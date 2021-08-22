Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Разве не тебе, штопанному презервативу, было сказано прощай, гнида!!!Юрий Гагарин – же...
  • Антон Шифрин
    Я же говорил, гондон. Как есть, гондон. Ещё и мазохист, разок завафлили, опять пришёл. Дефицит общения?Юрий Гагарин – же...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно , ты один у твоей мамочки такой "сообразительный"или вас больше родилось в результате использованного ваш...Юрий Гагарин – же...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                      Смейтесь на здоровье !

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Юрий Гагарин – жертва величайшей советской космической авантюры века? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43411206636/)

Самая секретная дверь московского Кремля: где она находится https://otari.mirtesen.ru/blog/43229782605/

Самые смешные "Анекдоты от Отари"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43955781167/)

Обсудить

Картина дня

наверх