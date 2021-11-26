Дело кремлевских детей "Волчат", которые собирались предать СССР и построить Четвертый рейх

Как известно, в каждой войне находятся люди, которые становятся примером мужества и патриотизма, и есть те, кто придают свою страну по разным причинам. И в списке таких предателей никак не ждешь увидеть фамилии школьников, причем самых видных школьников государства, будущая элита. Но в 1943 году череда трагических случайностей вывела на свет именно таких, то ли предателей, то ли просто заигравшихся детей.

Любовная история с трагическим концом.

3 июня 1943 года в центре Москвы на большом каменном мосту прозвучало два выстрела. Граждане быстро вызвали милицию, боясь, что в столицу проникли немецкие диверсанты, ведь время было военное и ничто другое не приходило в голову. На месте же милиционеры обнаружили тела двух подростков-девушки и парни, которые лежали на некотором отдалении друг от друга.

Их личности удалось быстро установить. Девушка была дочерью сотрудника министерства внешней политики Константина Уманского-Надежда, а парнем был сын министра авиации СССР Алексея Шухарина-Владимир. Следствию удалось быстро восстановить новную версию произошедших событий. Их одноклассники утверждали, что Владимир и Надежда были влюблены друг в друга, но из-за работы отца девушка должна была вскоре покинуть страну на длительный промежуток времени.

Надежда Уманская. Фото из источника: ctrl.info

Следователи и решили, что парочка встретилась на мосту в качестве прощания и парень не выдержал напряжения расставания, и сначала выстрелил своей любви в спину, когда та уходила, а потом и застрелился сам.

Оставался только один вопрос, откуда Владимир смог достать оружие-пистолет, из которого и было совершено убийство и суицид. С целью это выяснить следователь провел обыск в комнате, где жил Владимир и нашел там дневник парня. И то, что он там прочитал, его шокировало. Оказалось, что в стране существовала целая подпольная нацистская организация, которая ставила своей целью смещение советской власти.

Элитные заговорщики из элитной школы.

Владимир и Надежда учились в элитной 175 московской школе, куда попадали только дети партийных лидеров и элиты государства. В 175-ой учились дети Сталина-Светлана и Василий, там же учились дети Берии, Молотова, Микояна, Булганина, внучки писатели Горького, а также дети сталинских наркомов рангом пониже.

Анастас Микоян со своей семьей. Фото из источника: ctrl.info

В общем, все они были детьми представителей советской элиты, ну и к особым отношениям к себе большинство из них привыкло уже с самого детства. Вот такая самоуверенность и некое чувство безнаказанности и привело к брожению в их умах, что стало причиной создания подпольной нацистской организации-Четвертый рейх.

В деннике Шахурина написано, что он и его друзья в будущем собирались взять в стране власть и выстроить государство по примеру нацистской Германии. Участники группы присвоили себе звания фюреров, обещали заниматься спортом и получать новые знания и навыки, которые пригодятся в будущем.

Владимир Шахурин. Фото из источника: ctrl.info

Взять власть дети элиты собирались без кровопролития, они планировали отучиться, и поднявшись по карьерной лестнице, занять руководящие посты в стране, и уже после этого изнутри реформировать СССР. Взять власть дети элиты собирались без кровопролития, они планировали отучиться, и поднявшись по карьерной лестнице, занять руководящие посты в стране, и уже после этого изнутри реформировать СССР.

В участниках группы состояли сыновья Анастаса Микояна, один из которых привез с фронта пистолет, который использовал позже Шахурин. Так же, в группе состояли и сын известного генерала Хмельницкого-Артём, сын не менее известно чекиста Редонса- Леонид и многие другие.

Назревал самый настоящий скандал. Всех школьников, которых Шахурин упоминал в своем дневнике как участников группы, вызвали в застенки НКВД и продержали там где-то около пол года. Случай был беспрецедентный. Будь это обычные дети, обычных людей, их бы давным-давно клеймили как предателей Родины и сослали бы в лагеря, но Сталин опасался того, что случае такого жестокого решения все их родители ополчатся на генсека, а в условиях войны Сталину не было нужно, чтобы в рядах его соратников появились потенциальные предатели.

Совместная фотография Уманской и Шахурина. Фото из источника: ctrl.info

В итоге, в декабре 1943 года народный комиссар госбезопасности Меркулов зачитал школьникам приговор суда. Всех их сроком на один год выслали из Москвы в отдаленные поселки Урала, Сибири и Центральной Азии. И про это более не вспоминали, то есть дело замяли и информацию засекретили, а рассекретили относительно недавно.

Нужно еще добавить, что уже после войны многие рассматривали подобное не более чем проявление юношеского максимализма, а не серьезное покушение на советскую власть.

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