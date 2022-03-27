9 загадочных болезней, которые врачи до сих пор не могут объяснить

Почему у некоторых людей может внезапно появиться неисцелимый акцент в родной речи, отчего на лице густо растут волосы и чем спасаться от солнца при полной непереносимости ультрафиолета? Медики порой сталкиваются с недугами, которые не так-то просто диагностировать, не говоря уже о полноценном лечении – и человечество до сих пор не получило внятной картины течения некоторых из них.

9 странных заболеваний, которые до сих пор не могут понять и вылечить.

1. Ксеродерма

Фото: Pinterest

Эта болезнь передается по наследству – она еще называется синдромом вампира: человек, который ею страдает, не может выносить солнечных лучей. На тех участках, которые попали под действие ультрафиолета, сразу возникает воспаление. Больным приходится пореже выходить из дому – и применять полную защиту от солнца.

2. Фибродисплазия

Фото: Pexels

Это заболевание тоже генетического характера, оно довольно редкое и тяжелое. При фибродисплазии постепенно окостеневают мышцы, сухожилия и связки. Со временем человек просто не может нормально двигаться – и это приводит к гибели. Никакого лечения на сегодняшний день не изобретено.

3. Холодовая аллергия

Фото: DR

А эта болезнь не такая уж и редкая, но эффективных мер против нее тоже нет по сей день.

4. Синдром иностранного акцента

Недуг может быть приобретенным или полученным по наследству: на холоде человек получает пятна, похожие на крапивницу. Лечение только симптоматическое – не допускать охлаждения, уехать зимовать в теплые края и принимать антигистаминные препараты.

Фото: DR

Болезнь, по одной из версий, может возникать после травм, в результате инсультов или опухолей мозга. Больной продолжает говорить на своем родном языке и понимает его, но у него полностью меняется выговор – словно бы он говорит с иностранным акцентом.

5. Гипертрихоз

Фото: DR

В результате этого заболевания волосы растут очень быстро и в тех местах, где это считается ненормальным. Например, на спине или на лице: бородатые женщины или человек-собака, которых показывали в бродячих цирках в разное время, как раз являются типичным примером таких больных. Вылечить болезнь невозможно, но существуют способы избавиться от растительности.

6. Аргироз

Фото: DR

При этой болезни кожа человека окрашивается в странный цвет. В организме накапливаются частицы серебра и оттенок становится синевато-серым. Чаще всего подобное наблюдается у работающих на производстве этого металла или у тех, кто допускает передозировки некоторых лекарств.

7. Синдром Элерса – Данлоса

Фото: Pexels

В случае этой болезни у человека нарушен синтез коллагена: кровеносные сосуды становятся хрупкими, а суставы – слишком гибкими. При легких формах это считается врожденной гибкостью, человек часто становится акробатом или гимнастом. Тяжелые формы встречаются редко, они опасны для жизни. Лечения от недуга нет.

8. Триметиламинурия

Фото: DR

Иначе это заболевание называется “синдром рыбного запаха”: кожа больного по неизвестной причине источает этот “аромат”, причем он сам может его и не ощущать. Уменьшить проявления болезни можно специальной диетой и приемом лекарств, излечиться полностью – невозможно.

9. Болезнь Урбаха – Вите

Фото: National Geographic

Эти больные напрочь лишены чувства страха. Миндалевидное тело мозга полностью разрушено, поэтому нейронные связи просто не образуются. Почему и у кого возникает этот недуг, до сих пор не поняли. Лечения тоже нет — но болезнь не очень мешает качеству жизни.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Судьба раненых русских солдат после Бородинской битвы. О чем часто умалчивают https://otari.mirtesen.ru/blog/43296414415/

10 ошибок, которые женщины совершают при посещении гинеколога https://otari.mirtesen.ru/blog/43849739087/

Какими были последние желания белого генерала Миллера перед расстрелом в Москве https://otari.mirtesen.ru/blog/43956918061/