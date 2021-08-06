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Самые последние слова Лермонтова, перед смертельным ранением

Михаил Юрьевич Лермонтов один из самых знаменитых русских поэтов который внес огромный вклад в литературу не только XIX века, но и в настоящее время.
фото взято с яндекс.картинки
фото взято с яндекс.картинки

Популярен он стал ещё при жизни, что говорит о его таланте и умении передать гениальные мысли свои читателям и окружающем его людям. Его жизнь была короткой, однако ему не помешало прожить её достойно, красиво, а главное оставить след в этом мире. В те времена, мужчины достаточно часто вызывали друг друга на дуэль, что ещё чаще заканчивалось для одного трагедией. Так и случилось с Михаилом. Причиной стала глупая ссора между двумя приятелями, знавшими друг друга 10 лет.

В один день, а именно 13 июля в доме генерала Верзилина собрались гости, играла живая музыка, вели беседы. Михаил сидел на диване а рядом с ним была Эмилия Александровна – дочь хозяйки. Мартынов же разговаривал в этот момент с Надеждой Петровной Верзилиной. В один момент, Михаил в шутку, сказал своей собеседнице, чтобы та осторожнее обходилась с Мартыновым, ведь тот ещё ох какой гордый. Николай Мартынов отчетливо услышал все слова, и это его знатно задело.

После чего, на улице двое мужчин достаточно громко выясняли отношения между собой, где Михаилу в голову не приходило извиниться за свои слова.

Не долго думая, Лермонтов предложил дуэль, которая стала для него последней. Всего в его жизни было 3 дуэли. Хочется отметить, что поэт обладал не легким характером, и позволял себе многое говорить.

По пути к месту дуэли, Михаил Юрьевич говорил, что не собирается стрелять в своего «врага», он не хотел этого. Однако Мартынов был настроен решительно и знал что сделает. Лермонтова предупреждали о том, что Николай будет стрелять, что он не опустит пистолет, что есть возможность погибнуть. Однако Михаил не придал значения этим словам, отвернулся и махнул рукой.

фото взято с яндекс.картинки
фото взято с яндекс.картинки

С того рокового дня, прошло много лет, а Николай Мартынов помнил как вчерашний день. Дожил он, кстати, до 60 лет. Была у него просьба, чтобы его тело захоронили там, где никто бы не узнал, чтобы о нем не осталась никакая память как о человеке который прервал жизнь великого поэта. Однако выполнить её не удалось, так как дети сразу же узнали где это место.

Так и получилось, что последними словами великого русского поэта, которого кстати считали спасением после окончания жизни Пушкина, являются «Я в этого дурака стрелять не буду!». Трагическая судьба, глупая ссора привела к такому исходу. Вся Россия была шокирована таким событием, новость разлетелась за считанные дни.

Проводить в последний путь поэта пришло много людей, среди которых были как и простые люди отдыхающие в Пятигорске, так и более полусотни официальных лиц. К сожалению, спасти и сохранить жизнь не удалось, но в наших силах навеки пронести память поэта который оставил след в русской литературе и написал чудесные произведения.

фото взято с яндекс.картинки
фото взято с яндекс.картинки

Когда они приехали, дуэль официально началась, оба не поднимали рук и не стреляли, ни Лермонтов, ни Мартынов. Из-за того что они так долго стояли, им сообщили, что если так продолжится, то дуэль окончена. В этот момент Мартынов поднял руку и собирался выстрелить. Лермонтов же, сказал «я в этого дурака стрелять не буду!». После этих слов Николай попал прямо в сердце Михаилу Юрьевичу, а тот упал и почти сразу же умер.

В тот момент, когда Лермонтов упал на землю, Мартынов бросился к нему со словами «Миша, прости меня!», но было уже поздно.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Существуют и другие исторические данные , согласно которым Мартынов, который нанес смертельную рану поэту, о содеянном никогда не жалел.Скажу больше, Мартынов «сделался знаменитым через эту несчастную дуэль». Он  и в самом деле не скрывал своего участия в убийстве Лермонтова и даже не жалел о содеянном. Так, граф А. А. Игнатьев, автор книги «Пятьдесят лет в строю», вспоминал, как однажды, уже в Париже, он встретил Мартынова. Тогда Игнатьев вместе с другими молодыми людьми принялся расспрашивать отставного майора, не стыдно ли ему за то, что он погасил «солнце русской поэзии». Однако Мартынов спокойно ответил, что если бы он промахнулся в тот вечер, то непременно убил бы Лермонтова позже

Дело в том, что, по словам Николая Мартынова, приведенным в издании Сергея Калабухина «Лермонтов от и до», Михаил Лермонтов был невыносимым человеком. «Когда он (Лермонтов) появлялся в обществе, единственной его целью было испортить всем настроение» - рассказывал Мартынов. Михаил Юрьевич смеялся над всеми, писал гнусные эпиграммы. В конце концов происходил скандал, «кто-то начинал рыдать», и в этот момент Лермонтов «чувствовал себя в порядке». Поэтому сослуживец Лермонтова А. Арнольди по поводу убийства поэта на дуэли заявляло том, что если бы этого не совершил Мартынов, то же самое сделал бы кто-нибудь другой.

Подтверждали безобразное поведение Михаила Лермонтова и другие современники литератора. Андрей Попов в издании «Лермонтов на Кавказе» упоминает очевидца событий В. Эрастова, который вспоминал о том, что в Пятигорске Лермонтов никому не давал прохода. «Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт!... Мало что поэт! Эка штука! Всяк себя поэтом назовет, чтобы другим неприятности наносить» - возмущался Эрастов. Эрастов утверждал, что все радовались смерти Лермонтова, а значит и избавлению от его насмешек. Секундант Васильчиков и вовсе заявил, что верхи петербургского общества встретили новость о гибели поэта словами: «Туда ему и дорога»!

С надеждой из Грузии, Отари Х идирбегишвили !  

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