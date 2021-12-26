10 безнадежных попыток завоевать внешнее космическое пространство

В любой войне, на протяжении всей военной истории, генералы пытались занять высоту, чтобы получить преимущество на поле боя. С момента запуска первого спутника в мире, космос стал окончательной высотой, контроль которой может теоретически дать преимущество любой нации, способной разместить оружие в космосе.

Тем не менее множество программ, созданных для милитаризации космоса, с треском провалились или были отменены, и множество ресурсов было растрачено впустую.

MOL

Manned Orbiting Laboratory (MOL, «пилотируемая орбитальная лаборатория») была проектом ВВС США, созданным в 1963 году, якобы для проведения экспериментов на орбите, целью которых было определение военной полезности размещения человека в космосе. Тем не менее реальной миссией MOL было размещение пилотируемой разведывательной платформы на орбите.

Исследования того времени заключили, что пилотируемая система может обеспечить более высококачественные снимки, чем беспилотная. Пилотируемая система может также передавать информацию и корректировать данные по целям быстрее. Проект был разделен между ВВС США, которые разрабатывали космическую станцию, и Национальным разведывательным управлением, которое разрабатывало камеры и связанные подсистемы.

Окончательная конфигурация MOL включала капсулу «Джемини» спереди, герметичный модуль для астронавтов в центре и камеры сзади. Состоялся даже пробный запуск макета MOL в 1966 году. Однако ко второй половине 1960-х годов MOL критиковали все больше и больше. Бюджет проекта перевалил за 1 миллиард долларов, а технологии улучшились настолько, что присутствие космонавтов на орбите оказалось ненужным.

В 1969 году проект MOL был бесцеремонно закрыт президентом Ричардом Никсоном.

Проект «Алмаз»

Как и американская программа MOL, программа «Алмаз» была попыткой Советского Союза милитаризировать пилотируемую космонавтику в разгар холодной войны. Программа «Алмаз», впрочем, совершила несколько пилотируемых вылетов и вернула ценные шпионские данные. Для маскировки программы запуски космических станций «Алмаз» проходили в рамках гражданской программы космической станции «Салют».

Первый успешный запуск «Алмаза», ОПС-2 (замаскированный как «Салют-3») содержал не только набор камер, но и 23-миллиметровую пушку. При этом стрельба из пушки на борту была запрещена, поскольку могла поставить под угрозу всю станцию. ОПС-2 получил транспортный аппарат «Союз» с двумя космонавтами, а ОПС-3 — три экипажа, по два человека на экипаж.

После двух космических станций, советские чиновники пришли к тем же выводам, что и американцы восемью годами ранее с MOL: лишние люди в космосе не стоят своих средств, затрат и рисков, поэтому программу закрыли. Советские космонавты провели 81 день на орбите, что довольно немного, если сравнивать с суммами, затраченными на проект.

«Союз-ППК»

Космический аппарат «Союз» был рабочей лошадкой, доставляющей членов экипажа на Международную космическую станцию. Тем не менее в ходе разработки аппарата в 1960-х годах старший конструктор Сергей Королев изначально предлагал военное применение этому проекту, поскольку нуждался в военном финансировании конструкции и других затрат. В то время как Королев работал над гражданской версией, развитие военной версии было отдано другому конструктору.

Космический аппарат «Союз-ППК» должен был быть пилотируемым космическим перехватчиком, способным работать с вражескими спутниками, уничтожая или проверяя их. Для посещения спутников на более высоких орбитах аппарат должен был заправляться отдельным космическим танкером. Считалось, что «Союз-ППК» может достичь орбиты в 6000 километров.

К 1964 году программа была приостановлена. С развитием технологических достижений на передний план вышли военные беспилотные космические аппараты, и Советский Союз потерял интерес к пилотируемым космическим кораблям. Проект «Союз-ППК» был свернут в 1965 году, но гражданская версия «Союза» используется и по сей день.

Система частично-орбитального бомбометания

Во время холодной войны советские военные пребывали в постоянной гонке ядерных вооружений с американскими военными. США заимели радары раннего предупреждения, наблюдающие за Северным полюсом, наиболее вероятным направлением, с которого могут прилететь советские ракеты. Понимая, что США будут закрывать глаза на приближение ракет с других направлений, СССР придумал систему частично-орбитального бомбометания, чтобы воспользоваться этой военной слабостью.

С этой системой ядерные боеголовки должны были запускаться на круто наклоненную полярную орбиту, что позволило бы им приблизиться к континентальной части США с любого направления, в том числе и с юга. Боеголовки должны были выходить на орбиту по советской команде, не оставляя США шансов на обнаружение до ядерной детонации.

Ракета Р-36орб, оснащенная модифицированной головкой с системой навигации и торможения, была носителем боеголовок системы частично-орбитального бомбометания. Испытания проводились с 1966 по 1967 год. А затем подписание договора об использовании внешнего космического пространства поставило крест на испытании советских ядерных боеголовок в космосе.

И все же СССР продолжал держать ракеты на вооружении, в постоянной готовности пребывало 18 систем. В 1983 году их окончательно списали в рамках переговоров об ограничении стратегических вооружений (ОСВ II).

Проект Lunex

В 1961 году, когда президент Джон Кеннеди поставил Америке задачу отправить космонавтов на Луну, ВВС США опубликовало сводку своего тайного плана проекта Lunex, военной базы на Луне, которая должна была быть построена к 1967 году. В качестве ракеты-носителя военные планировали запускать космический самолет на мощном ракетном ускорителе с сердечником LOX/LH2, похожим на сердечник космических шаттлов. Некоторое оборудование, разработанное для этого проекта, вроде ракетного двигателя RL-10, используется до сих пор.

Основная цель проекта заключалась в увеличении вовлеченности военных США в космические путешествия. Поскольку Советский Союз не разделял военную и гражданские космические программы, присутствие военных США в космосе позволило бы быстро реагировать на советские попытки милитаризации космоса. Тем не менее американские военные были совсем не готовы к осуществлению пилотируемой лунной миссии, которая потребовала бы независимую разработку всего оборудования для проекта.

В конечном счете эту программу свернули, когда военные бросили все силы на поддержку единого национального проекта — проекта «Аполлон».

Шаттл «Буран»

В 1970-х годах советские военные ответили на развитие космических шаттлов США своим собственным аппаратом «Буран». Шаттл «Буран» был преимущественно военным проектом, поскольку у СССР была паранойя, что американские шаттлы могут развернуть ядерное оружие над территорией СССР. Элементы конструкции и возможности «Бурана» были похожи на американские. Но были и различия, вроде жидкотопливных ускорителей и главных двигателей, использующих отдельную ракетную систему «Энергия».

В отличие от американских шаттлов, которые были разработаны в основном для развертывания спутников, «Буран» должен был обслуживать, собирать и возвращать большие полезные грузы из космоса. К примеру, «Буран» должен был собрать «Мир-2», большую советскую космическую станцию, и развернуть крупные противоракетные и противоспутниковые комплексы на орбите. Распад Советского Союза привел к отмене программы после всего одного беспилотного полета, поэтому «Буран» и связанные с ним вспомогательные объекты были заброшены.

Программа 437

В начале 1960-х годов ВВС США планировали запустить ядерные ракеты в космос, чтобы уничтожить вражеские спутники в случае ядерной атаки. «Программа 437» была одобрена министром обороны США Робертом Макнамара в 1962 году. С ракетами, развернутыми на острове Джонстон, в Тихом океане, программа была введена в эксплуатацию в 1964 году, после четырех испытательных запусков.

«Программа 437» была преемником операции «Фишбоул», в рамках которой ядерное оружие взрывалось в верхних слоях атмосферы с целью исследования эффектов взрыва. Крупнейший из всех, 1400-килотонный взрыв нарушил электронику и коммуникации аж на Гавайях, вывел или уничтожил семь спутников.

Упадок «Программы 437» был медленным, но неизбежным. Уязвимость стартового космодрома к суровой погоде и возраст доступных ракет «Тор» означали, что срок годности программы подходит к концу. В дополнение к этому, с ближайшей военной поддержкой в сотнях километрах на Гавайях, остров Джонстона был изолирован и подвержен риску атаки со стороны советского десанта. Наконец, Вьетнамская война была в разгаре и высасывала военные ресурсы США, поэтому ВВС решили закрыть «Программу 437».

Dyna-Soar

Программа Dyna-Soar, военный предшественник шаттла, была развернута в 1958 году. Dyna-Soar был гиперзвуковым планером на одного пилота, несущим небольшой груз, который должен был запускаться с ракетой «Титан» и спускаться к базе. В свое время он должен был стать первым пилотируемым космическим аппаратом США. Но в конечном счете этот космический самолет стал транспортом на все случаи жизни, будь то военные или гражданские применения.

Для этого космического аппарата были предусмотрены самые разные военные применения. При полете на малых высотах Dyna-Soar мог атаковать в любом направлении, оставаясь вне зоны обнаружения, пока не окажется в трех минутах до цели, что потенциально делало космический аппарат неостанавливаемым ядерным бомбардировщиком. Dyna-Soar мог также летать над Советским Союзом на высоте 25-50 километров, обеспечивая более высокое разрешение для съемки, чем лучшие спутники-шпионы.

Тем не менее Dyna-Soar («динозавру»), как и его тезкам, было суждено умереть. Неясная природа потенциальных миссий космического самолета привела к отмене его программы в пользу MOL, которая также была позднее отменена. После отмены программы, Нил Армстронг, который изначально зарегистрировался в качестве пилота-испытателя Dyna-Soar, был передан NASA в качестве гражданского космонавта.

Space Cruiser

В 1970-х годах ВМС США, обеспокоенные отслеживанием своих кораблей силами советских спутников-шпионов, начали разработку космического крейсера на одного человека, который будет запускаться с помощью ракеты с подводной лодки и разрушать советские спутники еще до того, как система слежения противника будет знать, что произошло.

Космический крейсер был конусообразным транспортом менее 9 метров в длину. Его конструкция была настолько простой, что одинокий космонавт должен был полагаться на скафандр для жизнеобеспечения в течение всего времени. С открытой кабиной в космосе, голова пилота должна была находиться за пределами транспортного средства во время орбитальных операций.

В середине 1970-х годов проект был закрыт, когда военные силы США начали использовать космические шаттлы для всех своих нужд.

Космический шаттл

С окончания программы «Аполлона» и до 2011 года космические шаттлы были основной системой космического транспорта США. Тем не менее немногие знают, что полезная нагрузка и эксплуатационные требования космических шаттлов были в значительной степени регламентированы военными США. Поскольку шаттлы должны были заменить все существующие в США системы космического запуска того времени, военным нужна была большая платформа диаметром в 5 метров, с которой они бы запускали спутники-шпионы.

Американские военные также планировали миссии с участием шаттлов на полярной орбите, чтобы фотографировать Советский Союз или даже захватывать в ловушку советский космический аппарат и спускать его на Землю. Обеспокоенные тем, что СССР будет защищать свои спутники противоспутниковым оружием, ВВС США хотели, чтобы эти кражи советских космических аппаратов были быстрыми. Кроме того, вследствие вращения Земли, после одной орбиты аппарату нужны были большие дельта-крылья, которые позволили бы ему спуститься обратно к космодрому.

Хотя военные могли обеспечить бюджет и политическое влияние, чтобы оградить NASA от скептичных американских политиков, военные на самом деле не нуждались в шаттлах, поскольку у них были одноразовые ракеты. Тем не менее NASA нужны были шаттлы для строительства запланированной космической станции и поддержания присутствия человека на орбите. Это стало веским аргументом в пользу участия военных в инициативе. Не имея выбора, NASA согласилось в 1971 году на все условия военных по части полезной нагрузки и прочих возможностей шаттла.

SLC-6, старую стартовую площадку базы ВВС Ванденберг, пришлось перестраивать для запуска шаттлов на полярную орбиту для военных миссий. Первоначально предназначенная для запусков MOL, SLC-6 была законсервирована на несколько лет после отмены программы MOL.

Когда случилась катастрофа «Челленджера», военные получили повод отказаться от шаттлов, которые к тому же запускались недостаточно быстро для военных нужд, в любом случае. Это положило конец военным шаттлам и их пилотируемым космическим миссиям.

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