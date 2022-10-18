7 деталей, над которыми женщине стоит поработать, если она хочет понравиться мужчине

Одно из распространенных женских заблуждений - считать, что мужчине может понравиться только дама в узком платье, на каблуках и с убойным макияжем. И пусть среди представителей сильного пола и найдутся ценители именно этих характеристик, для большинства важнее совершенно другие параметры.

Сегодня обратим ваше внимание на 7 пунктов, которые замечают мужчины, а оттого и могут в них влюбиться.

1. Естественность

Это слово говорит о многом: об искреннем смехе, об умении не перенасыщать свое лицо макияжем, о естественности в мимике и жестах и о раскрепощенности. Ключевое правило - убрать любое проявление фальши из образа, который будет преподнесен мужчине. Оставайтесь собой и только собой.

2. Эмоции

Еще один важный пункт. Предположим, вы пошли вместе в кинотеатр и трогательная сцена едва не довела вас до слез, но, собрав волю в кулак, вы предпочли скрыть от мужчины истинные эмоции, связанные с фильмом. Пошло ли это вам на пользу? Раз или два так сделать можно, но куда лучше, если он с самого начала будет знать, насколько вы чувственная и эмоциональная.

3. Стиль

Надеть на первое свидание свой лучший наряд - похвально, но что носить потом? В моде тоже нужно оставаться последовательной. Мужчины любят женщин с хорошим вкусом, поэтому заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы ваши образы всегда были стильными и шли в ногу со временем.

И речь идет вовсе не об обновлении гардероба за бешеные суммы денег! Максимально грамотно используйте то, что есть.

Ни в коем случае не стоит надевать на свидания пожелтевший от лет службы бюстгальтер. Белье лучше подобрать новое ради собственных настроения и уверенности.

4. "Женские штучки"

В этот пункт мы вынесли маникюр, педикюр, прическу и другие бьюти-процедуры. Женщина может выглядеть красиво и ухоженно безо всяких походов в салон красоты, если нет такой возможности. Достаточно лишь уделять время ноготкам, волосам и лицу. Никакой грязной головы, никаких покусанных кутикул.

5. Доброта

В первую очередь он оценит ее не в отношении себя, а в отношении других. Мужчина обратит внимание, если вы решите покормить бездомное животное или будете заботливо помогать родным и близким. Это может вызвать восхищение. Но и в мать Терезу тоже превращаться не стоит.

6. Самостоятельность

Несмотря на то, что есть категория мужчин-отцов, которым нравится всячески холить и лелеять свою вторую половинку, есть и те, кто больше ценит женскую самостоятельность. Он будет наблюдать за тем, как легко вы справляетесь с различными жизненными ситуациями, строите ли карьеру, зависите ли от него. Некоторые мужчины только сильнее влюбляются в своих дам, когда понимают, что они с легкостью могут справиться и в одиночку.

7. Интересы

Никто не любит скуку и отсутствие тем для разговоров. Мужчина не должен становиться единственным интересом женщины, каким бы великолепным он ни был. А вот если представительница прекрасного пола продемонстрирует свои хобби, всячески будет развивать их и, более того, делиться ими с мужчиной, то тут и новые темы для диалогов появятся, и порция восхищения.

Обратите внимание на эти 7 пунктов, если хотите понравиться мужчине. Помните, у женщины есть три первых свидания на то, чтобы полностью показать себя такой, какой мужчина будет видеть ее дальше, постепенно раскрывая все новые границы и поводы либо для восхищения, либо для разочарования.

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А вы знали об этом?

Выражение "женщина бальзаковского возраста" было связано с литературой. В традициях европейской романистики до середины XIX века господствовал единый штамп — главной героиней произведения могла быть только барышня лет 16-19, незамужняя и ищущая любви.Исключения в европейской литературе были крайне редки. Например, Джейн Остен, описывая свою героиню Энн Эллиот, подчеркивает, что в 27 лет она уже не смеет надеяться на брак, а ее молодость осталась далеко позади. Считалось, что ничего интересного с дамой после замужества больше произойти не может — брак, быт, дети. Женщины старшего возраста в романе или пьесе могли быть выведены только на эпизодических ролях: матушки, тетушки, соседки. Сломал шаблон образа героини романа Оноре де Бальзак. Писатель имел несколько романов с дамами старше себя. Его первой страстью в 21 год была Лора де Берни 42-х лет, мать уже 9 детей! По тем временам возраст был критичным, женщин таких лет считали старухами. А любовью всей жизни Бальзака стала Эвелина Ганская. В момент встречи с Оноре ей уже было 32 года — в представлении общества возраст весьма почтенный. Свой личный опыт писатель-реалист перенес на страницы произведения. Он издал роман «Тридцатилетняя женщина» из серии новелл, описывающих жизнь, судьбы, страсти дам после 30.Бальзак своим произведением хотел показать публике, что женщина после 30 еще живы, у них есть чувства, разум, они не являются безликим приложением к мужу, дому и детям. После выхода романа и появилось устойчивое выражение. Бальзаковская женщина — то есть дама чуть за 30 или под 40.

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