Семейный психолог: 7 причин измены и стоит ли ее прощать

Об измене написано множество книг и снято огромное количество фильмов, однако только тот, кто сталкивался с таким предательством в реальной жизни, знает, какую боль оно может принести. Как правило, после инцидента семья рушится, ведь именно адюльтер является наиболее распространенной причиной развода. Однако полагать, что все подобные ситуации идентичны, нельзя, так как в таком, казалось бы, простом вопросе присутствует и некоторая неоднозначность.

Причины измены

Ничто и никогда не возникает на ровном месте – у каждого происшествия есть свои причина и следствие, в том числе и у измены.

1. Кризис в отношениях

Вступая в отношения, люди заключают между собой определенные гласные и негласные контракты – регламентируют параметры и нормы поведения, формат общения, интимные аспекты жизни, досуг, финансы и т. д. Со временем, по мере того, как меняется сам человек, необходимо пересматривать и привычные договоренности. Об этом знают не все пары – по этой причине возникают недомолвки, люди умалчивают проблемы. Измена в этом случае является следствием накопленного напряжения и одним из вариантов пути, по которому оно может разрядиться.

2. Отсутствие страсти

Ученые полагают, что страсть живет 2-3 года – к таким выводам удалось прийти благодаря сравнению гормонального фона новобрачных и тех, кто уже прожил в браке несколько лет.

3. Отсутствие секса

Если единственным связующим звеном было только влечение, за которым не стояла любовь, не было уважения и привязанности, кто-то из партнеров может искать острые ощущения на стороне.

Интимные отношения становятся более редкими или вовсе прекращаются в том случае, если между людьми есть неразрешенные или не проговоренные проблемы. Не менее плохо, если близость переходит в разряд механической, то есть пропадает нежность и желание доставлять друг другу удовольствие.

4. Неискренность

Отсутствие душевной близости, возможности говорить по душам, быть искренними друг с другом и получать поддержку тоже могут толкнуть кого-то из партнеров в чужие объятия.

5. Ревность

Мы склонны интерпретировать ревность как проявление любви, однако в патологической форме она провоцирует того, на кого, собственно, и направлена, к измене, так как запретный плод сладок.

6. Психологические проблемы

Нередко причиной адюльтера становятся глубинные переживания – они могут быть связаны с неприятными происшествиями в детстве, отношениями с родителями, собственной самооценкой.

7. Случайность

Часто измена является результатом стечения обстоятельств, когда человек временно теряет контроль над своими действиями.

Наверное, в окружении каждого из нас есть приятель или знакомый, чья семья разрушилась именно по причине адюльтера. Вместе с тем большинство людей может вспомнить и о паре, которая пережила этот трудный момент в отношениях и продолжила строить счастливое совместное будущее. Как же им это удалось?

Измена измене – рознь

Несмотря на то, что отношение к измене как таковой у каждого свое, стоит отметить, что не все случаи адюльтера идентичны, напротив. Противоречивые чувства и боль испытывают все участники любовного треугольника. У каждой измены могут быть как отягчающие обстоятельства, так и наоборот, что следует учитывать прежде, чем принять решение жить дальше или расстаться.

Рассмотрим две ситуации. Супруг одной женщины в течение многих лет изменял ей с ее же близкой подругой. Узнав об этом, обманутая жена разорвала отношения с обоими, так как столкнулась с двойным предательством. В другой семье мужчина случайно, перебрав на корпоративе, оказался в объятиях сотрудницы. Это – первая измена в его жизни, он очень любил жену и принял решение во всем ей честно признаться. Искреннее раскаяние неверного супруга позволило паре пережить кризис и двигаться дальше в одном направлении. Доверительные разговоры не только о случившемся, но и о невысказанных проблемах помогли этим людям сблизиться еще больше, постепенно выходя на новый уровень отношений.

Прощать или нет?

После известия об измене в душе человека возникает целая буря чувств, среди которых гнев, обида, ревность, стыд и вина. Нелегко принять решение о разрыве отношений и в том случае, если между партнерами уже давно нет привязанности. Еще сложнее это сделать, когда любовь все еще жива.

Прежде всего, нужно дать честные ответы на следующие 4 вопроса.

Хочу ли я сохранить семью (отношения)? Дорог ли мне этот человек? Смогу ли я жить с ним после этого? Получится ли у меня после всех прояснений не упрекать, не напоминать, не превращать в ад нашу жизнь?

Ключевым в этом диалоге с собой является ответ на последний вопрос – если он отрицательный, то продолжать отношения не стоит. Поскольку измена никогда не случается просто так, не будет лишним подумать, что именно и когда разладилось в вашей совместной жизни, а также кто и в какой мере несет за это ответственность. Когда оба супруга сожалеют о случившемся и готовы вкладывать силы в то, чтобы все исправить и сделать лучше, шансы пройти этот кризис достойно являются довольно высокими, ведь ни один из них не хочет потерять свою семью.

Любящим людям стоит беречь друг друга, ведь все, что они вместе строили не один год, может рухнуть из-за связи одного из них на стороне. Говорите с партнерами, обсуждайте любые возникающие проблемы, будьте искренними – эти простые советы позволят оставаться на одной волне и не искать замену. Даже когда это кажется безумно сложным, не оставляйте усилий, обратитесь к семейному психологу, который сможет помочь.

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