Древние по части плотских утех громкие интимные скандалы

Самая древняя профессия на Земле не просто так имеет вполне плотский формат. Так что любовные скандалы заполняли древний мир. И если повнимательней всмотреться в историю, то можно прийти к одному интересному выводу — древние по части плотских утех переплевывают порой даже современное общество.

1. Расследование убийства Рамзеса III и похотливые судьи

Известно, что примерно за тысячу лет до Рождества Христова Фараон Рамзес III был убит заговорщиками, которых возглавила его жена Тийе. Сын фараона, Рамзес IV поручил 12 судьям найти тех, кто это сделал. В итоге они обнаружили многочисленных чиновников, втянутых в этот заговор (всех потом казнили). Однако скандал вызвало не это.

Трое судей были соблазнены заговорщицами, которые пытались повлиять на ход расследования. Они были буквально пойманы на горячем, когда «развлекались с этими женщинами». Итак, одному в качестве наказания отрезали уши и нос, второй совершил самоубийство, а третий отделался лишь порицанием, потому что «слил» первых двоих.

2. Храм Тьмы и маска собаки

А вот еще занимательная история. Во времена Тиберия Рим потряс странный сексуальных скандал, имевший серьезные последствия. Некто Деций из знати воспылал страстью к замужней деве, Паулине, и даже попытался купить ночь с ней за 200 000 драхм.

Та отказалась. Тогда Деций подкупил священников храма Исиды (Паулина была последовательницей культа египетских богов).

Они сказали женщине, что к ней явится бог Анубис, и поздно вечером та отправилась в храм, где ее поджидал Деций в маске собаки, чтобы «не вспугнуть». Так Паулина «провела ночь с богом». Деций сам всё испортил, когда похвастался женщине, что сэкономил 200 000 тысяч. Паулина пожаловалась императору, прохвост отправился в изгнание, храм Исиды сожгли, а алчных священников распяли.

3. Основание династии Суй

Чтоб ты понимал — из-за секс скандалов уходили в небытие целые императорские династии. Как, например, падение династии Чэнь. Известен факт, что женатый мужчина по имени Ся Цзи состоял в отношениях с принцем Лин Чэнь, а также двумя его министрами. Все трое открыто «трепались» по этому поводу, что очень гневило сына Ся Цзи.

Итак, в 599 г. до н. э. произошел несчастный случай, из-за чего принц был убит. Это привело к тому, что оба министра бежали и перешли на сторону семьи Суй, которая как раз занималась объединением Китая и стала новой императорской династией. Факты не подтверждены, но вывод напрашивается сам — а был ли случай несчастным?

4. Гиппий, Гиппарх и Гармодий

Два брата, Гиппий и Гиппарх стали тиранами Афин после того, как умер их отец в 527 г. до н. э. Беда пришла, откуда не ждали — Гиппарх увлекся молодым красавцем Гармодием. Влюбился, по-нашему. Однако Гармодий уже «встречался» с другим мужчиной, Аристогитоном.

Гиппарх пытался «воспользоваться служебным положением», чтобы разлучить этих двоих, но в итоге Аристогитон и Гармодий обозлились и зарезали Гиппарха во время очередного фестиваля.Чтоб не совал свой… нос, куда не нужно. Кстати, афиняне им потом даже памятник воздвигли.

5. Основание династии Мермнадов

Еще один интимный случай, который стал социальным лифтом для простого телохранителя. Так вот, Кандавл, царь Лидии (государство на территории современного запада Турции), настолько гордился красотой своей жены Нисы, что заставил своего охранника Гига подсматривать за ней, пока она переодевается.

Ниса заметила Гига и пришла в необычайную ярость. Гигу пришлось выбирать: либо его казнят на месте, либо он тот час же на царице женится. Телохранитель не стал мудрствовать лукаво, убил Кандавла, женился и основал династию Мермнадов. Так то!

6. Евнух Лао Ай

Еще один сексуальный скандал родом из Китая, потрясающий своей необычностью. Произошел он в начале правления Цинь Шихуанди с его матерью, наложницей-царицей Чжао, которая имела длительные отношения с министром Лю Бувэем. Однажды настал тот час, когда министр не справился, и тогда влюбленные разыскали человека, о величине фаллоса которого ходили чуть ли не легенды. Звали его Лао Ай.

Убедившись, что размер подходящий, Лю Бувэй подделал Лао Аю кастрацию:новоиспеченному любовнику побрили волосы, чтобы он походил на евнуха, и отправили в покои царицы. В итоге «евнух» попался и был казнен с тремя поколениями его семьи, а царицу и министра император отправил в изгнание.

7. Гиперсексуальный Гадатас

У Гадатаса была одна проблема — гиперсексуальность. Гадатас был «горячим» молодым дворянином, который прислуживал Набониду Вавилонскому. Однажды одна из наложниц царя стала откровенно с ним заигрывать, заявив при этом, что его невесте повезло выйти замуж за такого красавца.

Царь оскорбился и сей же час распорядился Гадатаса кастрировать — нечего флиртовать с наложницами, которые ему не принадлежат! Позже кастрат отомстил — сдал город персам, предав таким образом Кира Великого.

8. Марк Лициний Красс и весталка.

Красс считался одним из самых богатых людей в истории и одной из самых влиятельных фигур в Риме. Неудивительно, что этого могущественного человека пытались дискредитировать самыми разными способами. Однажды ему попытались подсунуть весталку, жрицу богини Весты, которая обязана хранить целомудрие.

Неизвестно, удалось ли Марку Лицинию ее соблазнить, но к счастью для него у него было идеальное алиби. Он заявил, что просто торговался, собираясь купить собственность той самой весталки, всё остальное — злые языки. Ему поверили и оправдали.

9. Хатшепсут и Сенмутом

Нигде в исторических документах не сказано, что наши предки понимали под сексуальными скандалами и понимали ли вообще. Кажется, в те времена многие вещи воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Вот как, например, увлечение женщины-фараона Хатшепсут своим придворным Сенмутом.

Кто-то старательный оставил изображение на стене в Дейр-эль-Бахри, как будто подтверждая истинность слухов: видно, что некто проникает сзади в фигуру в головном уборе, характерном для фараонов. Будем считать, что это Хатшепсут, женщина.

10. Пять жен и один муж императора Гелиогабала

Римский император Гелиогабал был весьма развратным молодым человеком, так что вся его жизнь была похожа на скандал. Власть он получил в 14 лет, вышел из-под контроля своей бабки Юлии Месы и стал безудержно жениться на всех подряд. В течении короткого времени за него вышли пять женщин и один мужчина, а царский дворец в буквальном смысле превратился в бордель.

Известно так же, что Гелиогабал частенько называл себя женщиной и сулил щедрую награду тому хирургу, который сделал бы ему влагалище. В итоге его бабка устала от всей этой вакханалии, организовала переворот и свергла к чертям собачьим похотливого внучка. И такое бывает.

Как видишь, этих историй вполне хватило бы на увлекательный телевизионный сериал. Подождем, вдруг кто-нибудь снимет?

А пока поделись этой статьей с другими, пусть и они узнают некоторые пикантные подробности, которым уже несколько тысяч лет.

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