В ближайшем будущем он планирует сделать собственную космическую станцию, которая будет проще и дешевле существующей МКС.

Бигелоу предлагает сделать надувную космическую станцию, которая бы выводилась на орбиту Земли ракетой-носителем, где бы она надувалась и служила домом для космонавтов. Некоторые подумают, что эта идея провальная, но Бигелоу уже запустил на орбиту 2 опытных образца станций Генезис I и Генезис II, которые показали свою работоспособность.

У Бигелоу в запасе есть множество планов по колонизации не только орбиты Земли, но и Луны и Марса.

2. Космические пузыри Дэндриджа Коула

Эта идея Дэндриджа Коула появилась задолго до идей Роберта Бигелоу и Джерарда О’Нилла. Коул предложил довольно интересную идею. Вместо того, чтобы строить космические станции с нуля, нужно использовать имеющиеся астероиды в качестве исходного материала.

По проекту ученого, для начала выбирается астероид, состоящий преимущественно из металла (такие астероиды — не редкость). Затем в астероиде просверливается отверстие, проходящее через его центр, которое после заполняется водой и запечатывается. Далее с помощью концентрированного солнечного света астероид нагревается таким образом, что вода внутри него превращается в пар и раздувает изнутри пластичную оболочку астероида.

На завершающем этапе астероид значительно прибавляет в объеме и имеет внутри себя большую полость, которая служит домом для будущих обитателей. Для создания искусственной гравитации астероид раскручивают. Таким образом люди, находящиеся на внутренней поверхности объекта под действием центробежной силы испытывают имитацию земного притяжения.

Но этот проект особо фантастичен по своей реализации. В настоящее время не существует таких технологий, которые бы позволили реализовать даже малую часть от задуманного Коулом проекта.

1. Биоинженерные деревья

Фримен Дайсон был генератором идей по колонизации Солнечной Системы (да и не только Солнечной). Одной из возможных его идей считаем идею колонизации комет и других объектов с помощью биоинженерных деревьев.

Дайсон был уверен, что с развитием биоинженерных технологий человечество будет в силах создать такие деревья, которые могли бы расти в глубоком космосе. Представьте себе, что семена такого дерева упали на поверхность одной из комет и проросли на ней. А выросшее дерево довольно неплохо себя чувствует в условиях аномально низких температур, слабого солнечного света и высокой космической радиации.

При этом взрослое дерево способно не только вырабатывать кислород, но и имеет внутреннюю полость для принятия людей. Таким образом, люди получают не только защищенное жилище, но и кислород. К тому же, найти подходящую для такого эксперимента комету не составит труда.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Александр Шубин: Как большевики готовили Октябрьский переворот(https://otari.mirtesen.ru/blog/43833304179/)

«Крабий менталитет» русского народа (https://otari.mirtesen.ru/blog/43409827679/)

https://zen.yandex.ru/stom?lang=en&referrer_clid=228

записки зубного детектива