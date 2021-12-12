За что сразу после войны был арестован и расстрелян маршал Худяков

Звание маршала рода войск появилось в РККА 18 января 1943 года, а уже спустя два дня состоялось первое присвоение. Само звание приравнивалось по табели к сухопутному генералу армии. Авиатор Сергей Худяков стал самым молодым маршалом авиации в Красной Армии и одним из четырёх, лишённых погон маршала рода войск.

Жизнь под чужим именем

Его настоящее имя при рождении Арменак Артёмович Ханферянц, и родился он в 1902 году в бедной армянской семье. В 1908 году умер глава семейства, оставив жену с тремя малолетними сыновьями. Чтобы как-то выжить, Арменак с юных лет устраивается на низкоквалифицированную работу, а в 15 лет уходит из дома и отправляется в Баку. Там он первое время работает на нефтяном месторождении и знакомится с марксистской литературой, а также заводит знакомство с Иосифом Джугашвили. В феврале 1918 года Ханферянц одним из первых вступает в Красную Армию.

Вскоре из осаждённого Баку пришлось эвакуироваться по Каспию и корабль с Арменаком на борту попал под обстрел англичан. Раненного красноармейца из холодной воды вытащил его товарищ Сергей Худяков. Прибыв на большую землю, Худяков взял Ханферянца к себе в конную разведку. Спустя год, во время одного из рейдов, Сергей был тяжело ранен и умирая передал командование другу. Тот под именем командира повёл в атаку своих бойцов и выиграл бой. С тех пор Арменак стал Сергеем в память о своём товарище. Этот факт спустя годы сыграет не в пользу маршала, когда тому вынесут приговор.

Далее, Худяков принимает участие в обороне Царицына и активно сражается на Кавказе. После окончания Гражданской войны, он остаётся в армии, где следующие 10 лет служит на незначительных должностях. Перелом в его судьбе случается после того, как Худяков по своему рапорту переводится в авиацию. В 1936 году он с отличием заканчивает Военно-воздушную академию РККА имени Жуковского и направляется в Белорусский военный округ.

Взлёт карьеры в Великую Отечественную войну

Начало войны полковника Худякова встретило в должности начальника штаба ВВС Западного военного округа. В первые недели войны, преобразованный Западный фронт потерял почти всю свою авиацию, причём большую часть на земле. Высший начальствующий состав фронта в полном составе был арестован и репрессирован, а полковнику Худякову удалось наоборот пойти на повышение.

В должности командующего авиацией Западного фронта, он сыграл не последнюю роль в битве за Москву. В 1942 году превосходство в воздухе ещё было на стороне врага и тогда, уже генерал - майор, Худяков предложил создать для более эффективного командования воздушные армии. Идею поддержала Ставка и воплотила в жизнь. В 1943 году воздушные армии сумели захватить преимущество в небе и куда более эффективно уничтожали материальную и живую силу противника. А генерал - полковник Худяков с этого времени стал оказывать существенное влияние на разработку планов всех воздушных операций. Так, в частности, он координирует действия армий во время Курской битвы, одного из ключевых сражений всей войны.

Август 1944 года Худяков наверняка запомнил на всю жизнь. В этом месяце Худякова назначают заместителем ВВС Красной Армии и присваивают звание маршала авиации, а также его решения приносят победу в Ясско-Кишинёвской операции.

В феврале 1945 года маршал отправляется на Ялтинскую конференцию в составе советской делегации. В беседе с генералами союзников, Худяков проявил свой ум и смекалку, а также знание всех боевых характеристик авиации стран Оси и союзников.

Неожиданный арест и расстрел

Вернувшись в расположение ВВС, Худяков получает назначение на Дальний Восток, где скоро должна начаться война против Японии. Маршал командует 12-й Воздушной армией и разрабывает операции против японской авиации. Ему также принадлежит план по захвату в плен императора Маньчжоу - Го(марионетка Японии) и бывшего императора Китая Пу И.

Маршал Худяков на знаменитом снимке. Источник фото: https://newsae.ru/

Кроме этого, одной из целей авиации был вывоз маньчжурского золотого запаса. Худяков успешно справился со всеми заданиями и мог гордиться собой. Он отправил императора и несколько самолётов с золотом и другими трофеями в Москву. Однако один из самолётов до столицы не долетел и пропал с радаров, причём он был полностью набит золотыми слитками.

14 декабря 1945 года маршала арестовывают в Чите, когда он возвращался в Москву. Худякову предъявили обвинение в измене Родине. Это связывали с пропажей самолёта и возможным присвоением трофеев маршалом. На допросах всплыла старая история с ненастоящим именем, что добавило ещё подозрений. 18 апреля 1950 года Сергея Худякова признали виновным, лишили звания и расстреляли, а семью выслали в Сибирь. В 1954 году Худяков - Ханферянц был реабилитирован и восстановлен в звании.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Все гораздо проще, поскольку палач народов Сталин никогда не оставлял в живых людей , которые хорошо знали его бандитское прошлое и стукачество царской охранке!По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом (значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой»),грабившим для партийного большевистского «общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве!

После же ареста появилась версия, что он стал штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии. Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (придя к власти, он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ).

По словам видного революционера С. Г. Шаумяна, именно Сталин в 1908 году донес царской охране о подпольной Авлабарской типографии в городе Тифлисе. Резидент советской разведки Александр Орлов (Лев Фельдбин), бежавший на Запад в 1938 г., после смерти Сталина опубликовал в американском журнале «Лайф» статью «Сенсационная тайна проклятия Сталина», в которой убедительно доказал о сотрудничестве Сталина с царской охранкой .Любопытно, что, испугавшись своего разоблачения, подлый предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких из-за угрозы перебежчика опубликовать тогда компрометирующие документы!

Еще одним свидетельством сотрудничества Сталина с царской охраной были его частые побеги из ссылки, что в условиях Сибири сделать было невозможно без поддержки властей. Именно поэтому, придя к власти , Сталин, чтобы скрыть свою предательскую и бандитскую деятельность, большую часть своей жизни посвятил уничтожению всех вольных и невольных тому свидетелей. Причем, самая страшная кара настигала не врагов Отечества , а друзей и верных соратников, хорошо знавших бурное прошлое продажного вождя. Вслед за ними «вдруг» начинали вымирать косяками их родные, близкие, сослуживцы и т.д..

Не надо также забывать , что именно во время правления Сталина возник и прочно «узаконился» единственный в мире институт воров в законе! Это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным» , что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза ! Любопытно также, что Сталин не изменил своей привычке грабить и воровать и после того, как пришел к власти, став Генеральным секретарем ЦК! Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя грабежа. Наиболее же знаменитой стала операция по изъятию золота Испании, которое было тайно ввезено в Россию на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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