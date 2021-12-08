Удивительные факты о Девятой Планете

В 2016 году мир облетела новость о том, что огромная девятая планета вполне может существовать в нашей солнечной системе. Нам все еще предстоит очень многое узнать об этом потенциально новом собрате, но уже известно, что огромная планета по крайней мере в 10 раз больше Земли.

Тот факт, что такое огромное тело до сих пор не было обнаружено, наглядно демонстрирует, как мало мы действительно знаем о собственной солнечной системе.

Убийца Плутона

Даже если Вы не слышали о Майке Брауне, то можете быть косвенно знакомы с его работой. В 2005 году он усомнился в том, что Плутон по праву имеет статус планеты. Его доводы были приняты во внимание, и Плутон был понижен в статусе до карликовой планеты. Браун прославился и даже написал книгу под названием "Как я убил Плутон". Но человек, отнявший у солнечной системы планету, теперь может дать ей новую. Работая с его коллегой-астрономом Константином Батыгиным, Браун объявил в Астрономическом Журнале о необычном орбитальном поведении 13 транснептуновых объектов (т.е. объектов вне орбиты Нептуна). Это убедительное доказательство существования крупной, отдаленной планеты.

Ледяной гигант

Ученые уверены, что Планета Девять является именно планетой.

Невероятное расстояние

“Мы называем планетами объекты, которые могут гравитационно доминировать над их районом. Плутон - раб гравитационного влияния Нептуна. По области Планета Девять доминирует над большим количеством солнечной системы, чем какая-либо другая известная планета. И потому мы вполне уверены, что это не маленький объект: планета по крайней мере в десять раз больше, чем Земля и в пять тысяч раз больше, чем Плутон”. Чем больше размер планеты, тем более широким становится ее атмосферный слой, поскольку он накапливает все больше газообразных элементов в процессе основного прироста. Именно по этой причине скалистые планеты как Земля и Марс должны достигнуть определенного размера, прежде чем они станут газовым гигантом вроде Юпитера, или Сатурна. Ледяные гиганты находятся в промежуточной стадии: их атмосферы схожи с газовыми гигантами, но размеры уступают.

Среднее расстояние от Солнца до Планеты Девять составляет 56 миллиардов миль, что более чем 20 раз превышает расстояние от Солнца до Нептуна (самой отдаленной из текущих планет). При существующих технологиях уйдет по крайней мере 54 года, чтобы достигнуть Планеты Девять. И это - лучший вариант развития событий, вычисленный для самого близкого подхода планеты к Солнцу. Путешествие во время самой отдаленной фазы может занять до 350 лет.

Конечно, это лишь гипотетические сценарии, так как нынешние корабли не могут нести достаточно топлива для такой поездки. Это невероятное расстояние могло бы объяснить, почему до сих пор никто не заметил Планету Девять. Основываясь на вычислениях, Майк Браун и Константин Батыгин утверждают, что их гипотетическая планета может быть видима через большинство любительских телескопов — но только когда находится относительно близко к Земле. Так как никто еще не заметил Планету Девять, мы можем предположить, что в настоящее время она находится слишком далеко. Но ученые все еще думают, что её можно обнаружить мощными телескопами обсерваторий.

Оборот вокруг Солнца

Но не стоит бежать в магазин и покупать телескоп в ожидании, что Планета Девять покажется в ближайшее время. Точный отрезок времени прохождения планеты по орбите еще не ясен, но Браун думает, что для этого нужно как минимум 10,000 лет. И это осторожная оценка: ошеломляющее расстояние планеты от родительской звезды означает, что может потребоваться целых 20,000 лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Безусловно, это самый длинный орбитальный период среди всех планет. Таким образом, сезоны на Планете Девять длятся в течение многих веков. Теоретически, день на этой планете может продлиться дольше, чем год на Земле.

Странный отшельник

Планета Девять похожа на странного отшельника, который спрятался от остальных собратьев в лесах. Но так было не всегда, и возложить ответственность за изгнание можно на фаворита солнечной системы - хулигана Юпитера. В 2011 ученые начали задаваться вопросом, почему наша солнечная система испытывает недостаток в пятой “гигантской” планете, имеющейся во многих других системах. Возможное объяснение состоит в том, что Юпитер мог захватить эту планету в свое огромное поле притяжения, когда солнечная система была все еще довольно молода. В результате бедный пятый гигант был смещен с солнечной орбиты и отскочил в самые дальние пределы солнечной системы.

Межзвездное путешествие

Одно из самых больших препятствий для межзвездного путешествия - недостаточное количество топлива, чтобы добраться в определенное место за разумное количество времени. В космосе нет никаких станций отдыха, заправочных станций и отелей. Планета Девять могла решить эту проблему. Таким же образом, как астронавты Аполлона 13 использовали силу тяжести Луны для путешествия назад к Земле, будущие исследователи космоса могли бы использовать огромную гравитацию Планеты Девять, чтобы ускорить их космический корабль для более глобальных перелетов. Эта идея не может быть исключена, пока мы не узнаем больше о новой планете.

Теории заговора

Различные теоретики заговора уже успели объявить планету потенциальным предвестником апокалипсиса. Многочисленные астероиды (Apophis, TV135, 2014 YB35 и многие другие) могут врезаться в Землю и уничтожить человечество. Планета Девять ничем от них отличается. Почти сразу после её обнаружения интернет-пророки объявили, что это легендарная Нубиру, также известная как Планета X. Конспирологи верят, что Нубиру - мифическая “планета смерти”, существование которой долго скрывалось власть имущими. Они считают, что однажды Нубиру пройдет близко к Земле, вызвав апокалиптические землетрясения и губительные цунами. Пока не ясно, как Планета Девять могла бы сделать это со своей орбиты в самых далеких пределах солнечной системы, но научное обоснование не всегда волнует подобных теоретиков. Похожим образом обсуждают планету Глория, потенциального двойника Земли.

Сила тяжести

Есть небольшая вероятность, что сторонники теорий заговора могут быть правы. Сила тяжести Планеты Девять легко может притянуть астероиды к Земле. С научной точки зрения эта теория имеет вес: гравитационные эффекты Планеты Девять могут выступить в роле рогатки, стреляющей астероидами по другим планетам. Но шанс попадания таких астероидов в Землю не так уж и велик. Астроном Скотт Шеппард сказал, что Планета Девять могла бы “бросить несколько маленьких объектов во внутреннюю солнечную систему время от времени, но это никак не повысит риск уничтожения Земли”.

Планета может и не существовать

Планета Девять в настоящее время является лучшим гипотетическим объяснением необычного поведения и объединения в кластеры ледяных объектов вне орбиты Нептуна. По словам Майка Брауна, совершенно возможно, что объединение в кластеры могло быть не чем иным, как просто странным совпадением. В астрономии есть долгая история довольно странных совпадений. В начале 20-го века Персиваль Лоуэлл объявил, что орбита Нептуна была изменена гравитацией ранее не открытой гигантской планеты. Но в 1970-х астрономы поняли, что Плутон был крошечным и не мог изменить орбиту Нептуна. Фактически, вообще не было никакой планеты, изменяющей орбиту Нептуна, а вычисления Лоуэлла были основаны на неправильных данных. Тот факт, что Планета Девять еще ни разу не наблюдалась, может служить доказательством того, что её на самом деле не существует.

Планета 9 может существовать

Вероятность того, что группирующееся поведение объектов является совпадением составляет всего лишь 0.007 процентов. Насколько известно, нет ничего с достаточной массой, чтобы выстроить орбиту объектов таким способом. У ученых есть несколько вероятных объяснений, но наиболее очевидным является существование Планеты Девять. Таким образом, теория Брауна и Батыгина - безусловно самый убедительный вариант. И даже если Планета Девять не существует, это все равно останется самой загадочной тайной космоса.

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