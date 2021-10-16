Необычные и интересные факты о ядерном оружии

Альберт Эйнштейн как-то сказал: "Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться дубинки!".

С ним сложно не согласиться, ведь со времён ужасной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие стало в сотни раз мощнее.

В нашем обзоре 25 интересных и известных немногим фактов о самом опасном оружии на Земле.

1. Радиация в Хиросиме и Нагасаки

Хиросима.

Сегодня Хиросиме и Нагасаки уровень радиации нормальный, потому что бомбы, сброшенные на эти города, взорвались над землей.

2. Везунчик Ямагути

Цутому Ямагути.

Цутому Ямагути - японец, переживший оба взрыва.

3. Марафонец Танака

Шигеки Танака.

Шигеки Танака, еще один человек, который выжил после бомбардировки Хиросимы, выиграл Бостонский марафон в 1951 году.

4. Толстяк и Малыш

Толстяк и Малыш.

Две бомбы, которые были сброшены на Японию, назывались "Толстяк" и "Малыш".

5. Кокура

Замок Кокура.

Бомба, которой уничтожили Нагасаки, должна была быть сброшена на японский город Кокура, однако облака и туман полностью скрыли завод боеприпасов в Кокуре, который был первоначальной целью. Поэтому бомбардировщик направился к запасной цели — Нагасаки.

6. Бонсай 1626 года

Бонсай 1626 года.

Дерево бонсай, которое было посажено в 1626 году, пережило взрыв в Хиросиме. В настоящее время оно хранится в американском музее.

7. Цунами после бомбардировки

Цунами после бомбардировки.

Через месяц после бомбардировки по Хиросиме ударило цунами, которое унесло жизни еще 2000 человек.

8. Конверсионные ядерные бомбы

Конверсионные ядерные бомбы.

10% электроэнергии в США вырабатывается из конверсионных ядерных бомб.

9. Взрыв в космосе

Взрыв в космосе.

В 1962 году Соединенные Штаты взорвали бомбу, которая была в 100 раз более мощной, чем бомбы, сброшенные на Японию. Она была взорвана в космосе, на высоте почти 400 км над Тихим океаном.

10. $ 2 млрд на войну

Маунт Пони.

До 1988 года правительство США хранило $ 2 млрд на объекте "Маунт Пони" на случай ядерной войны.

11. Аттракцион в Лас-Вегасе

Лас-Вегас, Невада.

В 1950-х годах наземные ядерные испытания были главной достопримечательностью в Лас-Вегасе.

12. Взрыв на Луне

Взрыв на Луне.

Соединенные Штаты во время холодной войны разработали проект взрыва на Луне атомной бомбы, чтобы показать свою военную мощь.

13. Обычная скрепка

Обычная скрепка.

Количество активного вещества, которое вызвало взрыв в Хиросиме, было не больше обычной скрепки.

14. Количество атомных бомб

Кремль.

Россия сегодня имеет 8400 ядерных зарядов, США - 7650. Все остальные страны владеют в десятки раз меньшим количеством атомных бомб. В Франции их 300, в Великобритании - 225, а в Китае - 240.

15. Потерянный ад

Потерянный ад.

В результате аварий были утеряны 11 американских ядерных бомб. Их так никогда и не нашли.

16. Панамский канал 2

Панамский канал.

Доктор Эдвард Теллер, отец водородной бомбы, разрабатывал это страшное оружие для мирных целей. В частности, он предположил, что серией тщательно выверенных взрывов можно создать канал, подобный Панамскому.

17. Потеря 1958 года

Где-то здесь...

Где-то у берегов Джорджии, США есть атомная бомба, которая была утеряна ВВС США в 1958 году.

18. Компьютерная томография

Компьютерная томография.

В процессе компьютерной томографии тело пациента облучается таким же количеством радиации, как будто он стоял в 2,5 км от взрыва в Хиросиме.

19. Музей атомной бомбы

Музей атомной бомбы.

В Нью-Мексико существует музей атомной бомбы на месте проведения первого в мире ядерного испытания. Работает Trinity Site всего 12 часов в году.

20. Нейтронная бомба

Нейтронная бомба.

Нейтронные бомбы - атомные бомбы, разработанные специально, чтобы не создавать большого взрыва. Вместо этого, они создают колоссальное излучение.

21. Царь-бомба

Царь-бомба.

Царь-бомба - крупнейшая атомная бомба, испытания которой были проведены посредством подрыва. Взрыв был настолько мощным, что сейсмическая волна после него три раза обогнула земной шар.

22. География НАТО

География НАТО.

В рамках программы обмена оружием НАТО американские ядерные боеголовки хранятся в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

23. Цезий-137 и стронций-90

Цезий-137 и стронций-90.

Один из способов проверить, проводились ли ядерные испытания, является обнаружение цезия-137 и стронция-90. Эти изотопы не существовали в природе до первого применения ядерного оружия в 1945 году.

24. Сброс над Северной Каролиной

Северная Каролина.

В 1961 году с самолета ВВС США случайно были сброшены 2 атомные бомбы над Северной Каролиной. К счастью, они не взорвались.

25. "Инцидент Вела"

Атомный взрыв в океане.

Из более чем 2000 ядерных испытаний только 1 было проведено неизвестно кем. "Инцидент Вела" — зарегистрированный взрыв 3-килотонной бомбы в Индийском океане в 1979 году неизвестного происхождения.

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