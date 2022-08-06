3 загадки, которые покажут, как работает ваша логика в экстремальной ситуации

Помните, как древнегреческому герою Эдипу пришлось разгадывать загадки Сфинкса, чтобы спасти свой город от страшного чудовища? Целый город вам спасать не придется, но разгадать загадки, чтобы выбраться из опасной ситуации, все же нужно.

1. Казнь

Вы в Средневековье: прислуживаете при царском дворце и довольны своей жизнью. Но тут обезумевший царь разразился гневом и клеймит вас предателем: дескать, вы передавали важные государевы сведения в дом неприятеля. За это он велит вас казнить. Подданные царя приводят вас в его покои, и правитель предлагает вам выбрать способ смерти. Свихнувшийся царек клянется, что вы сами можете выбрать, как умереть.

Какой смерти вы попросите у короля, чтобы выжить?

2. Четыре таблетки

Так уж получилось, что вы попали на остров. Но планируемое прекрасное путешествие превратилось в кошмар, когда вас укусила ядовитая змея. К счастью, в ближайшем поселении оказался доктор. Седой мужчина с пенсне на носу осмотрел рану и дал вам два противоядия и две таблетки, которые помогут ускорить действие противоядия (катализаторы). Выпить лекарства нужно так: сейчас одновременно принять одну таблетку противоядия и один «ускоритель»; одно без другого работать не будет.

А перед сном повторить все то же самое.

Казалось бы, вот оно, счастье, вы спасены. Но нет. Таблетки вы положили в небольшой пузырек, где они перемешались. Теперь не узнать, что есть что.

Выпить сразу четыре таблетки нельзя, иначе умрете. А пить таблетки наобум бесполезно. Итак, как будете выкручиваться?

3. Пилот

Вы пилот бомбардировщика. Вернувшись на базу, вы узнали, что руководство поручило ученому разобраться, какие части самолетов нужно защитить дополнительной броней. Дело в том, что вернувшиеся на базу самолеты, в том числе и ваш, усеяны отверстиями, причем неравномерно: больше всего на фюзеляже, меньше — в топливных баках и двигателе. Естественно, это угрожает вашей жизни во время полета.

Ученый начал приглашать пилотов в кабинет и спрашивать, где нужна дополнительная броня. Подошел и ваш черед. Где же нужно обшить самолет броней, чтобы на базу вернулось как можно больше бомбардировщиков?

Ответы

1. Попросите у короля смерти от старости.

2. Все просто: разотрите все таблетки в порошок и разделите на 2 приема.

3. Больше всего отверстий у вернувшихся самолетов находится в фюзеляже, а значит, повреждения этой части не так уж критичны, раз машины вернулись на базу. Меньше всего уцелевших самолетов оказалось с пробитым двигателем и топливными баками, следовательно, большинство машин с такими повреждениями разбились. Значит, укрепить броней нужно именно эти части самолета.