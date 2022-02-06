Какие известные исторические документы на самом деле фальшивка

Историю пишут люди, но люди имеют обыкновение как ошибаться, так и намеренно фантазировать и даже делать подлоги со злым умыслом. Отсюда и возникают исторические фальсификации, которые на время даже становятся "мейнстримом" в восприятии истории.

Константинов дар

Самой известной исторической фальсификацией является так называемый "Константинов дар". Этот документ якобы подтверждал право папы римского на владение западной частью Римской империи. Как выяснили историки, эта фальсификация была "сработана" Пипином III Коротким, и папским двором.

Первым серьезным исследованием, обличающим фальсификацию, стал трактат Лоренцо Валлы, написанный в 1440 году. Валла убедительно доказал недостоверность «Константинова дара». Автор трактата указывает на отсутствие нумизматических подтверждений; на молчание об этом факте всех историков; на юридическую незаконность документа.

Лицевой свод

Понимание того, что историю можно переписывать под нужды политической конъюнктуры появилось давно. Первым русским документом с элементами исторической фальсификации является "Лицевой свод", созданный в годы правления Ивана Грозного. В нём противники государя представлены с самой неблаговидной стороны, что косвенно оправдывает действия царя.

Нерестец крякутной

Фактом фальсификации истории ученые признают упоминание в "Лицевом своде" боярского мятежа 1533 года. Ни в одном другом историческом документе об этом событии нет ни слова, но, как говорили древние "написанное остается", а потому придуманное царем "сопротивление" должно было получить "по заслугам".

В русскую историю освоения воздушного пространства известным мистификатором истории Александром Сулакадзевым было вписано событие, якобы произошедшее в Рязани в 1731 году. Эта фальсификация вошла в историю по "уникальному" изданию "О воздушном летании на Руси с 906 лета по Р.Х.", которое повествует: "…подьячий нерецтец крякутной Фурвин зделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него зделал петлю, сел на неё, и нечистая сила подняла его выше березы, и после ударила о колокольню, но он уцепился за веревку чем звоня, и остался ако жив. Его выгнали из города, он ушел в Москву и хотели закопать живого в земле или сжечь".

Только в XX веке было выяснено, что подробности этого полёта - чистой воды фальсификация ( в которую многие верят и сейчас). Проведенные экспертизы, например, фотоанализ показали, что изнaчально в тексте вместо "нерехтец" читалось "немец", вместо "Крякутной" – "крщеной" (то есть крещеный), вместо "фурвин" – "Фурцель". Оказалось, что первоначальная запись имела совсем иной смысл: некий крещеный немец, по имени Фурцель, поднялся в Рязани на воздушном шаре, наполненном дымом.

Тем не менее, история о нерестеце крякутном была принята многими за чистую правду, а в 1956 году была даже выпущена почтовая марка с упоминанием этого события. Впрочем, существование Фурцеля также не имеет документального подтверждения, и ученые считают историю об этом воздухоплавательном "опыте" фальсификацией Сулакадзева.

Велесова книга

В подлинность "Велесовой книги" до сих пор верят очень много людей — что не может не огорчать. По большому счету, на это есть две причины: во-первых, желание считать свою историю более древней, чем она есть на самом деле, а во-вторых — элементарное невежество. Приятно верить: по "Велесовой книге" история русичей начинается аж с IX в. до н. э. от праотца Богумира!

Изучение "Велесовой книги" на Украине даже включено в школьную программу. Это, скажем мягко, поразительно, поскольку подлинность этого текста не признается академической общественностью даже больше, чем полностью. Во-первых, множество ошибок и неточностей в хронологии, во-вторых - несоответствие языка и графики заявленной эпохе. Наконец - просто отсутствует первоисточник (деревянные таблички). По признанию серьезных ученых "Велесова книга" является мистификацией.

Известный филолог Анатолий Алексеев выразил общую точку зрения науки, когда написал: "Вопрос о подлинности "Велесовой книги" решается просто и однозначно: это примитивная подделка. В защиту её подлинности нет ни одного аргумента, против её подлинности приведено множество аргументов." Конечно, приятно бы было иметь "славянские Веды", но только подлинные, а не написанные фальсификаторами.

Секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа

Пакт Молотова-Риббентропа - документ известный и в историческом отношении несомненно ценный, однако некоторые историки утверждают, что кроме него существует также и некий "секретный протокол", дополняющий этот договор и подтверждающий территориальные претензии СССР в Прибалтике и Бессарабии. Впервые публично "секретный протокол" был упомянут только на Нюрнбернском процессе, на нем во многом строилась линия защиты обвиняемых. Опубликован "секретный протокол" был в США в 1948 году, но до сих пор его подлинность вызывает большие сомнения у историков.

Во-первых, факт существования этого документа не была ни разу подтверждена Молотовым, в своих беседах с писателем Чуевым, он открыто называл это "дополнение" фальшивкой. Во-вторых, графологическая экспертиза подтверждает, что подпись Молотова на этом документе не соответствуют оригиналу. В-третьих, документ составлен с грубыми орфографическими ошибками. "Секретный протокол", таким образом, относится к историческим фальсификациям. Он был "вброшен" в информационное поле с понятной и очевидной целью - выставить СССР агрессором и пересмотреть историю Второй мировой.

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