Ваш возраст души по дате рождения

Концепция эзотерики предполагает, что мы умираем и рождаемся несколько раз. Уход из жизни — всего лишь переход на новый уровень.

Не зря половина земного шара отмечает это событие как праздник.

Душа уходит, чтобы переродиться вновь:

на том же уровне, и попробовать еще раз пройти свои испытания; на новом уровне, в разы более сложном.

Душа будет воплощаться заново, пока не пройдет все свои уроки со 100% отдачей.

С каждым воплощением душа накапливает опыт, взрослеет, приближается к высшему духовному развитию.

Соответственно, появляется такое понятие, как возраст Души.

Сегодня мы определим возраст души по дате рождения.

Здесь все просто. Суммируем один раз все цифры даты рождения 27.05.2021 = 2+7+0+5+2+0+2+1=19.

1- 19 — Это младший возраст души. Человека интересуют дом, семья, быт, работа. Спрос с младших душ невелик, им обычно прощаются ошибки по жизни, поэтому у людей все получается легко и играючи.

20 — 29 — Средний возраст души. Это опытные души, которые уже много раз воплощалась на Земле, знают все обо всем, но по верхушкам. Поэтому все еще находятся в процессе познания. Это любознательные исследователи.

30 — 39 — Это старая душа, прошедшая многократные инкарнации в разных эпохах. Опыт, накопленный в прошлых воплощениях, просто колоссальный.

Некоторые вещи получаются у человека так, словно он занимался этим всю жизнь. Зачастую, это проявляется в уникальном таланте, который человек успешно реализует в текущей жизни.

40 — 49 — древние, очень мудрые души. Причем мудры они не по годам с самого раннего детства. Им более не интересно что-либо изучать, а важно делиться своими знаниями с другими людьми. Это учителя, наставники, которые рождены работать на массы, нести ответственность не только за себя, но и за других людей. Редко находят себя в обычной сфере, их больше тянет в эзотерику, философию, религию, искусство. Душе старшего возраста даны большие возможности и это влечет за собой большую ответственность.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2363312176753019524/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Рай: отовсюду огороженное место https://otari.mirtesen.ru/blog/43837403369/

ТОП-10 ошибок женщин в постели, которые разрушают отношения https://otari.mirtesen.ru/blog/43767443340/

10 самых опасных бактерий в миреhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43959363995/