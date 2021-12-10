«Вершина гуманизма»: как на самом деле финны содержали советских пленных Зимней войны                                                                                                            

Карл Густав Маннергейм (до 1917 года — генерал-лейтенант Российской армии) командовал вооруженными силами Финляндии в Зимней войне 1939-1940 гг. Маленькая финская армия (320 тыс. человек) оказала неожиданно сильное сопротивление РККА, отстояла независимость своей страны, разгромила несколько крупных советских формирований. Руководство Красной армии ожидало, что немало финнов попадут в советский плен, но все пошло по другому сценарию и чаще красноармейцы попадали в плен к финнам. Хотя в целом пленных брали мало — официально за три с половиной месяца войны (с 30 ноября 1939-го по 12 марта 1940 года) финны взяли в плен всего лишь около 6000 красноармейцев.

Самого Маннергейма в Финляндии еще после его победы в гражданской войне 1918 года считали героем, спасителем и отцом нации, образцом справедливости, благородства и гуманизма. Он, возглавляя финляндский Красный Крест, отвечал за содержание советских военнопленных. В этом качестве у Маннергейма была возможность подтвердить свой благородный образ, тем более что он должен был сохранить симпатии к русскому народу, с которым жил и сражался до 1917 года. Во время Зимней войны, кажется, так и было — лишь 111 человек умерло в госпиталях и лагерях в плену (что, в общем, немного от общего числа в 6000, ведь многие пленные сдавались, уже будучи ранеными, и умирали позже от ран).



Однако данные о пропавших без вести красноармейцах (39 369 человек) и о том, как финны обращались со пленными на передовой, ставят гуманизм финских военных под сомнение. Судя по всему, какая-то часть из этих 39 тыс. попала в плен, но они не были зарегистрированы как военнопленные и не попали в официальные 6000. Обращение с пленными на передовой было жестоким — историк Л. Вестерлунд указывает, что пленных расстреливали во время отправки в тылы или прямо на месте сдачи (и поэтому их потом, конечно, не регистрировали). Маннергейм не смог бы пресечь такие эксцессы, даже если бы захотел. Слишком сильной была ненависть финнов к «рюсся» еще после 1918 года, а тем более во время войны, когда финны боролись против агрессора.

К тем же, кто оказался в лагерях пленных, относились достаточно гуманно. Во-первых, их кормили, пусть и не очень разнообразно, но не держали на хлебе и воде: давали один раз в день суп, сыр, хлеб, сухари. Во-вторых, пленным оказывали медицинскую помощь и предоставляли к ним доступ благотворителей (в том числе русских эмигрантов), давали новую одежду взамен испорченной. Причем раненых пленных нередко доставляли в приемные пункты на грузовиках. Часть пленных (99 человек, по данным ГУГБ НКВД от 6 апреля 1940 года) даже не пожелала после плена вернуться в СССР, предпочитая остаться в Финляндии или эмигрировать в другие страны. Остальные же благополучно были возвращены Финляндией после подписания мирного договора и окончания войны.

Однако если обратиться к источникам информации о содержании красноармейцев в плену, выясняется, что данные об этом весьма противоречивы. Финны были не готовы принять в плен 6000 человек. Часть (около 10%) содержали в тюрьмах в Турку, Миккели и Каяни, предназначенных для финских уголовников. Тяжесть их положения состояла в близости к настоящим преступникам и в изоляции из-за размещения многих пленных в одиночных камерах. Историк Д. Фролов в книге «Советско-финский плен 1939-1940 гг.» приводит рассказ одного красноармейца о пережитом в плену: «Лежали на голых нарах. Ни матрасов, даже соломы, ни одеял не давали. Курева не давали. Песни петь не разрешали». Звучит не очень, но по сравнению с немецким пленом в 1941—1945 гг. или с пленом у финнов в годы Великой Отечественной, плен во время Зимней войны — вершина гуманизма. Во всяком случае, пленных не пытали, не морили голодом и не истребляли.



Для других пленных, в тюрьмы не поместившихся, экстренно создали новые лагеря. Спешка не позволила нормально подготовить помещения и создать нормальные условия пребывания. В результате не соблюдались в достаточной мере ни противопожарная безопасность, ни правила личной гигиены. А вот работать, конечно же, заставляли по всем правилам и с 7.15 до 17 часов ежедневно (с небольшими перерывами на еду и прогулку). Причем политработников и квалифицированных военных (например, летчиков) содержали в более жестких условиях — не давали видеться с журналистами, практически не выпускали на прогулки и держали под неусыпным контролем. Но на этом список мучений и издевательств, которые широко применялись к пленным, можно закончить. В Зимнюю войну Маннергейм действительно позаботился о пленных неплохо, учитывая неподготовленность финнов к приему такого их количества и сложные материальные условия самой Финляндии. Во всяком случае, в 1939—1940 гг. финны оказались значительно гуманнее самих себя в войне 1941—1944 гг., когда в финских лагерях погиб 31% советских пленных (более 20 из 67 тыс.). Константин Дмитриев



Источник : https://russian7.ru/post/vershina-gumanizma-kak-na-samom-del...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Не надо забывать, что само жестокое и безнравственное советское руководство бросило на произвол судьбы миллионы красноармейцев, оказавшихся в немецком плену. Константин Богуславский, изучая переписку касающуюся отношений Советского Союза и Международного Красного Креста, раскрыл шокирующую правду о том, что Сталин не только не интересовался судьбой военнопленных красноармейцев, но и препятствовал попыткам иностранных государств облегчить их участь, чтобы предотвратить этим преднамеренную массовую сдачу в плен ! Как ни странно, но Сталин игнорировал предложения о помощи своим пленным даже во время войны с Финляндией, когда вообще не было массовой сдачи красноармейцев в плен как в 1941 году!

И разве не кощунственны его слова «У нас пленных нет, есть только предатели!» и поэтому для всех сдавшихся в плен красноармейцев на Родине существовал один приговор – смерть. Однако, придерживаясь подобной тактики, Сталин явно перегнул палку и добился обратного эффекта, поскольку во время отступления немцев многие советские пленные, чтобы не быть расстрелянными сталинскими палачами , умоляли немцев взять их собой и зачислить в их ряды ! Как не парадоксально, но Советский Союз, к сожалению, оказался фактически единственной страной, отказавшейся от сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста и не подписавшей Женевскую конвенцию о военнопленных !

Вот она — жестокая и безнравственная сущность палача народов Сталина , который из-за своей кровожадной натуры не жалел никого и поэтому устроил настоящий геноцид своему народу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Зачем в Ленинграде в разгар войны вернули «царские» названия улиц (https://otari.mirtesen.ru/blog/43346206163/)

Миф о расправе Сталина над ветеранами(https://otari.mirtesen.ru/blog/43259781378/)

Кто ввязал Россию в Первую мировую войну? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43663419760/)