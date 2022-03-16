Секреты долгой и счастливой супружеской жизни

1 . Никогда не забывайте спросить вашего партнера, как прошел его день

Эта забота никогда не утратит актуальности, даже если превратится в ежедневную рутину.

В конце дня, даже если вы очень устали, ваш партнер будет знать, что вам не только есть до него дело, но вы хотите знать все подробности. И он будет стремиться к вам, чтобы ими поделиться.

2. Ссоры случаются

Но они не должны разрушать все. Вы можете безумно любить человека и также безумно на него злиться. Погасите накал страстей. Ссоры и словесные битвы не означают, что пришел конец браку.

Пары, которые остаются вместе, выбирают дружбу и мирное решение конфликтов. Вспомните поговорку: худой мир лучше доброй ссоры.

3. Признайте, что отношения тянут за собой и некоторые обязательства

Возможно, вам не хочется делать все, что хочет ваш партнер – куда-то идти вечером, смотреть футбол или выполнять какие-то его поручения. Но вы должны знать, что ваше присутствие рядом делает его счастливым.

Так может, стоит ради этого преодолеть свое «не хочу» и пойти навстречу его просьбам? Все это укрепит ваш союз.

4. Будьте честны в том, какие события ваш партнер обязан посещать с вами, а какие – нет

Не все должно быть обязательным. Партнер вправе вам сказать, что очень важно посещать все праздники его семьи в течение года, но он переживет, если вы отклоните предложение пойти на боулинг-вечеринку к его другу.

Вы оба должны быть справедливыми друг к другу.

Не забывайте о маленьких подарках – о них помнят долго. Приятные мелочи играют большую роль в жизни, особенно знаки внимания. Ваш партнер любит мороженое с мятным шоколадом? Купите упаковку, когда делаете покупки в супермаркете. Этот покажет ему, что вы думаете о нем даже, совершая такие рутинные дела, как пополнение запасов молока.

5. Не настаивайте на вечеринках и встречах с другими семейными парами, с которыми один из вас не дружит

Вы не должны иметь одних и тех же друзей. Это нормально, когда у каждого из вас есть свои друзья. И вы можете встречаться со своими подругами одна, даже если у вас замечательный муж. И он может проводить время со своими друзьями.

Мужья ваших подруг не обязаны дружить между собой только потому, что вы дружите.

6. Чаще целуйте друг друга при встрече и прощании

Это так прекрасно, если он, очень рано уходя на работу, не забывает нежно поцеловать вас, стараясь не разбудить. Или когда он провожает вас до двери, если вы уходите по делам.

А вечерний поцелуй, когда вы встречаетесь дома, означает, что вы заботитесь друг о друге больше всего. Это и есть семейные традиции, укрепляющие брак.

7. Стоит иногда отказываться от приглашений, чтобы побыть вдвоем

Ритм жизни сегодня очень наполненный и занятой. Не стремитесь заполнять календарь недели ненужными встречами и приглашениями.

Стоит порой отказываться от некоторых приглашений, чтобы провести это свободное время вдвоем с любимым.

8. Относитесь к его семье как к своей

Его родственникам будет приятно, что вы считаете их своей семьей. И вашему партнеру будет радостно видеть, что вы относитесь к ним как к родным. Время от времени звоните им или посылайте сообщения.

Навещайте их или устройте встречу в кафе, когда муж в отъезде.

9. Чаще говорите « Я тебя люблю»

Эти три слова никогда не устареют. Их всегда приятно слышать. Говорите их чаще, не скупитесь на слова. Хорошего не бывает слишком много.

10. Проявляйте заботу, когда ваш любимый болен

Может быть, из-за этого придется отменить планы на ужин в ресторане и вместо этого сварить дома бульон. Может быть, понадобится сбегать в аптеку за микстурой от кашля. Не жалуйтесь.

Никто не болеет специально, и если бы ситуация была обратной, он тоже позаботился бы о вас.

11. Возьмите на себя больше домашних дел, когда ваш муж на работе

Нет, вы не хотите превратиться в прачку, но вы делаете это, чтобы облегчить жизнь вашего партнера. И беря на себя больше дел из вашего общего списка обязанностей, вы будете иметь больше шансов сделать то, что вы любите, вместе, когда его график будет менее напряженным.

Кроме того, возможно и у вас будет сумасшедший период на работе, и он также поможет вам.

12. Не стоит шутить или насмехаться друг над другом

Особенно не стоит этого делать в компании, да и дома тоже. Будьте уважительны друг к другу и думайте о том, чем стоит делиться в компании, а чем — нет, ведь это ваш любимый человек, партнер по жизни, а не объект для шуток.

13. Не опаздывайте!

Сколько бессмысленных ссор можно было бы избежать, если бы люди не опаздывали на свидания и встречи! Начните красить глаза на 20 минут раньше, чем обычно.

Возможно ваш партнер или те, к кому вы идете на вечеринку, очень пунктуальны, поэтому будьте на месте вовремя, во сколько вы договорились, чтобы не показаться грубой и невоспитанной.

14. Если кто-то говорит плохо о вашей половине, всегда защищайте ее

Даже если вы слишком вежливы, чтобы корректировать других людей или выгонять их за грубость, иногда стоит сделать исключения, проявить характер и не быть вежливым.

Любящие люди должны защищать и поддерживать друг друга.

15. Держите друг друга в курсе ваших личных планов

Вы собираетесь выпить коктейль с подругой после работы? Отлично, получайте удовольствие. Но сообщите партнеру, чтобы он знал, где вы. Это нужно для того, чтобы, во-первых, он не беспокоился, а во- вторых, чтобы смог построить свои собственные планы на вечер.

Это не вопрос того, чтобы просить разрешения ‒ это вопрос вежливости. Потому что и вы, и он хотите быть спокойны, зная, что ваш партнер жив, здоров и не попал в беду.

16. Старайтесь не скандалить во время поездок и путешествий

Люксовый отель, который вы забронировали, оказался хуже, чем вы ожидали. Или ваш муж забыл упаковать ваши косметические принадлежности, хотя обещал.

Вы можете рассердиться и превратиться в Ту Пару, которая скандалит друг с другом в аэропорту, а можете обратить все в шутку и сказать, что в будущем вам будет о чем вспомнить. Держите себя в руках!

17. Будьте спонтанным — старайтесь удивлять

Неожиданно забронируйте столик в ресторане для вашего ужина. Или поведите любимого в ресторан и предложите закусить за стойкой бара. Удивите ранним утренним сексом. Или приготовьте сюрприз в виде билетов на концерт.

Совершая такие спонтанные, неожиданные поступки вы делаете вашу жизнь с любимым человеком интереснее.

18. Любите друг друга безоговорочно

Иногда это действительно так просто. Без условий и оговорок, без постоянных.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2432816699069958235/

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