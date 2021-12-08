На кого не действуют порчи и сглазы?

Порча и сглаз — это энергоинформационные программы, которые внедряются в биополе человека и производят негативные изменения. Раз это энергетические программы, значит, им можно противостоять укреплением своего биополя, уплотнением ауры.
Это достигается ежедневными упражнениями по прокачке энергетики, и тогда никакие энергоинформационные воздействия не смогут проникнуть в энергоструктуры человека.
Укрепляют биополе следующие энергопрактики:
• периодическое голодание;
• аскеза, посты;
• задержка дыхания;
• раскрытие энергетических каналов;
- улучшение циркуляции энергии.
Занятия йогой, цигун уравновешивают психику и уплотняют биополе. За счет этого никакие негативные энергетические воздействия не смогут навредить человеку.
В начале занятий практиками происходит постепенное очищение биополя от негативных энергоинформационных программ, затем биополе постепенно становится плотным и недоступным для негатива.
Укрепляет биополе также контрастный душ или регулярное посещение сауны с бассейном.
Итог
Порча и сглаз не подействуют на уравновешенного человека с плотной аурой. Не нужно переживать о том, как снять порчу: вырабатывайте защиту от любых негативных программ и посылов. Это по силам каждому человеку.
Необходимо:
регулярное очищение ауры;
выработка защиты с помощью уплотнения биополя;
развитие энергетики при помощи энергопрактик.
Также необходимо уделять достаточно времени саморазвитию и духовным практикам — медитация, пение мантр, молитвы. Занятие духовными практиками повышает частоту вибраций и защищает от негатива, который вибрирует на низких частотах.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2364627438446578565/
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