Как сейчас выглядят королевы красоты, когда-то покорившие миллионы сердец

В мире проходит множество конкурсов, выбирающих самую красивую женщину. В одном только конкурсе «Мисс Вселенная» за годы проведения было выбрано более 60 победительниц. Королевы красоты сделали карьеру в качестве моделей или актрис, и многие из них даже спустя годы всё ещё находятся в центре внимания.





1. Ксения Сухинова / «Мисс Мира» в 2008 г. и сейчас







2. Лара Датта / «Мисс Вселенная» в 2000 г. и сейчас







3. Сулейка Ривера / «Мисс Вселенная» в 2006 г. и сейчас







4. Алисия Мачадо / «Мисс Венесуэла» в 1996 г. и сейчас







5. Оливия Калпо / «Мисс Вселенная» в 2012 г. и сейчас







6. Анхела Понсе / Мисс Испания в 2018 г. и сейчас







7. Приянка Чопра / «Мисс мира» в 2000 г. и сейчас







8. Пиа Вуртцбах / «Мисс Вселенная» в 2015 г. и сейчас







9. Линда Картер / «Мисс Мира» в 1972 г. и сейчас







10. Галь Гадот / «Мисс Израиль» в 2004 г. и сейчас







11. Айшвария Рай / «Мисс мира» в 1994 г. и сейчас







12. Сушмита Сен / «Мисс Вселенная» в 1994 г. и сейчас

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2188457918241179671/

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