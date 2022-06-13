Как люди научились чистить зубы?

В течение дня на зубах каждого человека образуется налет, состоящий из слюны, частичек пищи и выделяющих кислоту микробов. Совокупность этих веществ ведет к разрушению эмали зубов и образованию кариеса (вот подробности). Потом, при отсутствии лечения, возникает неприятный запах изо рта, боли и даже заболевания внутренних органов. Именно из-за этого врачи рекомендуют ежедневно чистить зубы — лучше это делать два раза в день. По расчетам археологов, люди начали чистить зубы примерно 5000-3000 лет до нашей эры. Сначала они жевали смолу деревьев и пчелиный воск, а позже изобрели зубные щетки и начали следить за гигиеной рта при помощи паст из частиц растений, измельченной скорлупы и других ингредиентов. Давайте разберемся, как менялась технология чистки зубов с древних времен до наших дней.

Люди чистили зубы даже в далекой древности, давайте узнаем, как это происходило

Как чистили зубы предки человека?

О том, как чистили зубы наши самые далекие предки вроде австралопитеков, ученым ничего не известно. Среди инструментов, которые были созданы древними людьми, им не удалось найти ничего похожего на зубную щетку. Скорее всего, настолько древние предки людей вообще не заботились о своих зубах и резцы, клыки и прочие максимум самоочищались при поедании грубой растительной пищи.

У предков людей зубы очищались сами, но не факт, что хорошо

Самая первая зубная щетка в мире

Первая зубная щетка и порошок появились в Древнем Египте. Люди отрывали ветку дерева персидская Сальвадора (Salvadora persica) и жевали один ее конец до тех пор, когда она не станет похожей на щетку. Такой инструмент для чистки зубов называется мисвак и его можно найти в магазинах даже сегодня. В качестве зубной пасты жители Древнего Египта использовали смесь из перемолотых растений, внутренностей зверей и бараньих рогов. Это средство вполне могло очистить зубы от налета, однако, в составе было много твердых веществ, которые повреждали зубную эмаль.

Современный мисвак, также известный как сивак

После жителей Древнего Египта, развитием стоматологи занялись римляне и греки. Первым в мире стоматологом считается древнегреческий целитель Гиппократ — он стал первым, кто описал болезни зубов. Считается, что греки стали первым народом, который начал лечить зубы при помощи свинцовых пломб. Судя по историческим документам, для обеззараживания ран они использовали вино или морскую воду. Зубная паста из Греции включала в свой состав пористое вулканическое стекло пемзу, толченые кораллы и оксид железа.

Гиппократ — самый первый стоматолог в мире

В восточных странах подход к чистке зубов был несколько иным. Например, в Китае для чистки зубов использовался порошок из рогов и копыт крупного домашнего скота, а также морских ракушек. В мусульманских странах огромной популярностью обладал упомянутый выше мисвак. А все потому, что после него не было нужно полоскать рот водой, которого в пустынях и так очень мало.

ЛЮДЯМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ, А ВОТ ЖИВОТНЫЕ МОГУТ ОБОЙТИСЬ И БЕЗ ЭТОГО. ВОТ ПОЧЕМУ

Украшение и лечение зубов у майя

Особенного внимания достойно отношение к зубам у народа майя. Судя по находкам, мужчины и женщины из всех слоев общества регулярно посещали «стоматолога», который аккуратно сверлил их зубы и вставлял в них драгоценные камни. Скорее всего, они имели сакральное значение — они точно не были показателем богатства, потому что встречались и у бедных людей. Недавно ученые выдвинули гипотезу, что драгоценности были нужны не только для красоты. Герметик, который приклеивал камни к зубам на всю жизнь, содержал в себе сосновую смолу, эфирные масла и другие вещества, которые защищают зубы от кариеса и десны от воспалений.

Череп представителя майя с украшенными камнями зубами

Развитие современной стоматологии

Массовое производство зубных щеток в современном виде началось только в XIX веке. Они производились в Англии, Франции и Германии, а в качестве щетины использовалась шерсть сибирского кабана — она поставлялась из России. В 1892 году американский стоматолог Вашингтон Шеффилд придумал зубную пасту в тюбиках. Они появились спустя четыре года после изобретения, их производила компания «Colgate». Со временем, в 1938 году, зубные щетки стали поистине современными — их щетина изготавливалась из синтетических волокон.

Первая зубная паста «Colgate» в тюбике

Дальше — больше. В 1954 году доктор Филипп-Ги Воог изобрел первую зубную щетку с электрическим мотором. Она начала продаваться под торговой маркой Broxodent и была предназначена для людей с ограниченными возможностями и для пациентов с брекетами. Огромным минусом устройства являлось питание от розетки, потому что это было не только неудобно, но и опасно. Со временем были разработаны все более новые виды электрических щеток, в том числе и ультразвуковые. Они очищают поверхность зубов за счет акустических колебаний на частоте 1,6 МГц.

Одна из первых электрических зубных паст

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А вы знали об этом?

Первое негласное правило химии — не пробовать на вкус то, что выходит из вашей реторты. Но Карл Шееле, видимо, эту мудрость еще не освоил. Впрочем, жил он еще в те времена, когда кислород называли «горящий воздух», так что — простительно. Шееле успел открыть целый ряд элементов в периодической таблице (барий, вольфрам и уже упомянутый кислород), пока привычка пробовать материалы на язык не свела его в могилу. Работа с активными веществами, определенно, требует некоторых мер предосторожности. Об этом, к сожалению, позабыл химик Арутюн Крикор Даглян, умудрившийся выронить кирпичик карбида вольфрама прямо на реактор. Звучит, как плохая новость, правда? Даглян, понимая, что до взрыва остается всего несколько минут, разобрал стенку реактора вручную и устранил неполадку. В процессе он получил смертельную дозу облучения, но зато спас тысячи жизней.

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